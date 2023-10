Monique Alfradique e Giovana Cordeiro participaram da batalha do Lip Sync; veja quem ganhou

Nesse domingo (1º), as atrizes Giovana Cordeiro e Monique Alfradique duelaram no quadro “Batalha do Lip Sync”, no “Domingão com Huck”. No primeiro round, Monique se apresentou com “Beijinho no Ombro”, de Valesca Popozuda. Já Giovana colocou todo mundo para sambar com o sucesso “É hoje”.

Na apresentação final, Monique apostou no hit de Dua Lipa, “Don’t Start Now”. Já Giovana se inspirou no filme “Barbie”, e dublou “Barbie Girl”, da banda Aqua. A triz ainda fez um mashup com a versão brasileira cantada por Kelly Key.

A estrela da novela “Fuzuê” acabou sendo a grande vencedora do duelo. Nas redes sociais, Giovana também foi muito elogiada: “Simplesmente a Giovana Cordeiro perfeita dublando Barbie Girl no Domingão”, escreveu uma pessoa no Twitter. “Giovana Cordeiro a Barbie mais bela que já vi... Lacrou com tudo”, acrescentou outra.

O apresentador Luciano Huck ainda anunciou durante o “Domingão” que semana que vem, a competição do quadro será entre João Guilherme Silva, filho de Faustão, e João Augusto Liberato, filho de Gugu.