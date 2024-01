Fagner estreia show de novo álbum no Cineteatro São Luiz

Dois dias para celebrar Fagner e o novo projeto do artista, o álbum "Além Desse Futuro". Em 17 e 18 de janeiro, o cearense ocupa o palco do Cineteatro São Luiz para um show com recentes e consagradas canções.

A proposta é um diálogo intimista com o público, já tão conhecedor da genialidade do mestre. Com 50 anos de carreira, Fagner desfila pelos ouvidos com voz inconfundível e violão a acompanhar. O resultado são noites repletas de grandes emoções.

Veja também

Nascido em Orós, interior cearense – cidade que, por sinal, intitula um dos discos – Fagner iniciou a trajetória como expoente do movimento Pessoal do Ceará, nos anos 1970. Lançou o primeiro trabalho, “Manera Fru Fru Manera”, em 1973.

De lá até aqui, firmou parcerias preciosas, tanto com nomes nacionais quanto internacionais, a exemplo da argentina Mercedes Sosa. No Cineteatro São Luiz, toda a riqueza dessa jornada ganhará ainda mais cor e luz.



Serviço

Show Fagner - “Além Desse Futuro”

Dias 17 e 18 de janeiro, às 20h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Entrada: Plateia inferior - R$120,00 (inteira) e Plateia superior - R$ 60,00 (meia). Horário de funcionamento da bilheteria: Terça a sexta - 9h30 às 18h / Sábado – 9h30 às 17h. Horários sujeitos a alterações, de acordo com a programação. Telefone para contato: (85) 3252.4138