Estudantes de Itapajé, no interior do Ceará, aprendem a tocar violino em projeto gratuito

Aprender música para aprender a ser humano, com disciplina, responsabilidade e criatividade. É a partir deste entendimento que o Programa Sinfonia.Br de Educação Musical, desenvolvido pelo maestro Arley França, da Orquestra Contemporânea Brasileira (OCB), atua na educação musical gratuita de crianças e adolescentes do interior cearense.

Na atual execução do projeto, é Itapajé, a 125 km de Fortaleza, que recebe a experiência formativa, com cerca de 60 estudantes entre o 6⁰ e 9⁰ anos do Ensino Fundamental tendo acesso a aulas de violino. O projeto inclui a criação da Orquestra Infantojuvenil do município.

Veja também Verso Projeto voluntário Cabinhas Leitores impacta vida de crianças da periferia com diversão e arte Diego Barbosa Cirurgião voluntário devolve o sorriso a milhares de crianças e trabalha para abrir hospital no CE

“A experiência de formação musical agrega à formação humana dos estudantes de diversas formas. Além do impacto positivo no rendimento escolar, a prática musical ajuda os alunos a desenvolver disciplina, responsabilidade, trabalho em equipe e habilidades sociais”, destaca Arley.

O maestro ainda ressalta: “Participar de uma orquestra infantojuvenil também proporciona aos jovens a oportunidade de expressar sua criatividade, desenvolver a sensibilidade artística e fortalecer sua autoestima”.

Legenda: As aulas de instrumentos são ministradas por músicos profissionais da Orquestra Contemporânea Brasileira Foto: Guilherme França / Divulgação

Inicialmente, as vagas foram disponibilizadas a alunos de escolas públicas e privadas matriculados no Ensino Fundamental no município. As aulas, ministradas por músicos profissionais da OCB, ocorrem duas vezes por semana. O processo formativo é dividido, explica o maestro, em duas fases.

“Na primeira, de junho a dezembro, os alunos selecionados nas escolas do município iniciarão formação musical no violino. A partir do segundo semestre, os alunos estarão aptos a permanecer no violino ou migrar para instrumentos mais complexos como viola, violoncelo e contrabaixo”, afirma.

“Para participar do programa não precisa ter conhecimento musical prévio, mas a frequência e assiduidade nas aulas de música são requisitos cobrados ao longo do processo formativo. Os alunos recebem material didático e instrumentos musicais”, segue o maestro.

Conforme o coordenador da ação, haverá abertura de vagas para novas turmas no próximo semestre. Mais detalhes sobre o novo processo seletivo serão divulgadas posteriormente pela OCB e pela Secretaria da Cultura de Itapajé.

Educação musical em outros municípios

Como ressalta Arley, o projeto “foi executado em Itapajé por meio de recursos da Lei Paulo Gustavo e aprovado em um edital publicado pela Secretaria da Cultura de Itapajé”. Por meio de diferentes apoios e parcerias, o SInfonia.Br já passou por Pindoretama e deve ser implementado em mais nove municípios.

Em Pindoretama, inclusive, o projeto já soma 25 anos de história e mais de 1500 pessoas beneficiadas, além de 120 alunos de escolas públicas terem se apresentado na Europa a partir dele.

“A experiência de Pindoretama deu origem aos núcleos de Educação da Orquestra Contemporânea Brasileira. Atualmente, com o apoio das prefeituras municipais e iniciativa privada, já estão sendo implementados também em Fortaleza, Cascavel, Limoeiro do Norte, Santana do Cariri, Solonópole, Piquet Carneiro, São Gonçalo do Amarante, Ibiapina e São Miguel (Rio Grande do Norte)”

“Os municípios ou empresas privadas que tiverem interesse em levar o projeto para qualquer município do Ceará podem se tornar parceiros e contribuir para a criação de novas orquestras infantojuvenis”, ressalta Arley. Para tanto, o contato é com o número (85) 9 8899-1061.