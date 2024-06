Ex-noiva de Freddie Mercury receberá 'herança' de R$ 1,3 bilhão pelo catálogo da banda Queen

A ex-noiva de Freddie Mercury, Mary Austin, deve receber cerca de £ 187,5 milhões (aproximadamente R$ 1,3 bilhão) com a venda do catálogo musical do grupo Queen à Sony Music por £ 1 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões). Conforme o jornal britânico The Sun, o acordo ainda está em negociação.

Com a venda dos direitos das gravações, Austin, de 73 anos, deve entrar para a lista das 100 mulheres mais ricas do Reino Unido. A ex-noiva de Mercury conheceu o astro em 1970, e os dois terminaram após o vocalista revelar sua sexualidade. Apesar do término, ela seguiu sendo uma das melhores amigas dele. As informações são da revista Monet, do Globo.

Legenda: Austin herdou 18,75% de todos os ganhos futuros gerados pela obra do Queen Foto: Shutterstock

Após a morte de Freddie, Austin foi escolhida para ficar com parte da herança dele, assim como a mansão em Kensington e 18,75% de todos os ganhos futuros gerados pela obra do Queen.

Muitos fãs apontam que a música "Love of My Life" foi escrita de Freddie para Austin, e essa versão chegou a entrar no filme biográfico da banda "Bohemian Rhapsody" (2018).

Já outros internautas debatem que pode ter sido inspirado em David Minns, o primeiro namorado homem do vocalista do Queen.