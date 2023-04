Fausto Nilo, Don L, grupo de reisado e mais no aniversário do Dragão do Mar, neste fim de semana

Patrimônio nosso, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura celebra o aniversário de 24 anos desde segunda-feira (24). Neste fim de semana – o último dessa comemoração –, o equipamento deve chamar ainda mais gente para perto. Na programação, grandes nomes da música, das artes visuais, do audiovisual e do teatro para festejar o lugar da criatividade cearense.

Comecemos pela sexta-feira (28). Às 19h, a exposição "Linhas de Fausto Nilo", com curadoria da bordadeira Iara Reis, é aberta para apreciação do público. Com acesso gratuito e livre, a mostra representa a culminância do curso de Iniciação ao Bordado da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho. Peças feitas a partir de desenhos do artista, arquiteto e poeta Fausto Nilo integram o projeto.

Na sequência, às 19h30, o próprio Fausto sobre ao palco para o show "Esquina do Brasil", no Teatro Dragão do Mar. Ao longo de 60 minutos, o personagem seminal da história do Dragão do Mar passeará por alguns dos principais sucessos. A retirada de ingressos acontece na bilheteria do Teatro, uma hora antes do evento. No mínimo, imperdível.

Legenda: Personagem fundamental da história do Dragão, Fausto Nilo fará show e será homenageado em exposição Foto: Luiz Alves

A partir das 20h, por sua vez, o show "Mar de Liberdade" traz DJ Lolost; Os Transacionais convidam Mel Mattos e Assun; o Bloco Mambembe reúne Mulher Barbada e Deydianne Piaf; Mateus Fazeno Rock realiza o show de lançamento do álbum "Jesus Ñ Voltará" ; e Don L e Banda encerram com "RPA2". Tudo na Praça Verde com acesso gratuito mediante doação de 1kg de alimento não perecível, (exceto sal) na entrada do evento.

Mucuripe, Reisado, estrelas

O roteiro de atividades do sábado (29) é ainda mais diverso. Às 14h, acontece a exibição da websérie "Mucuripe: Territórios de Memórias", seguida de debate com os realizadores. Será na sala 2 do Cinema do Dragão, gratuitamente. A retirada de convite acontece na bilheteria do cinema, a partir das 13h30, no dia da exibição.

Legenda: Don L e Banda encerram programação de sexta-feira (28), com "RPA2" Foto: Divulgação

Às 16h, a tradição tomará conta do lugar. O grupo Reisado Nossa Senhora da Saúde faz apresentação na Arena Dragão do Mar, aquecendo a ancestralidade coletiva. No mesmo horário, no Planetário Rubens de Azevedo, acontece a Sessão Música nas Estrelas, com 50 lugares disponíveis. Para conferir o grandioso espetáculo visual, é preciso retirar convite uma hora antes, na bilheteria do Planetário.

A Mostra Cearense de Artes Visuais ocupa o espaço às 17h, no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE). Já às 19h, é a vez do Teatro. O espetáculo "Delirantes e Malsãs", do coletivo No Barraco da Constância Tem!, fará apresentação no Espaço Patativa do Assaré, fechando a programação do dia.

Circo, feirinha, samba

No domingo (30), a mesma Sessão Música nas Estrelas acontecerá no Planetário Rubens de Azevedo às 14h, 15h e 16h. Mais uma chance para todos conferirem a beleza da projeção.

Às 15h, o espetáculo circense "A arte de não fazer nada", de Neto Holanda, ocupará a Arena Dragão do Mar com muita alegria e diversão. Saindo de lá, não deixe de passar na Feirinha do Poço, das 16h às 20h. Será no Espaço Rogaciano Leite Filho, com acesso gratuito e livre.

Legenda: Sessão Música nas Estrelas, no Planetário Rubens de Azevedo, acontecerá várias vezes na programação Foto: Luiz Alves

Por fim, a programação de aniversário encerra com a grande roda de samba Batuque do Dipas, às 17h, igualmente no Espaço Rogaciano Leite Filho. Para balançar o corpo e multiplicar a existência do Dragão.



Veja a programação completa deste fim de semana

28/4 (sexta-feira)

19h: Exposição "Linhas de Fausto Nilo", com curadoria da bordadeira Iara Reis [Culminância do Curso de Iniciação ao Bordado da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho], no Teatro Dragão do Mar. Acesso gratuito e livre

19h30: Show "Esquina do Brasil", de Fausto Nilo, no Teatro Dragão do Mar. Duração: 60 minutos. Retirada de ingresso na bilheteria do Teatro, 1 hora antes do evento. 271 lugares

20h: Show "Mar de Liberdade" com DJ Lolost; Os Transacionais convidam Mel Mattos e Assun; Bloco Mambembe com Mulher Barbada e Deydianne Piaf; Show de lançamento do álbum "Jesus Ñ Voltará" de Mateus Fazeno Rock; e Don L e Banda com "RPA2". Na Praça Verde. Acesso gratuito mediante doação de 1kg de alimento não perecível, (exceto sal) na entrada do evento. Classificação: 18 anos

29/4 (sábado)

14h: Exibição da websérie "Mucuripe: Territórios de Memórias" + Debate com os realizadores. Na sala 2 do Cinema do Dragão. Acesso gratuito e livre mediante retirada de convite na bilheteria do cinema, a partir das 13h30, no dia da exibição. Duração: 120 min.

16h: Reisado Nossa Senhora da Saúde, na Arena Dragão do Mar. Acesso gratuito e livre. Duração: 30 min.

16h: Sessão Música nas Estrelas, no Planetário Rubens de Azevedo. Acesso gratuito e livre mediante retirada de convite uma hora antes, na bilheteria do Planetário. Duração: 30 min. 50 lugares

17h: Mostra Cearense de Artes Visuais, no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE). Acesso gratuito e livre.

19h: Espetáculo "Delirantes e Malsãs", do coletivo No Barraco da Constância Tem!, no Espaço Patativa do Assaré. Acesso gratuito e livre. Duração: 70 min.

30/4 (domingo)

14h, 15h e 16h: Sessão Música nas Estrelas, no Planetário Rubens de Azevedo. Acesso gratuito e livre mediante retirada de convite uma hora antes, na bilheteria do Planetário. Duração: 30 min. 50 lugares por sessão

15h: Espetáculo circense "A arte de não fazer nada", de Neto Holanda, na Arena Dragão do Mar. Acesso gratuito e livre. Duração: 40 min.

16h às 20h: Feirinha do Poço, no Espaço Rogaciano Leite Filho. Acesso gratuito e livre.

17h: Roda de Samba: Batuque do Dipas, no Espaço Rogaciano Leite Filho. Acesso gratuito e livre. Duração: 120 min.



Serviço

Programação comemorativa dos 24 anos do Dragão do Mar

De sexta-feira (28) a domingo (30). Horários e espaços diversos do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Acesso gratuito e livre (exceto a programação na Praça Verde)