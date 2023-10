Com protagonismo de artistas indígenas, Festival Unaé divulga programação completa; confira

Na próxima semana, o Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo, no Crato, recebe um evento multicultural e gratuito que reúne diversas linguagens artísticas da região e do País. O Festival Unaé – Sonhar o Cariri ocorre entre os dias 26 e 29 de outubro e terá na programação shows de grandes nomes da música brasileira, como Cátia de França, Don L, Liniker, Luedji Luna, além de exposições, espetáculos de teatro, ações literárias e muito mais.

Outro destaque do festival é o protagonismo de artistas indígenas de diversos povos – Unaé, inclusive, significa “sonhar” na língua originária do povo Kariri. Já na quinta-feira (26), o Toré do Povo Kariri de Poço Dantas abre o evento, com apresentação às 16h. No mesmo dia, o DJ Rapha Anacé apresenta seu set de Techno Tapera e a rapper paulista Souto MC, cujas influências vão de Racionais MC's a Lauryn Hil e que evidencia a ancestralidade Kariri em sua arte, faz um show especial no CCCariri. Ela também participa da ação “Conversa Literária”, na sexta-feira (27).

Veja também

No sábado (28), após se apresentar em alguns dos mais importantes circuitos musicais do Brasil, a cantora e rapper Kaê Guajajara chega ao Ceará para apresentar o show “Zahytata”, fruto do segundo álbum da artista. Ainda no segundo dia do festival, a multiartista Luz Bárbara (PB) também integra a programação com o espetáculo teatral “Margarida, pra você lembrar de mim”.

Durante todo o evento, o público também poderá conferir a exposição “HÃHÃW: arte indígena antirracista”, que reúne obras de 21 artistas indígenas de diferentes etnias brasileiras. O pernambucano Ziel Karapotó e as caririenses Bárbara Matias Kariri e Vivi Kariri são alguns dos artistas visuais nordestinos que participam da mostra.

Confira a programação completa:

QUINTA-FEIRA (26/10)

9h às 20h – Exposições “Encarnado” e “Terra em Transe”

16h às 16h30 – Toré do Povo Kariri de Poço Dantas

16h30 às 20h – Exposição “HÃHÃW: Arte indígena antirracista”

17h às 18h – Banho de ervas e escalda pé para o autocuidado, com Ana Ligia Neves e Tarsila Guimarães

17h às 18h30 – Opereta Popular Canto de Reis, com Grupo Terra

18h às 18h30 – Cabeça Cabaça

18h30 às 19h30 – Souto MC

18h30 às 20h – Espetáculo “Poeira”, com Grupo Ninho de Teatro

20h às 20h30 – Cerimonial de Abertura

20h30 às 21h30 – Pandeiro do Mestre

21h30 às 21h50 – DJ Leticia Holu

21h50 às 22h – Video Mapping, com Valentino Kmeett e Fluxo Marginal

22h às 23h – Cátia de França apresenta o show “50 anos de pisada”

SEXTA-FEIRA (27/10)

8h às 9h – QI GONG, com Naldo Brito

9h às 10h – Alongamento e automassagem, com Tarsila Guimarães

9h às 10h – Contação de histórias “Lendas Africanas”, com Bete Gomes

9h às 20h – Exposições "Encarnado", "Terra em Transe" e "HÃHÃW: Arte indígena antirracista"

10h às 11h – Conversa Literária, com Bárbara Kariri, Joedson Kariri e Souto MC

10h às 11h – Espetáculo “Iracema”, com Rosa Primo

15h às 20h – Oficina de Live Painting, com Jessyca Sereia

16h às 17h – Performance Poética, com Virginia Oliveira do Slam das Minas Kariri

16h às 17h – Lian Gong, com Geni Oliveira

16h às 17h30 – Cortejo Afro, com Afoxé Filhos do Caçador, Caravana Cultural e Maracatu Uinu Erê

16h às 18h – DJ Guará

17h às 18h – Dança Circular, com Jean Alex Alencar

17h às 18h – Conversa Literária, com Virginia Oliveira, Sandra Alvino e Dona Josenir Lacerda

18h às 18h40 – Original Elas Kariri

18h às 19h15 – Espetáculo “Margarida, pra você lembrar de mim”, com Luz Bárbara

19h20 às 20h20 – Touro Bull, com Cia. Vatá

20h30 às 21h30 – Luedji Luna apresenta “Bom mesmo é estar debaixo d’água - DELUXE”

21h30 às 22h10 – DJ Rapha Anacé

22h às 22h10 – Video Mapping, com Valentino Kmeett e Fluxo Marginal

22h20 às 23h20 – Show musical com João do Crato, Abdoral Jamacaru e Pachelly Jamacaru

SÁBADO (28/10)

8h às 9h – Lian Gong, com Geni Oliveira

9h às 10h – Alongamento, corpo em movimento, com Tarsila Guimarães

9h às 10h – Junto e Misturado, com Grupo Desequilibradoz

9h às 16h – Exposições “Encarnado”, “Terra em Transe” e “HÃHÃW: Arte indígena antirracista”

15h às 16h – Oficina de DJ, com Dj Easy Edy

15h às 20h – Oficina de Live Painting, com Jessyca Sereia

16h às 17h – Performance Poética, com Sandro Sussuarana e Bianca Rufino

16h às 17h – Oficina “Confecção de Bastão de Ervas”, com Ana Ligia Neves e Tarsila Guimarães

16h às 18h – DJ Charlie Renatti

17h às 18h – DRAGLIZE

17h às 18h – Banho de som ao despertar dos sentidos, com Jean Alex e Tarsila Guimarães

17h às 18h – Conversa Literária “Traficando Informações”, com Sandro Sussuarana e Bianca Rufino e mediação de Estrela do Sul

18h às 19h – Erivan Produtos do Morro apresenta show Literomusical “Realidade Virtual”

18h às 19h – Cantinho de Nóis, com Jorge Garcia Companhia de Dança

19h às 20h – Kaê Guajajara apresenta show Literomusical “Zahytata”

20h às 20h40 – Ferve & Felipe Cordeiro apresentam show “Brasil Profundo”

20h40 às 21h40 – Francisco El Hombre

21h40 às 22h20 – Zé de Guerrilla e a Esquiva Latina, com Jaraguá DUB

22h20 às 22h30 – Video Mapping, com Valentino Kmeett e Fluxo Marginal

22h30 às 23h30 – Don L apresenta show “RPA2”

DOMINGO (29/10)

8h às 9h – Prática de Yoga, com Analía Andueza

9h às 10h – História que habitam em mim, com Bete Pacheco

9h às 11h – Biodança, com Laila Menezes

9h às 16h – Exposições “Encarnado”, “Terra em Transe” e “HÃHÃW: Arte indígena

10h às 11h – Espetáculo “Laborioso Contato: um palhaço anuncia o fim do mundo”, com Trupe Motim de Teatro

15h às 16h – Oficina de escrita criativa “Ressignificando o Bicho de 7 Cabeças: por uma literatura independente”, com Lais Eutália e Bruna Sonast

15h às 20h – Oficina de Live Painting, com Jessyca Sereia

16h às 17h – Final do Torneio de Slams Oralidades Urbanas - 15 anos de Slam no Brasil

Chá com Ciranda, com Jean Alex

17h às 18h – Final do Torneio de Rimas Oralidades Urbanas - 50 anos do Hip Hop

18h às 18h30 – Performance Poética, com Ana Letícia

18h às 19h – Espetáculo “Não é Proibido Pisar na Grama”, com Cia Inspire e Cia Alysson Amâncio

19h às 20h – Nego Gallo apresenta o show Literomusical “O importante é enquanto se é presente”

19h às 20h15 – Espetáculo “Meu Seridó”, com Casa de Zoé

20h30 às 21h30 – Zabumbeiros Cariris apresenta show “Contas de Rosário”

21h30 às 22h – DJ Viúva Negra apresenta “Afrovibezzz”

22h às 22h10 – Video Mapping, com Valentino Kmeett e Fluxo Marginal

22h10 às 23h10 – Liniker apresenta “Indigo Borboleta Anil”

Serviço

Festival Unaé – Sonhar o Cariri

Data: De 26 a 29 de outubro

Local: Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo (avenida Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1, Gizélia Pinheiro/Batateiras - Crato)

Entrada gratuita