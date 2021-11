Quais são os sintomas da nova variante da Covid-19 da África do Sul?

Uma nova variante do coronavírus, que causa a Covid-19, foi identificada na África do Sul. Chamada de ‘Omicron’, em referência à 15ª letra do alfabeto grego, utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para nomear as cepas mais preocupantes do vírus, a variante pode ter potencial de transmissibilidade superior ou igual à Delta, a mais alarmante até o momento.

Embora ainda se saiba pouco sobre ela, a Omicron já tem provocado reações pelo mundo a fora. Há relatos de países da Europa restringindo viagens para a África do Sul e de um espalhamento rápido da nova cepa, que já teria sido localizada em Hong Kong e Botsuana.

Além disso, na manhã desta sexta-feira (26), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também recomendou que o Brasil restrinja a entrada de viajantes e voos de pelo menos seis países da África.

O Diário do Nordeste conversou com especialistas do Ceará sobre a nova variante. Veja o que se sabe até agora.

Quais são os sintomas da Omicron?

Segundo o biomédico e microbiologista Samuel Arruda, ainda não é possível afirmar que haverá mudança na apresentação clínica da Covid-19 pela Omicron. Ele acredita que os sintomas sejam semelhantes aos das outras variantes predominantes no Brasil, como Delta e Gama.

O pensamento é compartilhado pela médica e epidemiologista Lígia Kerr, que também é pesquisadora da Universidade Federal do Ceará (UFC) e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco). "Ainda é muito cedo para dizer se há diferença entre os sintomas da nova variante. Precisamos de mais tempo".

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os principais sintomas da Covid-19 causados pela variante Delta, por exemplo, são:

Obstrução nasal;

Coriza;

Tosse;

Dor de garganta;

Dor de cabeça;

Irritabilidade;

Falta de apetite;

Diarreia;

Vômitos;

Dor abdominal.

