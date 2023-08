Como a literatura cria um ambiente acolhedor para os leitores? Roda de conversa discute sobre o tema

Não é difícil imaginar a cena: você finaliza a leitura de um livro e sente que algo mudou em si. Uma opinião, uma perspectiva, um modo de observar as coisas. De repente a obra não se torna apenas um emaranhado de páginas, mas um ambiente confortável para exercer a liberdade.

Essa capacidade da escrita literária de acolher e cativar o leitor, proporcionando-lhe uma experiência envolvente, é o tema de uma roda de conversa realizada nesta quarta-feira (2), na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece).

O escritor Leonardo Tonus e a escritora Socorro Acioli estarão à frente do momento, discutindo de que forma a Literatura consegue criar um ambiente hospitaleiro por meio da narrativa, personagens, cenários e estilo de escrita, fazendo com que nos sintamos bem-vindos e imersos na história.

A oportunidade é perfeita para escritores, leitores e todas as pessoas que se sentem atraídas ou curiosas para saber como operam os mecanismos da escrita, capaz de criar universos tão complexos quanto aconchegantes.

Diálogo entre referências

O instante promete ser bastante interessante sobretudo pelos convidados da mesa. Além de escritor, Leonardo Tonus é professor de literatura brasileira na Sorbonne Université (França) desde 2000. Vencedor do “Grand Prix Poésie RATP – 2023”, é autor de três coletâneas de poesia: Agora Vai Ser Assim (2018), Inquietações em tempos de insônia (2019) e Diários em mar aberto (2021).

Em 2014, foi condecorado pelo Ministério de Educação francês “Chevalier das Palmas Acadêmicas” e, em 2015, “Chevalier das Artes e das Letras” pelo Ministério da Cultura francês. É o idealizador e organizador do festival Printemps Littéraire Brésilien e do Projeto MIGRA. Publicou diversos artigos acadêmicos sobre autores brasileiros contemporâneos.

Por sua vez, a cearense Socorro Acioli é Doutora em Estudos de Literatura pela Universidade Federal Fluminense. Venceu o Prêmio Jabuti de 2013 com o livro “Ela tem olhos de céu”, e foi selecionada por Gabriel García Márquez para ser aluna no curso “Como Contar um Conto na escola de Cinema de San Antonio de Los Baños”, em Cuba, a partir da sinopse do romance"A cabeça do Santo".

Além disso, coordena a especialização em Escrita e Criação da Universidade de Fortaleza. Em outubro, lançará o livro "Oração para Desaparecer" pela Companhia das Letras.



Serviço

Roda de conversa sobre a hospitalidade da literatura, com Socorro Acioli e Leonardo Tonus

Nesta quarta-feira (2), às 18h30, na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Presidente Castelo Branco, 255, Praia de Iracema). Gratuito. Mais informações por meio do site da Bece

