Globo de Ouro 2023: cerimônia tenta resgatar brilho em meio a escândalos; veja indicados

De trófeu hype, aclamado por quem conhece obras audiovisuais, à condição de prêmio esnobado por muitos em Hollywood. Houve tempos, não muito distantes, nos quais ganhar o Globo de Ouro significava mais do que o próprio Oscar. Ou, no mínimo, era indicativo de vitória também na noite dourada do cinema. Hoje, não se pode mais dizer o mesmo do evento organizado pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA).

A cerimônia de 80 anos do Globo de Ouro acontece nesta terça-feira, dia 10, no Hotel Beverly Hilton, em Beverly Hills, California (EUA), com apresentação de Jerrod Carmichael.

A festa é esperada por milhões, isso é fato. Mas, embora os fãs ainda aguardem com ansiedade para saber se seu filme favorito, ator ou atriz prediletos ou aquele diretor famoso vão triunfar na noite de gala, há escândalos demais "escondidos" embaixo do tapete vermelho.

Em tempos de informação imediata e redes sociais que registram até o suspiro mais inconfessável, os bastidores do evento, assim como o das produções, vêm roubando a cena por questões nada dignas. São cada vez mais frequentes as acusações de sexismo e de racismo na escalação de elencos e até mesmo de propina estúdios.

Por isso mesmo, a HFPA proibiu seus membros de aceitarem presentes ou diárias em hotéis oferecidos como cortesia pelos famosos estúdios hollywoodianos.

Legenda: Concorrentes ao prêmio de Melhor Diretor: Steven Spielberg ( "Os Fabelmans") e James Cameron ("Avatar: O caminho da água") Foto: Reprodução

Em entrevista recente, Helen Hoehne que comanda a HFPA disse que "a Associação segue comprometida com mudanças importantes e programas de apoio que priorizam a diversidade, a inclusão e a transparência". Um sinal de que os alertas foram sonoramente escutados pelos 96 membros oficiais. Aliás, este ano, pela primeira vez, outros 103 eleitores internacionais participam da seleção, incluindo brasileiros.

Assim, por mais lamentáveis que sejam os problemas, como dizem os artistas, o show tem que continuar. E, convenhamos, ganhar o Globo de Ouro abre portas, garante contratos milionários e movimenta o mercado de filmes e séries.

Indicados e favoritos

Em 2023, a lista de indicados é liderada pela tragicomédia "Os Banshees de Inisherin", um filme que aborda a ruptura de uma amizade, em uma pequena ilha irlandesa, durante a década de 1920. Não é do tipo popular, nem foi sucesso nos cinemas, mas além de ter faturado oito indicações no Globo de Ouro, também foi aplaudido de pé, por 15 minutos, quando estreou no Festival Internacional de Cinema de Veneza. Tem boas chances de sair como o grande vencedor da noite.

Mais conhecido do público brasileiro, a comédia fantástica "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", chega com seis indicações. No filme, Michelle Yeoh vive uma história alucinante como uma mãe imersa em universos paralelos. É quase impossível a produção sair de "mãos vazias".

Quem também volta à competição é Steven Spielberg. "Os Fabelmans" é vista como uma obra mais íntima do diretor. Não é do tipo arrasa-quarteirão e por ser mais o estilo da Academia, disputa o prêmio em cinco categorias.

Já os hermanos argentinos têm tudo para marcar um gol de ouro na cerimônia. "Argentina, 1985" é apontado como favorito na categoria Melhor Filme Estrangeiro. Em cena, o o julgamento que condenou os comandantes da última ditadura argentina. O tema, de novo, não é para o grande público, mas agradou aos críticos.

Estrelas na disputa

Legenda: Cate Blanchett ("Tár") e Viola Davis ("A mulher rei") Foto: Reprodução

Um tanto quanto esquecido da mídia, Brendan Fraser voltou à ativa e foi indicado por seu papel como um professor obeso em "The Whale". Mas, o ator já antecipou que não irá à cerimônia. Protesto? Sim!

A presença de Tom Cruise, que também havia criticado a HFPA, é incerta, mesmo com "Top Gun: Maverick" sendo indicado em duas categorias, incluindo Melhor Canção Original para "Hold My Hand", de Lady Gaga.

Entre as mulheres, Cate Blanchett, deve levar o trófeu por sua implacável maestrina em "Tár". Outra vez, um filme feito para um nicho específico, que passa longe do grande público. A única que pode fazer frente a Blanchett é Viola Davis, a guerreira tribal de "A Mulher Rei". Esse, o público viu!

Legenda: Animação: "Pinóquio" +++++, "Red: Crescer é uma Fera" e "Marcel the Shell with Shoes On" Foto: Reprodução

E falando em filme para o grande público, algo escasso na lista do Globo de Ouro, "Avatar: O Caminho da Água", pode dar a James Cameron o prêmio de Melhor Diretor.

Para quem curte animações, o ano não teve uma safra muito boa. A Disney concorre com “Mundo Estranho”, enquanto a Pixar apresenta o fofo “Red”. Já a Netflix aposta em “Wendell and Will”, mas o favorito mesmo é a releitura cult de “Pinóquio”, de Guillermo Del Toro. “Marcel and the Shoes On” concorre como azarão.

E há homenagens também que merecem a citação. Caso de "Elvis". A cinebiografia do rei do rock Elvis Presley, vista pelas lentes de de Baz Luhrmann, recebeu três indicações.

Depois de um 2022 repleto de boas produções feitas para as plataformas de streaming, as categorias de TV têm na liderança "Abbott Elementary" com cinco indicações, enquanto a aclamadíssima "The Crown" recebeu quatro menções. Mas se depender dos fãs, a série "The White Lotus" será a mais aplaudida da noite. É preparar a pipoca e conferir o bolão.

Legenda: "White Lotus", "Ruptura", "A Casa do Dragão" Foto: Reprodução

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

"Pinóquio" +++++

"Inu-Oh"

"Marcel the Shell with Shoes On"

"Gato de Botas 2: O Último Pedido"

"Red: Crescer é uma Fera"

MELHOR FILME - COMÉDIA/MUSICAL

"Babilônia"

"Os Banshees de Inisherin" ++++++

"Tudo em todo lugar ao mesmo tempo"

"Glass Onion: Um Mistério Knives Out"

"Triângulo da tristeza"

MELHOR FILME – DRAMA

"Avatar: O caminho da água"

"Elvis"

"Os Fabelmans"

"Tár"

"Top Gun: Maverick"

MELHOR ROTEIRO

Todd Field, "Tár"

Tony Kushner & Steven Spielberg, "Os Fabelmans"

Daniel Kwan, Daniel Scheinert, "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo"

Martin McDonagh, "Os Banshees de Inisherin"

Sarah Polley, "Entre mulheres"

MELHOR ATOR EM FILME - COMÉDIA/MUSICAL

Diego Calva, "Babilônia"

Daniel Craig, "Glass Onion: Um Mistério Knives Out"

Adam Driver, "Ruído branco"

Colin Farrell, "Os Banshees de Inisherin"

Ralph Fiennes, "O Menu"

MELHOR ATOR EM FILME – DRAMA

Austin Butler - "Elvis"

Brendan Fraser - "The Whale"

Hugh Jackman - "The son"

Bill Nighy - "Living"

Jeremy Pope - "The inspection"

MELHOR DIRETOR

James Cameron - "Avatar: O caminho da água"

Daniel Kwan e Daniel Scheinert - "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo"

Baz Luhrmann - "Elvis"

Martin McDonagh, "Os Banshees de Inisherin"

Steven Spielberg - "Os Fabelmans"

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

"RRR" (India)

"Nada de novo no front" (Alemanha)

"Argentina, 1985" (Argentina)

"Close" (Bélgica)

"Decision to leave" (Coreia do Sul)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM FILME

Angela Bassett, "Pantera Negra: Wakanda para sempre"

Kerry Condon, "Os Banshees de Inisherin"

Jamie Lee Curtis, "Tudo em todo Lugar ao mesmo tempo"

Dolly De Leon, "Triângulo da tristeza"

Carey Mulligan - "Ela disse"

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM FILME

Brendan Gleeson, "Os Banshees de Inisherin"

Ke Huy Quan, "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo"

Barry Keoghan, "Os Banshees de Inisherin"

Brad Pitt, "Babilônia"

Eddie Redmayne, "O enfermeiro da noite"

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL EM FILME

"Carolina" Taylor Swift ("Um Lugar Bem Longe Daqui")

"Ciao Papa", Guillermo del Toro & Roeban Katz ("Pinóquio")

"Hold My Hand", Lady Gaga and Bloodpop ("Top Gun: Maverick")

"Lift Me Up", Tems, Ludwig Göransson, Rihanna and Ryan Coogler ("Pantera Negra: Wakanda para sempre")

"Naatu Naatu", Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj ("RRR")

MELHOR ATRIZ EM FILME – DRAMA

Cate Blanchett - "Tár"

Olivia Colman - "Império da luz"

Viola Davis - "A mulher rei"

Ana de Armas - "Blonde"

Michelle Williams - "Os Fabelmans"

MELHOR ATRIZ EM FILME - COMÉDIA/MUSICAL

Margot Robbie - "Babilônia"

Anya Taylor-Joy - "O Menu"

Emma Thompson - "Boa sorte, Leo Grande"

Lesley Manville - "Sra. Harris vai a Paris"

Michelle Yeoh - "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"

CATEGORIAS DE TV



MELHOR SÉRIE DE TV - DRAMA

"Better Call Saul"

"The Crown"

"A Casa do Dragão"

"Ozark"

"Ruptura"

MELHOR ATOR EM SÉRIE LIMITADA, SÉRIE ANTOLÓGICA OU TELEFILME

Taron Egerton - "Black Bird"

Colin Firth - "A Escada"

Andrew Garfield - "Em nome do céu"

Evan Peters - "Dahmer: Um Canibal Americano"

Sebastian Stan - "Pam & Tommy"

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE LIMITADA, SÉRIE ANTOLÓGICA OU TELEFILME

F. Murray Abraham - "The White Lotus"

Domhnall Gleeson - "O paciente"

Paul Walter Hauser - "Black Bird"

Richard Jenkins - "Dahmer: Um Canibal Americano"

Seth Rogen - "Pam & Tommy"

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE TV - COMÉDIA/MUSICAL

Donald Glover - "Atlanta"

Bill Hader - "Barry"

Steve Martin - "Only Murders in the Building"

Martin Short - "Only Murders in the Building"

Jeremy Allen White - "O Urso"

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE TV - DRAMA

Jeff Bridges, "The Old Man"

Kevin Costner, "Yellowstone"

Diego Luna, "Andor"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Adam Scott, "Ruptura"

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA-MUSICAL OU DRAMA

John Lithgow - "The Old Man"

Jonathan Pryce - "The Crown"

John Turturro - "Ruptura"

Tyler James Williams - "Abbott Elementary"

Henry Winkler - "Barry"

MELHOR SÉRIE DE TV - COMÉDIA/MUSICAL

"Abbott Elementary"

"O Urso"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

"Wandinha"

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE TV - DRAMA

Emma D'arcy – 'A casa do dragão"

Laura Linney – "Ozark"

Imelda Staunton – "The Crown"

Hilary Swank – "Alasca: Em Busca da Notícia"

Zendaya – "Euphoria"

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE TV - COMÉDIA/MUSICAL

Quinta Brunson - "Abbott Elementary"

Kaley Cuoco - "The Flight Attendant"

Selena Gomez - "Only Murders in the Building"

Jenna Ortega - "Wandinha"

Jean Smart - "Hacks"

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE LIMITADA, SÉRIE ANTOLÓGICA OU TELEFILME

Jessica Chastain - "George and Tammy"

Julia Garner - "Inventando Anna"

Lily James, - "Pam & Tommy"

Julia Roberts - "Gaslit"

Amanda Seyfried - "The Dropout"

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE LIMITADA, SÉRIE ANTOLÓGICA OU TELEFILME

Jennifer Coolidge - "The White Lotus"

Claire Danes - " A Nova Vida de Toby"

Daisy Edgar-Jones - "Em nome do céu"

Niecy Nash-Betts - "Dahmer: Um Canibal Americano"

Aubrey Plaza - "The White Lotus"

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA-MUSICAL OU DRAMA

Elizabeth Debicki - "The Crown"

Hannah Einbinder - "Hacks"

Julia Garner - "Ozark"

Janelle James - "Abbott Elementary"

Sheryl Lee Ralph - "Abbott Elementary"

MELHOR SÉRIE LIMITADA, SÉRIE ANTOLÓGICA OU TELEFILME

"Black Bird"

"Dahmer: Um Canibal Americano"

"Pam & Tommy"

"The Dropout"

"The White Lotus: Sicily"