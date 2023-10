Fortaleza recebe evento gratuito sobre audiovisual com nomes do cinema nacional

O seminário Film Commission 'A Indústria do Audiovisual no Ceará' acontece, de forma gratuita, em Fortaleza, nos próximos dias 17 e 18 de outubro deste ano. Nomes importantes do cenário nacional, como Rosemberg Cariry, Halder Gomes e Allan Deberton marcam presença no evento, seja de forma presencial ou online.

Em parceria com o Sebrae Ceará, o evento ocorre na sede do órgão em Fortaleza, das 14h às 20h. Conforme o cronograma, três representantes das maiores film commission do Brasil, de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, participam do momento, assim como entidades protagonistas do setor audiovisual local.

O objetivo do seminário se apresenta como a possibilidade de impactar a correta implementação da Fortaleza Film Commission, com a possibilidade de ter uma para o Ceará por meio da Lei Ceará Filmes.

Entre os convidados estarão a CONNE, CEAVI, Fórum Audiovisual Siará Cine, Câmara Setorial do Desenvolvimento da Economia Criativa, CMPC, CEPC, além de autoridades do setor público e representantes do setor privado.

O que é a Film Comission?

Atuando em localidades mundiais, a Filme Commission trabalha diretamente em lugares nos quais a realização audiovisual é proeminente. Em Fortaleza, ela foi criada ainda em 2022, pela Secultfor, após consultoria em 2021.

A cidade alencarina foi escolhida para tal por conta do potencial turístico, técnico, estrutural e cultural, quando virou alvo da consultoria criada pelo Ministério da Economia em consórcio com o PNUD (ONU).

Veja abaixo o nome de alguns dos convidados do seminário: