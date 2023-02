NX Zero anuncia turnê pelo Brasil; veja data de Fortaleza

Fortaleza será palco da turnê de reencontro da banda NX Zero, segundo anunciou a banda nesta quinta-feira (2). A data e o local do show na capital cearense já estão marcados para o dia 12 de agosto, no Colosso, no bairro Edson Queiroz. (Veja lista completa de shows abaixo)

Os ingressos estarão à venda a partir desta sexta-feira (3), às 12h, no site oficial do grupo. Os preços ainda não foram divulgados.

Intitulada como "Tour Cedo ou Tarde", a turnê marca a volta de Di Ferrero, Gee Rocha, Filipe, Conrado Grandino e Daniel Weksler aos palcos juntos após 5 anos de hiato. No total, serão 18 shows em diversas cidades brasileiras.

A banda, famosa por sucessos como "Cedo ou Tarde", "Razões e Emoções" e "Só Rezo", promete um show inesquecível para matar a saudade dos fãs.

"Estou sentindo que vai ser um dos momentos mais incríveis das nossas vidas. Depois de várias histórias que cada um viveu nesse tempo, vamos trazer essa bagagem para essa tour", disse o vocalista Di Ferrero em nota.

Fãs já estavam com altas expectativas sobre a turnê. No último dia 18 de janeiro, integrantes da banda chegaram a postar um vídeo misterioso, levantando rumores de retorno. O Instagram do grupo também voltou à ativa.