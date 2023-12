Companhia de dança une tributo ao Queen, Shakespeare e balé clássico em Fortaleza

O Theatro José de Alencar recebe nesta quarta (20) e quinta-feira (21) o espetáculo A Megera Domada, uma montagem da história de Shakespeare para o balé clássico, com trilha sonora, ao vivo, da banda Killer Queen. O balé revive a história de Catarina e Petruchio ao som do rock da banda Queen, com canções como "Somebody To Love", "Another One Bites The Dust" e "I Was Born To Love You".



A apresentação é da Companhia de Dança Mainara Albuquerque, que tem no elenco o bailarino Israel Mendes, de volta aos palcos de Fortaleza, após temporada na Delattre Dance Company (Alemanha) e na Finnish National Ballet (Finlândia); Giovanna Santos, que embarca para um estágio de três meses no Ballett Dortmund, na Alemanha, após o espetáculo; dentre outros bailarinos formados pelo Studio de Dança Mainara Albuquerque e premiados em festivais regionais e nacionais.



Já a banda Killer Queen há mais de 20 anos homenageia o Queen, em Fortaleza, com cover dos sucessos da banda.



O espetáculo é parte do festival de dança da escola Mainara Albuquerque. Além de A Megera Domada, há ainda a apresentação do clássico infantil O Quebra Nozes, que resgata toda beleza e magia do Natal. O festival começa às 18h30, nos dois dias.



Os ingressos estão à venda no Studio de Dança Mainara Albuquerque, através do Whatsapp (85) 98783-5467.



Serviço

O Quebra Nozes e A Megera Domada

Dias 20 e 21 de dezembro, às 18 horas

Theatro José de Alencar, Centro - Fortaleza

Ingressos: Whatsapp (85) 98783-5467 | Venda na bilheteria do teatro antes do espetáculo caso haja disponibilidade.

Valores: R$ 120 | R$ 60 (meia para todos na compra antecipada)