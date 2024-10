Fernanda Torres receberá prêmio especial do Critics Choice Awards por 'Ainda Estou Aqui'

A atriz Fernanda Torres será homenageada pelo Critics Choice Awards, uma das maiores instituições do cinema americano, pelo papel no filme “Ainda Estou Aqui”. A premiação fará parte da 4ª Celebração Anual de Cinema e Televisão Latina, que acontecerá no dia 22 de outubro, em Los Angeles.

A conta oficial do X do Critics Choice parabenizou Fernanda pela honraria, que homenageia os “trabalhos de destaque, tanto dentro quanto fora de tela, da indústria do entretenimento latino”.

Além de Torres, outras personalidades do cinema latino serão premiadas. Uma delas é a atriz e produtora Zoë Saldaña, que ficou famosa por seus papéis em “Avatar” e nas franquias “Guardiões da Galáxia” e “Vingadores”, da Marvel. A homenagem será dada pelo trabalho no filme “Emília Pérez”, da Netflix.

Veja também Verso Adriana Calcanhotto volta a fazer música para criança com Partimpim: ‘Vamos inventar o mundo’ Verso Escritora sul-coreana Han Kang leva o Prêmio Nobel de Literatura 2024

A atriz brasileira ganhou destaque com “Ainda Estou Aqui” desde que o longa de Walter Salles estreou nos festivais de Veneza, o qual levou o prêmio de Melhor Roteiro, e Toronto, no início do ano. O filme é a aposta brasileira para a categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025.

Filme é baseado em história real

“Ainda Estou Aqui” narra a história da mãe do jornalista Marcelo Rubens Paiva, Eunice Paiva, que enfrentou o regime militar no início da década de 1970 e conviveu por anos com Alzheimer. Ela ainda passa cerca de 40 anos procurando por pistas do desaparecimento de seu marido Rubens, interpretado por Selton Mello.

O filme também apresenta uma versão mais velha da personagem de Torres, que é interpretada pela mãe da atriz, Fernanda Montenegro. Juntas, mãe e filha podem protagonizar uma reviravolta na história do Oscar e recuperar a premiação “perdida” do Brasil na edição de 1999.

“Ainda Estou Aqui” tem previsão de estreia para 7 de novembro nos cinemas brasileiros.