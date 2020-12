Filha de Alok e Romana Novais deixa UTI e passa noite de Natal com a família

A filha do Dj Alok e de Romana Novais deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na noite de quarta-feira (24) e passou o Natal com a família em casa.

Nascida de parto prematuro, induzido por conta das complicações causadas pela Covid-19 em Romana durante a gestação, a pequena Raika estava internada desde o último dia 2 de dezembro.

"Raika já está em casa com o Ravi! Melhor presente de natal! Agora a família está reunida. Obrigado, Deus!", escreveu o Dj em foto publicada no Twitter. No registro, o casal aparece junto dos dois filhos, Ravi, de 10 meses, e Raika.

Já Romana publicou a novidade por meio de conta no Instagram. Ao falar sobre a chegada da menina, ela agradeceu o momento. "É com essa energia de fé esperança e renovação que eu e a minha família desejamos um feliz natal p/ todos vocês", celebrou.

Em segunda publicação, a esposa do artista disse acreditar em milagres e recebeu comentários afetuosos de amigos e fãs na rede social. "Amém amiga! Muito feliz por vcs! Feliz Natal família!!", disse a atriz Luma Costa, enquanto a modelo Gabriela Lenzi também expressou o carinho pelo casal: "Que benção! Feliz natal! Amo vcs!".