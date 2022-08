Cervejarias em Fortaleza: entre a tradição e a modernidade, onde encontrar as melhores

É hoje! Nesta sexta-feira (5), celebramos o Dia Internacional da Cerveja. Da origem milenar às inusitadas variações, a bebida há tempos é paixão nacional. Raro encontrar alguém que não goste daquela gelada no happy hour ou aos fins de semana. Mais que experiência aos sentidos, a cerveja otimiza conversas, encontros, sensações. Um patrimônio.

Tão poderosa que tem até deusa própria. Na Suméria, onde tudo começou, as responsáveis por produzir a cerveja eram mulheres, há aproximadamente seis mil anos. Por isso, a divindade da bebida é do gênero feminino. Ninkasi significa “senhora que enche a boca”. Na mitologia, era responsável por preparar o líquido todos os dias para os outros deuses.

Em Fortaleza, a cartela de cervejarias é grande, atendendo a diferentes gostos e bolsos. Há aquelas com apelo mais tradicional, enquanto outras se entregam à modernidade. Não tem saída: onde quer que se vá, tem cerveja. Preparamos um guia com os melhores lugares para apreciar a bebida.

Cervejaria Capitosa

Com a proposta de abraçar todos os amantes (e possíveis amantes) da cerveja artesanal, a Cervejaria Capitosa quer dialogar de forma compatível com cada estilo de consumidor. Por lá, é possível encontrar cinco e deliciosas opções, servidas em um ambiente arrojado e descontraído, com apresentações ao vivo de sexta a domingo.

A Ipa é macia com leve aquecimento, acobreada, possuindo aroma maltado, notas de compota de laranja e maltes caramelo; a Weiss é alaranjada, com notas de cravo e banana, levemente picante e baixo amargor; a Lager é dourada, contendo notas de malte, lúpulos herbais, sendo leve e refrescante. Um primor!

Fechando o pacote, a Lagoa Redonda é potente e muito aromática, com notas de frutas amarelas, duplo Dry Hopping com Centennial, Citra e Vic Secret fiel ao estilo; e a Benedita tem estilo originalmente produzido por monges beneditinos da Bélgica. Cor amarelo palha e brilho intenso, é leve e refrescante, frutada e condimentada.

Serviço

Av. Recreio, 1210 – Lagoa Redonda. Contato: (85) 99114-3670. Mais informações pelo e-mail contato@capitosa.com.br, pelas redes sociais da cervejaria e pelo site

5 Elementos Cervejaria

Tida como a primeira cervejaria artesanal do Ceará – fundada em 2016 e composta pelos principais ingredientes da boa cerveja, a saber: água, malte, lúpulo, levedura e a mente cervejeira – a 5 Elementos é outra excelente pedida. Feito no estabelecimento anterior, aqui também são ofertadas cinco tipos de experiência cervejeira.

A Abyssal leva água, malte de cevada, malte de centeio, aveia, lúpulo, levedura, melaço e cacau, descrita como escura e viscosa, complexa e agressiva; a Hop Madness, por sua vez, foi criada diretamente das panelas de cervejeiros caseiros, com lúpulos cítricos americanos; já a Wit 5 Bier apresenta coloração amarela, aromas cítricos e condimentados.

A Hopsession leva água, malte de cevada, lúpulos e levedura; por fim, a Davi e Golias reúne água, malte de cevada, lúpulos e levedura, dedicada “a todos que enfrentam gigantes diariamente por acreditarem na cerveja artesanal”.

Serviço

Av. Coronel José Philomeno Gomes, nº 1152, Luciano Cavalcante. Mais informações pelo e-mail contato@5elementoscervejaria.com.br, pelas redes sociais da cervejaria (facebook e instagram) e pelo site

Cervejaria Turatti

Os bairros Varjota, Papicu e Presidente Kennedy são os recantos da Turatti, referenciada como a primeira microcervejaria artesanal do Estado. Desde 1999, proporciona ao público diferentes sabores e vertentes da bebida. No cardápio, é possível encontrar Lager, Weiss, Munich Helles, Red Lager, Session IPA, American India Pale Ale, entre outras.

Entre os últimos lançamentos da Chope Turatti, estão Sourjá Catharina Sour, Double IPA, Belgian Blond Ale, Tanjerina Summer Ale e American Pale Ale. Além da cartela de bebidas, o público ainda pode desfrutar de carnes, saladas e sobremesas. Experiência completa.

Serviço

Em diferentes endereços na cidade (Varjota, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy) e em distintos horários de funcionamento. Mais informações pelas redes sociais da cervejaria e pelo site

Stone Brewpub

Fartura e qualidade pautam o serviço da Stone Brewpub, no Parque Manibura. Czech Me Lager, Weiss, Sunset Session IPA, Hybrid, Golden, Hop Slap IPA, Enigma, Home Sweet Home, entre outras, todas da cervejaria Brewstone, podem ser encontradas aqui.

Para acompanhar, cardápio variado de pratos, de sanduíches a grelhados e defumados, passando por pizzas, sobremesas, drinks alcoólicos e não alcoólicos. Outra boa pedida da casa são os vinhos e o cardápio infantil.

Serviço

Rua Marvin, 1060 - Parque Manibura. Mais informações pelas redes sociais da cervejaria

Anna Julia Cerveja Artesanal

Cem por cento artesanal e com produção limitada, mantida a base de receita austríaca não filtrada e alto padrão, a Anna Julia Cerveja Artesanal produz estilos clássicos da bebida. É auto descrita como a segunda cervejaria do Brasil instalada dentro de um hotel e a única do Norte Nordeste.

Com happy hour diariamente, das 15h às 20h, tem na taplist ou menu de chopp as cervejas Pilsen (com sutil nota herbal no paladar além da leve picância), Viena lager (combinação exclusiva do malte, lúpulos e a ação da levedura) e IPA (com blend exclusivo de 4 maltes, segredo do mestre-cervejeiro).

Serviço

Av. da Abolição, 2323, Aldeota. Mais informações pelas redes sociais da casa e pelo site

All Grain Cervejaria

Outra especialista na cidade em produção de cerveja artesanal. A All Grain Cervejaria, além do serviço rotineiro, oferece chopp para eventos e possui laboratório de cervejas.

Entre as várias opções disponíveis, está a Califa - American IPA. Cerveja lupulada, com aromas e sabores que remetem a frutas tropicais, a exemplo de mamão, manga e pêssego. Amargor alto mas equilibrado, 6,5% de teor alcoólico e uma base de malte que completa a experiência. Imperdível!

Serviço

Av. Visconde do Rio Branco, 3927 - São João do Tauape. Mais informações pelas redes sociais da casa

Cervejaria Artesanal Yankee Beer

Fundada em 2017, a Cervejaria Artesanal Yankee Beer traz para o Nordeste a inovação na produção de chopp e cervejas artesanais. O foco é proporcionar ao público o prazer de degustar bebidas especiais e diferenciadas, feitas com o mais puro malte e ingredientes de qualidade. Resultado: singular experiência aos amantes de cerveja e chopp artesanal.

Além do segmento alcoólico, a casa oferece pratos com carne, massas e outros insumos, estando localizada em um espaço de aconchego e despojamento.

Serviço

Rua Coronel Alves Teixeira, 1893 - Dionísio Torres. Mais informações pelas redes sociais da casa e pelo site

Donkey Head Cervejaria

Fundada após bem-vinda experiência envolvendo três amigos, a Donkey Head é uma das mais recentes cervejarias de Fortaleza e não deixa a desejar. Pelo contrário: a cerveja produzida no recanto sai do fermentador direto para a câmara fria, o que retarda consideravelmente o seu envelhecimento, garantindo maior qualidade.

Aliado ao sabor da bebida, está um cardápio à altura da riqueza gastronômica cearense. O chef de cozinha, Júnior Sales, possui formação pela Le Cordon Bleu, em Paris, considerada uma das mais renomadas escolas de gastronomia do mundo.

Quanto às cervejas, são várias e com nomes pra lá de criativos: Assum Preto (Black IPA autêntica, junção do estilo American IPA com um torrado leve e corpo médio), Galo Campina (ligeiramente maltada no balanço, com retrogosto que lembra caramelo e biscoito, possui final seco) e Velas do Mucuripe (com aroma moderadamente baixo de lúpulo cítrico, maltado leve sem caramelo).

Serviço

Unidades na Aldeota (R. Norvinda Píres, 42) e na Maraponga (Av. Godofredo Maciel, 2127). Contatos: (85) 3109.6070 (Aldeota) e (85) 99293.8600 (Maraponga). Mais informações pelas redes sociais da casa e pelo site

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil