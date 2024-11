Conheça MC Divertida, youtuber que conquistou milhões de fãs com humor e conteúdos educativos

O dia a dia da brasiliense Maria Clara Santana, de 15 anos, é muito similar ao de qualquer adolescente. Ela acorda cedo, estuda pela manhã, almoça e se dedica aos deveres escolares à tarde – além de acompanhar aulas de cursos de matérias específicas, como biologia e química. Quando as tarefas comuns da vida offline acabam, porém, começa a segunda parte do dia: é hora de criar conteúdo para os milhões de fãs que MC Divertida – como Maria Clara é conhecida – acumula no YouTube, no Instagram e no TikTok.

Hoje, a influenciadora é uma das mais conhecidas do público infantil. Só no canal principal no YouTube, onde posta vídeos musicais, brincadeiras e conteúdos educativos, Maria Clara conta com mais de 15 milhões de seguidores. O canal secundário, que reúne historinhas e outros vídeos com a família, tem mais de 7 milhões.

Legenda: Influenciadora será uma das atrações do Festival Galáxia Fest Kids Foto: Divulgação

A história de MC Divertida com a produção de conteúdo começou cedo e de forma despretensiosa, como costuma ocorrer com muitos jovens influenciadores já nascidos em um tempo dominado pelas redes sociais. Quando criança, Maria buscava os celulares ao alcance – da mãe, do pai, dos avós – para gravar pequenos vídeos sozinha e registrar brincadeiras e outros momentos comuns do cotidiano.

Para evitar a exposição às telas, a mãe da menina, Claudiene Santana, restringia as gravações, mas começou a liberar o uso do celular aos poucos. Em janeiro de 2018, quando Maria Clara tinha 8 anos, teve autorização para começar a publicar alguns dos vídeos no YouTube – foi quando a pequena e sua família viram tudo mudar, já que muitas crianças começaram a acompanhar e interagir com os conteúdos.

Mas o impacto mesmo veio depois da pandemia, quando MC Divertida já gravava e publicava vídeos mais elaborados com frequência – geralmente, conteúdos educativos e lúdicos, como historinhas e lições de “bom comportamento” para as crianças.

“Eu percebi que as pessoas me assistiam e gostavam quando a gente começou a sair depois da pandemia e o pessoal começou a me reconhecer, a querer tirar foto. Aí eu pensei ‘nossa, as pessoas me assistem’”, lembra a adolescente.

Percebendo que o público dos vídeos era formado, principalmente, por crianças na primeira infância, a família começou a trabalhar em conteúdos dedicados para esta faixa etária. Foi assim que a adolescente se tornou uma celebridade entre os pequenos – hoje, além dos canais no YouTube e dos vlogs de rotina em outras redes, Maria Clara expandiu o conteúdo dos vídeos para apresentações ao vivo e uma série de produtos.

Profissionalização

Para atender às demandas, a adolescente conta com uma equipe de quase 20 pessoas, entre familiares e outros profissionais contratados. Apesar de intenso, a rotina de trabalho parece “natural” para a jovem, que afirma ter se acostumado a partilhar parte do cotidiano com milhões de fãs.

“Eu gosto de gravar o meu dia a dia, então eu vou fazer uma tarefa, a gente grava um pouquinho pro Instagram, para as redes sociais. E o YouTube para mim é natural. Já me acostumei a gravar vídeos e, às vezes, eu ajudo a minha mãe a criar algumas historinhas”, conta.

Mãe de Maria, Clau Santana afirma que manter a naturalidade dos conteúdos é um ponto importante para a família, ainda que haja uma profissionalização do trabalho. As ideias surgem de outros criadores de conteúdo, mas também de vivências “comuns”, como ensinar as crianças a se comportar na escola, a comer comidas saudáveis e a dividir brinquedos com os amiguinhos. “Tudo vai virando conteúdo”, destaca Clau.

As pautas podem parecer simples, mas têm grande impacto nos pequenos, garantem mãe e filha. As duas relatam ouvir muitos retornos positivos sobre como os vídeos influenciam as crianças que acompanham a MC Divertida.

“[O impacto] é muito, muito grande. Às vezes, a gente encontra mães em shows – ou na rua mesmo – e elas param a gente para falar ‘meu filho era autista não-verbal e aprendeu a falar assistindo seus vídeos’.”, celebra Maria Clara, que fala com orgulho sobre a contribuição que busca levar a crianças e adolescentes com seus vídeos.

A influenciadora, que é uma pessoa com nanismo, acredita que, para além da aprendizagem, sua presença online é também uma ponte para a representatividade. “Com certeza eu inspiro bastante gente. As pessoas vêm na rua e falam comigo ‘você me inspira, você me ajuda’”, comenta.

Clau comenta que, desde sempre, conversou com a filha sobre a importância de “espalhar conhecimento para diminuir o preconceito”. Talvez, por isso, Maria Clara fale de “ser inspiração” para outras pessoas com tranquilidade e leveza – algo essencial para uma adolescente exposta a milhões de opiniões todos os dias.

“Claro que tem pessoas de todos os tipos, mas a maioria olha para a Maria Clara com respeito, com admiração por ela ser quem ela é, do jeito que ela é”, comenta a mãe, orgulhosa. “Isso traz representatividade para diversas categorias, acho, porque todo mundo que tem alguma limitação olha [para ela] e percebe que também pode fazer um monte de coisas”, completa.

MC Divertida retorna a Fortaleza para festival

Legenda: Maria Clara tem se apresentado em eventos infantis de todo o país Foto: Divulgação

No próximo sábado (16), Maria Clara retorna à capital cearense para fazer uma das suas atividades favoritas: se apresentar ao vivo. A jovem irá se apresentar no Galáxia Fest Kids, evento voltado para o público infantil, no Teatro RioMar Fortaleza.

“Eu gosto bastante de gravar, mas também gosto bastante de fazer show, porque a gente tá ali, junto com o nosso público, entendendo o que eles gostam, tirando foto, tendo contato”, comemora.

Além de MC Divertida, integram o line-up outros youtubers que fazem sucesso entre os pequenos, como Gabriel e Shirley, Gato Galactico, Henrique Cauã, Jéssica Sousa, Mara Dias, Mussa e Pudim Amassado. O evento ainda terá atividades interativas, oficinas e área de brincadeiras.

No dia do show em Fortaleza, MC Divertida também dá início à uma nova fase na carreira: o lançamento da primeira música do projeto musical “Modo Divertidamente”, que contará com 10 faixas e 10 videoclipes. Até o fim do ano, mais quatro faixas originais serão divulgadas nos canais oficiais da youtuber.

Em 2025, a ideia é lançar uma nova turnê e se dedicar, além das gravações de vídeos, à música, um dos sonhos profissionais de MC Divertida.

“Já realizei bastante sonho. Agora, quero continuar fazendo shows e gravando, mas quero focar muito em música também”, conclui.

Serviço

Festival Galáxia Fest Kids

Quando: Sábado, 16 de novembro de 2024

Horário: A partir das 15h

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 100 | Vendas na bilheteria do teatro e na plataforma uhuu.com