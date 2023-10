Festival Sérvulo Esmeraldo abre inscrições para oficinas artísticas gratuitas

Fachadas, fotografias, memórias e monumentos são ingredientes para quatro oficinas da quarta edição do Festival Sérvulo Esmeraldo. O evento acontece de 30 de outubro a 5 de novembro na cidade do Crato, terra natal do artista. Todas as atividades são gratuitas.

Um dos destaques da programação – composta por exposições em cartaz, bate-papos on-line, entre outros atrativos – são as ações formativas com grandes nomes da arte contemporânea brasileira. Neste ano, os artistas residentes que vão ministrar as oficinas são Lucia Koch (RS/SP); Elza Lima (PA), Carlos Mélo (PE) e Felippe Moraes (RJ).

As inscrições estão abertas até o dia 24 de outubro e podem ser feitas por meio deste link. O resultado da seleção será divulgado no dia 26 de outubro pelas redes sociais do Festival. Os artistas residentes realizarão os momentos, todos de forma presencial, visando a construção de exposições ou outras ações que serão apresentadas ao final.

Legenda: A artista Lucia Koch estará à frente da oficina "Uma Pessoa, uma Fachada" Foto: Divulgação

Tudo acontecerá no Centro de Artes Reitora Maria Violeta Arraes de Alencar Gervaiseau, da Universidade Regional do Cariri (URCA), no Crato. Com 15 vagas por oficina, essas são voltadas para artistas, fotógrafos, artesãos, professores e estudantes de Artes, Design e Arquitetura. Ao todo, serão 20 horas/aula e os participantes com frequência de 80% receberão certificado da Universidade Regional do Cariri (Urca).

Temas diversos

A oficina conduzida por Lucia Koch tem como tema "Uma Pessoa, uma Fachada", e será iniciada por meio do olhar para as fachadas pintadas nos registros fotográficos históricos, de pinturas e platibandas feitos por Anna Mariani, ou naqueles atualizados por Elaine Eiger.

Legenda: Elza Lima conduz o momento "A Cor do Tempo" Foto: Divulgação

Depois, a proposta é caminhar pelas ruas do Crato e encontrar, em cada fachada da cidade, singularidades e vizinhanças. Diante delas, os participantes conversarão e imaginarão o que elas traduzem do espaço por meio delas e dos habitantes.

De volta à Urca, cada pessoa pensará e construirá para si uma fachada capaz de revelá-la na escala do próprio corpo do participante. Ao final, o conjunto de fachadas/pessoas volta para as ruas e praças do Crato, na forma de um cortejo que seguirá até a antiga estação (RFFSA). Ali, as fachadas vão se instalar por algumas semanas, enfileiradas no Centro Cultural do Araripe.

Legenda: Carlos Mélo estará à frente da oficina "Memórias Afetivas: No Território do Afeto a Geografia é Outra Foto: Divulgação

A oficina conduzida por Elza Lima, por sua vez, intitula-se "A Cor do Tempo: Construção de Narrativas Fotográficas a partir de Pesquisas Literárias, Artísticas e Poéticas". Tem como objetivo a construção do olhar a partir de impulsos criativos para se chegar à compreensão e à visão de mundo do homenageado: a criança Sérvulo Esmeraldo, que viveu no Crato aproveitando a natureza como “laboratório”.

Território e concreto

A partir da oficina "Memórias Afetivas: No Território do Afeto a Geografia é Outra", de Carlos Mélo, o público pensará a invenção do lugar como inauguração do campo afetivo: cartografias, mapas corporais, deslocamentos e o corpo como território. Por meio de performances, objetos e esculturas, será possível “desenhar” novos campos simbólicos no Cariri cearense.

Legenda: Felippe Moraes será facilitador da oficina "Monumentos para o Fim do Mundo" Foto: Divulgação

Por fim, Felippe Moraes e a oficina "Monumentos para o Fim do Mundo" proporá uma reflexão sobre como monumentalizar a existência e o possível fim de nossa civilização.

Olhando para o passado pré-histórico do Crato, a equipe deseja pensar em como os indícios dessas existências anteriores nos dão caminhos possíveis para a construção de nosso próprio legado.

Assim, a ideia é pensar e produzir os próprios projetos de monumentos para o fim do mundo.



Serviço

Festival Sérvulo Esmeraldo 94

De 30 de outubro a 05 de novembro no Crato/CE. Gratuito. Mais informações e inscrições para oficinas: @institutoservuloesmeraldo e WhatsApp ((85) 992369229)

Oficinas

Inscrições: Até 24 de outubro por meio deste link

Resultado: 26 de outubro

Local: Centro de Artes Reitora Maria Violeta Arraes de Alencar Gervaiseau (URCA) - Av. Padre Cícero, 1348 - São Miguel, Crato - CE

Lucia Koch - "Uma pessoa, uma fachada"

Horário: Das 14h às 17h30

Elza Lima - "A cor do tempo: construção de narrativas fotográficas a partir de pesquisas literárias, artísticas e poéticas" + saída fotográfica

Horário: Das 15h às 18h30

Carlos Mélo - "Memórias Afetivas: no território do afeto a geografia é outra"

Horário: Das 14h às 17h30

Felippe Moraes - "Monumentos para o fim do mundo"

Horário: Das 14h às 17h30