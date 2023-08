Em turnê de reencontro, NX Zero passa por Fortaleza e promete ‘show inesquecível’

Após mais de cinco anos longe dos palcos, a formação original do NX Zero voltou neste ano para uma turnê especial que iniciou em maio. No sábado (12), o show chega à capital cearense, no Colosso Fortaleza, com a promessa de celebrar a história da banda e, claro, matar saudades da música emo que embalou os anos 2000.

Intitulada como ‘Cedo ou Tarde’, nome de um dos principais hits da banda, a turnê já passou por São Paulo, Salvador, Recife e mais. Ao Diário do Nordeste, o guitarrista do NX Zero, Filipe Ricardo, contou que a experiência do reencontro com o público tem sido maravilhosa.

“A gente estava com saudade dessa troca com o público, sabíamos que seria incrível e está superando totalmente nossas expectativas. Por isso, estamos entregando tudo pra fazer cada show único e especial”, afirma.

Fortaleza sempre esteve no radar da banda e várias turnês passaram por aqui em edições do Ceará Music, além de outros festivais como Ponto.CE na tour de despedida. “Tivemos muitos momentos especiais, na nossa primeira tour, época independente, passamos por aí. Fortaleza faz parte da história do NX, vamos celebrar essa história e fazer esse próximo show inesquecível”.

Pausa na carreira

Formada em 2001, a banda anunciou uma pausa em 2017 e, desde então, cada um dos integrantes, Di Ferrero (vocalista), Gee Rocha (guitarrista), Filipe (guitarrista), Conrado Grandino (baixista) e Daniel Weksler (baterista), seguiu carreiras distintas, além de novas experiências pessoais, o que proporcionou amadurecimento para uma fase nesse retorno.

“Foi importante ter esse tempo e essas experiências pra ver de fora o tamanho e a importância do NX, tanto na nossa vida como na vida dos nossos fãs”, destaca Filipe.

Apesar disso, o grupo afirma não ter planos concretos de um retorno definitivo. “O plano que a gente tem é essa turnê. É a maior que o NX já fez. Estamos tão envolvidos e aproveitando tanto que não temos nada programado pra depois”.

Além do setlist especial para relembrar grandes hits da banda, o NX Zero lançou, em julho, o single ‘Você Vai Lembrar de Mim’ para, segundo Filipe, marcar ainda mais essa fase.

Filipe Ricardo guitarrista do NX Zero “É clichê, mas é pra aproveitar cada momento, cada show, curtir a estrada com os amigos, com os fãs, com a nossa equipe e retribuir toda energia da galera”.

Geração emo

Com seis álbuns de estúdio lançados, 42 prêmios e sete turnês, o NX Zero arrastou multidões e impactou a geração do movimento emo dos anos 2000 com o pop rock. Quem nunca sofreu ao som de ‘Razões e Emoções’ ou de ‘Cartas pra Você’?

“Desde nossa época independente nossos fãs nos acompanham, pedem a música na rádio, TV, eles são muito fiéis e isso é maravilhoso, é um carinho muito especial. Mesmo durante a pausa, não abandonaram o NX, então existe um pouco dessa nostalgia, uma lembrança boa daquela fase”.

Mas não são só os fãs fiéis que têm sido públicos dos shows dessa nova fase. Filipe afirma que uma grande parte tem ido às apresentações pela primeira vez e “isso dá esse lance novo, do momento atual do NX e torna mais especial a tour”, finaliza.

Serviço

Tour ‘Cedo Ou Tarde’ Fortaleza

Dia 12 de agosto, a partir de 20h

No Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz, Fortaleza)

Classificação etária: 16 anos | De 5 a 15 anos acompanhados dos responsáveis legais | Menores de 5 anos não acessam o evento

Ingressos: de R$ 50 a R$ 1140. Vendas online no site Eventim e na Barraca Santa Praia (Av. Clóvis Arrais Maia, 3.345 – Praia do Futuro)

