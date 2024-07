Festival traz shows gratuitos de Don L, Arnaldo Antunes, Tropykália e mais para o Dragão do Mar

Dos dias 8 a 10 de agosto, a Praça Verde do Dragão do Mar recebe um festival multicultural inédito, com atividades gratuitas para todos os públicos. A programação do Festival Agosto da Juventude foi divulgada nesta segunda-feira (29) pelo equipamento cultural e terá shows, mostras de cinema cearense, talk show com artistas e lançamento do livro mais recente do escritor Eduardo Africano.

Entre os destaques do line-up estão as apresentações musicais. Na sexta-feira (09), é dia de dançar com o projeto Granjah Roots e o Palosa Baile, que se apresentam no Espaço Rogaciano Leite Filho. Em seguida, sobem ao palco da Praça Verde a DJ Lolost, Vanessa A Cantora, Danieze Santiago e Forrozão Tropykália.

Já no sábado (10), o Dragão do Mar recebe shows de Mateus Fazeno Rock, Don L e Arnaldo Antunes.

Veja também Verso Com mistura de forró das antigas e pop, Vanessa A Cantora se destaca em grandes eventos e planeja EP Verso Funk ganha espaço em Fortaleza com inspiração no proibidão carioca, festas e passos de brega funk

Confira a programação completa:

8 de agosto (quinta-feira)

14h - Talk show com Letícia Marques, Mateus Batista, Supremmas e mediação de Leo Suricate

Onde: Teatro Dragão do Mar

16h - Mostra "Para Conhecer o Cinema Contemporâneo no Ceará", com exibição do filme ‘A Filha do Palhaço’

Onde: Sala 2 do Cinema do Dragão

Gratuito mediante retirada de ingresso 1h antes da sessão na bilheteria do cinema

Classificação: 16 anos

9 de agosto (sexta-feira)

16h - Mostra "Para Conhecer o Cinema Contemporâneo no Ceará", com exibição do filme ‘Estranho Caminho’

Onde: Sala 2 do Cinema do Dragão

Gratuito mediante retirada de ingresso 1h antes da sessão na bilheteria do cinema

Classificação: 14 anos

17h30 - Lançamento do livro ‘Eu Mermo’, de Eduardo Africano

Onde: Mini Anfiteatro

18h - Projeto Granjah Roots + Palosa Baile

Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho

19h30 - DJ Lolost + Shows de Vanessa A Cantora, Danieze Santiago e Forrozão Tropykália

Onde: Praça Verde

Classificação: 16 anos

10 de agosto (sábado)

16h - Mostra "Para Conhecer o Cinema Contemporâneo no Ceará", com sessão Outras-Metragens - Curtas de Leonardo Mouramateus

Onde: Sala 2 do Cinema do Dragão

Gratuito mediante retirada de ingresso 1h antes da sessão na bilheteria do cinema

Classificação: 16 anos

19h30 - Shows de Mateus Fazeno Rock, Don L e Arnaldo Antunes

Onde: Praça Verde

Classificação: 16 anos