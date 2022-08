'Lá vem o Chaves': Cenário da icônica vila do seriado tem visitação gratuita em Fortaleza

Figuras queridas de crianças e adultos, os fãs da série mexicana Chaves vão poder conhecer a famosa vila onde moram Chaves, Quico, Chiquinha, Seu Madruga, Dona Florinda e outros. O cenário, baseado no desenho animado, está instalado no RioMar Fortaleza até o dia 28 de agosto.

Com entrada gratuita e aberta ao público, é possível tirar fotos nos ambientes e ainda interagir com os cenários. Logo no começo, há a sala de aula do professor Girafales, onde é possível fazer pinturas e brincar de jogo da velha.

Legenda: Espaço conta ainda com reprodução da sala do professor Girafales Foto: Divulgação

Em seguida, no percurso, os fãs podem fazer fotos com os personagens, reproduzidos em totens. Há ainda o famoso barril de Chaves, a amarelinha e até o estinligue do personagem.

A visitação fica disponível de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.

Legenda: Personagens são reproduzidos em totens na vila Foto: Divulgação

Anexo, há também um parque inflável que conta com um circuito de aventuras para crianças de 4 a 10 anos. O acesso ao brinquedo custa R$ 30 para 30 minutos.

Serviço

Vila do Chaves

Visitação até 28 de agosto

Na Praça de Eventos do RioMar Fortaleza

Gratuito.

De segunda a sábado, de 10h às 22h, domingo e feriado, de 13h às 21h.

