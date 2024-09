Focaccia conquista paladar de cearenses e ganha diferentes versões em Fortaleza; conheça 4 opções

De origem italiana e centenas de anos de tradição, a focaccia é um pão artesanal clássico, que se caracteriza pela longa fermentação e a feitura com sal grosso, azeite e alecrim. Outro destaque, é a versatilidade: pode ser um aperitivo simples ou um prato requintado, cuja apresentação se destaca na mesa em momentos especiais.

Na capital cearense, esse clássico tem ganhado protagonismo nos últimos anos, seguindo uma recente tendência europeia que moderniza a forma como a focaccia é oferecida ao público. Por aqui, além de ser comercializada em formato e receita tradicionais, a focaccia tem aparecido em sanduíches, junto a doces e com adaptações para quem tem restrições alimentares.

Confira, a seguir, quatro lugares em Fortaleza com receitas autorais exclusivas para conhecer:

Sanduíches de focaccia

Legenda: Casa conta com 12 opções de sanduíches Foto: Ismael Soares

Inaugurado em março deste ano, o Focaccio tem como principal aposta trazer modernidade à focaccia clássica, utilizando o pão artesanal como base para sanduíches especiais.

Segundo o sócio-proprietário Ignacio Capelo – que também está à frente, junto à esposa Raquel Capelo, do restaurante Armazém Capelo e da sorveteria Janela do Armazém –, a ideia para começar o novo negócio era antiga, e surgiu quando o empresário conheceu modelos semelhantes em países europeus.

Legenda: No Focaccio, receita foi adaptada para garantir o melhor sanduíche Foto: Ismael Soares

A receita de focaccia da casa é vegana, feita a partir de fermentação lenta e natural e adaptada para o formato sanduíche (crocante, mas com crosta fininha). Atualmente, o menu da casa conta com 12 opções: 11 sanduíches autorais – dois deles vegetarianos – e a opção “Do Seu Jeito”, com montagem à escolha do cliente. Uma das opções vegetarianas, o Veghi, é adaptável para o público vegano. Os valores variam entre R$ 29 e R$ 49.

Entre os mais pedidos estão o Prosciutto e Limone (creme de burrata, passata de tomate, presuntos artesanais, rúcula e raspas de limão siciliano) e o Agora Lascô (creme de burrata, pasta de grão de bico, salame, mortadela italiana, berinjela confit, alface americana e creme balsâmico).

Legenda: Com cozinha aberta e montagem na hora, lanchonete busca se aproximar do público Foto: Ismael Soares

O sucesso tem sido tanto que, além da loja física e do serviço de delivery, o Focaccio deve inaugurar uma nova loja no próximo mês, na Vila Pita. “A focaccia é um clássico que está sendo descoberto. Pra gente é novidade, mas as possibilidades que ela oferece são tantas que você consegue, com um produto como esse, agradar a praticamente todos os públicos”, celebra Ignacio Capelo.

Receita 100% vegana une sabor e saúde

Legenda: Focaccia de tomate cereja, pesto e parmesão de castanha é o carro-chefe da Karlota Delícias Artesanais Foto: Karla Farias/Divulgação

Na Karlota Delícias Artesanais, além da receita tradicional de massa vegana, as coberturas também são 100% livres de insumos de origem animal. A marca, chefiada pela cozinheira Karla Farias Oliveira, comercializa focaccias há quase cinco anos, e se destaca pelas opções saborosas e nutritivas.

“As focaccias que produzo são todas artesanais: desde a escolha dos itens, fabricação, montagem e venda. A diferença que procuro incluir no meu produto é agregar sabor e nutrientes enriquecedores, como grãos e sementes”, explica Karla.

Apesar de a empreendedora comercializar diversos outros quitutes veganos, como quiches e bolos, as focaccias são o carro-chefe da produção. Atualmente, Karla vende o pão artesanal em dois sabores: tomate cereja orgânico com pesto de manjericão e parmesão de castanha e tapenade de azeitonas com ervas.

Os produtos custam a partir de R$ 28 e é possível escolher entre o tamanho M (500mg) e o tamanho G (750g). No momento, as encomendas estão em pausa, mas as focaccias podem ser adquiridas semanalmente, aos sábados, na Feira Agroecológica no Parque Adahil Barreto, a partir das 7h.

Da focaccia tradicional ao lanche casual, mas refinado

Legenda: La Crusca: base clássica e muita criatividade Foto: Divulgação

Com pouco mais de um ano em atividade, a La Crusca Focacceria, idealizada pelo arquiteto e padeiro Valdo Figueiredo Macêdo Lima, é especializada em focaccias e busca explorar a versatilidade do pão artesanal.

“Pode virar um delicioso sanduíche, pode ser fatiada [e servida] com uma mesa de antepastos, pode fazer às vezes de uma pizza bem fofinha e até virar uma bela sobremesa se usados os recheios certos e muita criatividade”, destaca Valdo.

Atualmente, as focaccias são vendidas por delivery, em tamanhos grandes (de 800g a 1kg), e possuem seis sabores diferentes: da tradicional com alecrim, azeite e flor de sal (Genovese, R$ 47) a uma opção doce, de chocolate com laranja cristalizada (Cioccolato & Arancia, R$ 70).

A preparação é pequena, artesanal e de longa fermentação. Por isso, as encomendas devem ser feitas pelo menos 24h antes do horário desejado para receber os produtos.

Legenda: La Crusca tem cardápio especial na Auê Feira, com sanduíches autorais Foto: Jonatan Augusto/Divulgação

Há ainda um cardápio especial que é comercializado na Auê Feira – que ocorre mensalmente na Praça das Flores, na Aldeota – com sete opções de sanduíche de focaccia e valores que variam entre R$ 24 e R$ 30.

Entre os lanches oferecidos nas feiras, há opções mais tradicionais, como o Capri (muçarela de búfala, tomate cereja, pesto, parmesão e manjericão), e mais refinadas, como o Polpo (polvo, vinagrete de maçã verde, castanha de caju e mel de abelha, aioli e folhas de agrião).

Focaccias para todas as horas

Legenda: Focaccia de calabresa com queijo coalho e cebola roxa é uma das favoritas dos clientes Foto: Divulgação

Uma das padarias artesanais pioneiras da Cidade, a Grão D’Alino, também oferece menu diverso e com opções doces e salgadas. Sócio-proprietário da padaria, Cassius Coelho destaca que sua equipe produz pães para todos os momentos: do lanche do dia a dia a reuniões especiais com família e amigos.

A fermentação das focaccias dura entre 24h e 28h, fazendo com que o pão se torne mais leve e fácil de digerir. "Isso traz benefícios para quem consome, além do sabor", destaca Cassius.

O cardápio da Grão D’Alino varia conforme os dias da semana e as fornadas de focaccias costumam sair às quartas e sextas-feiras. Ao todo, o espaço produz cerca de 12 sabores – entre os clientes, alguns dos queridinhos são os de calabresa com queijo coalho e cebola roxa; o de gorgonzola com peras caramelizadas; o de gorgonzola com tomate cereja confitado e o de azeitonas com alecrim.

Os produtos são vendidos em porções de 500g, com valores entre R$ 25 e E$ 34. Em datas especiais, como as festas de fim de ano, há ainda focaccias com frutas e coberturas de ganache e chocolate.

Serviço

Focaccio

Onde: Rua Frederico Borges, 290 - Varjota (entrada pela Janela do Armazém) / Entrada também pela rua Coronel Jucá, 69 - Varjota | Para retirada: Rua Des. Leite Albuquerque, 360 - Aldeota

​Valores: De R$ 29 a R$ 49

Mais informações: (85) 3121-2500 / @focaccio.original

Karlota Delícias Artesanais

Onde: Feira Agroecológica no Parque Adahil Barreto (rua Major Virgílio Borba, 177 - Dionísio Torres) - Aos sábados, a partir das 7h

​Valores: A partir de R$ 28

Mais informações: (85) 98857-8910 / @karlotadeliciasartesanais

La Crusca Focacceria

Onde: Delivery | Encomendas pelo WhatsApp: (85) 98124-3922

Valores: De R$ 47 a R$ 70 (encomendas) / A partir de R$ 24 (sanduíches, disponíveis apenas na Auê Feira)

Mais informações: @lacruscaa

Grão D'Alino Padaria Artesanal

Onde: Rua Coronel Jucá, 253 - Meireles

Valores: De R$ 25 a R$ 34

Mais informações: (85) 99933-0149 / @graodalinoartesanal