Secretaria da Cultura do Ceará abre inscrições para edital do Ciclo Carnavalesco 2022

Estão abertas as inscrições para o XV Edital Ceará Ciclo Carnavalesco 2022, com oportunidades para categorias como blocos, escolas de samba, maracatus, bandas e outros. De acordo com a Secretaria da Cultura (Secult), haverão ações presenciais, virtuais ou híbridas, a depender do momento.

As inscrições são online e gratuitas por meio do site de editais da Secult Ceará até o dia 14 de dezembro. O período Carnavalesco 2022 está marcado para os dias 1º e 2 de março.

>>> Acesse as inscrições

A pasta frisa que os festejos dependem dos protocolos de saúde e segurança sanitária sobre a Covid-19 igentes na época. Caso haja determinação estadual que proíba as ações presenciais, a Secult "convocará os selecionados para ajustar a execução do projeto para o meio virtual".

"Apesar das dificuldades impostas no cenário da pandemia do coronavírus, a Secretaria da Cultura do Estado manteve o seu compromisso de apoiar as manifestações populares que integram o patrimônio cultural cearense, como as do Carnaval, reajustando os valores financeiros do edital em 5% e prevendo a modalidade híbrida e virtual das atividades", comenta Cristina Holanda, da Coordenação de Patrimônio Cultural e Memória da Secult.

O ciclo do ano que vem homenageará o fortalezense Descartes Gadelha, que foi desenhista, pintor, escultor, músico e luthier.

Serão contemplados pelo edital:

I – Bailes e Matinês;

II – Bandas de Música

III – Maracatus;

IV – Escolas de Samba;

V – Blocos;

VI – Cordões;

VII – Afoxés;

Valores

Ao todo, o edital prevê investimento de R$ 1,18 milhão. R$ 180 mil vão para os projetos da categoria Bailes e Matinês; R$ 108 mil para categoria Banda de Músicas, R$ 432 mil para categoria Maracatus, R$ 66 mil para a categoria Afoxés, R$ 44 mil para categoria Cordões, R$ 240 mil para categoria Escolas de Samba e R$ 110 mil para categoria Blocos.

Mais informações:

Inscrições: 29/11 a 14/12

(85) 3101-6770

editalcarnaval@secult.ce.gov.br