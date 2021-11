Governo do Ceará suspende edital para o Carnaval 2022

A Secretaria da Cultura (Secult) comunicou, nesta terça-feira (30), a suspensão do XV Edital Ceará Ciclo Carnavalesco. Em nota, a pasta informou que o projeto será submetido ao Comitê Científico de Combate à Pandemia para decidir sobre a continuidade ou não dos preparativos para o Carnaval 2022.

As reuniões do comitê ocorrem às sexta-feiras.

Nas redes sociais, no entanto, o governador Camilo Santana (PT) informou ter determinado o cancelamento e avaliou que, "definitivamente, não é o momento" de planejar festas.

"Continuamos acompanhando, com preocupação, o avanço da nova variante do coronavírus pelo mundo e devemos ter toda a prudência e responsabilidade para evitar que atinja o nosso Ceará. Seguimos firmes na luta para vencer de vez a pandemia", publicou.

A inscrição para o edital havia sido anunciada ainda ontem (29). Na agenda prevista até então, o período Carnavalesco 2022 estava marcado para os dias 1º e 2 de março próximo.

A suspensão ocorre em meio a medidas restritivas para conter a nova cepa do coronavírus Ômicron mundo afora, classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma variante de preocupação.

Grandes festas de réveillon proibidas



Na última reunião do comitê, ficou definida a proibição de "grandes festas" para o Réveillon no Ceará. Estarão liberados os eventos com capacidade de até 2,5 mil e 5 mil pessoas em locais fechados e abertos, respectivamente.

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?