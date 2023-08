Nova edição do Rumos Itaú Cultural prioriza criação artística e custeará projetos de até R$100 mil

Hora de tirar ideias da gaveta. A 20ª edição do Rumos Itaú Cultural chega com novidades. Agora, um dos maiores editais privados de financiamento de propostas culturais tem como foco a seleção de projetos de criação que tenham como finalidade uma obra ou produção intelectual/artística relacionados à arte e à cultura brasileiras.

Os parâmetros foram anunciados na manhã desta segunda-feira (31) durante coletiva de imprensa. Outra grande mudança do programa no biênio 2023-2014 diz respeito ao valor máximo para projetos inscritos tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas: até R$100 mil brutos.

Dentro desse recorte, a diversidade de linguagens, suportes, formatos e mídias não apenas é permitida como ganha valor no programa. “Queremos que quem crie se dedique a criar”, enfatizou Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú. Ou seja, mais que o resultado final, interessa ao Rumos o processo de cada artista.

As inscrições dos projetos acontecem a partir desta terça-feira (1º) e seguem até 22 de setembro. Dentre as linguagens contempladas estão: arquitetura, arte e tecnologia, artes visuais, audiovisual, circo, dança, design, games, gastronomia, HQ, literatura, moda, música, performance e teatro.

Legenda: Inscrições dos projetos acontecem a partir desta terça-feira (1º) e seguem até 22 de setembro Foto: Thiago Gadelha

Não serão consideradas propostas de encontros, cursos, oficinas, seminários, mostras, festivais, feiras, circulação, preservação, restauração, higienização, catalogação, organização e recuperação de acervos e programas de formação.

Como já é tradição, a equipe Itaú Cultural percorrerá presencialmente todos os estados do País, visitando as capitais e o Distrito Federal. O intuito é apresentar o edital, tirar dúvidas e trocar informações sobre a realidade cultural e artística de cada localidade. Fortaleza receberá a iniciativa no dia 13 de setembro, no Museu da Imagem e do Som do Ceará (Mis).

Arte no pós-pandemia

O novo formato do Rumos é resultado de um período de recolhimento e observação imposto pelo isolamento da pandemia de Covid-19. Nesse tempo, foi repensada a forma de análise e escolha dos projetos inscritos no Rumos anterior, do biênio 2019-2020.

Segundo Eduardo Saron, o objetivo é “mudar para focar e dialogar mais com a criação artística”. Apesar disso, alguns pontos continuam. A forma de seleção dos projetos, por exemplo, está mantida em três etapas.

Legenda: Diversidade de linguagens, suportes, formatos e mídias não apenas é permitida como ganha valor no programa Foto: Fernanda Siebra

A primeira é a de avaliação, quanto todas as inscrições válidas serão analisadas por uma comissão do Rumos. A segunda é de seleção, considerando a singularidade, relevância e consistência de cada projeto. Por fim, os selecionados passam pela etapa de viabilidade técnica, jurídica e orçamentária.

“Priorizar a criação artística nessa nova edição do programa é uma escolha de dizer para o artista que estamos apoiando o fato de ele querer observar o projeto dele, o que é algo raro. Ou seja, estamos dando tempo para essa criação”, diz Valéria Toloi, gerente do núcleo de formação do Itaú Cultural e líder desta edição do Rumos.

Não há número mínimo ou máximo definido de projetos contemplados. As escolhas são de exclusiva atribuição da comissão de seleção do Rumos Itaú Cultural, observando-se o limite orçamentário do programa e os critérios de avaliação das ações.

Legenda: "Esperamos ser surpreendidos por projetos que nem imaginávamos", torce a líder da nova edição do Rumos Foto: Thiago Gadelha

Por sua vez, o investimento financeiro para cada Estado também dependerá da quantidade de inscrições realizadas. O resultado será divulgado até 6 de maio de 2024, com prazo de execução até 18 meses depois da assinatura do contrato.

Os contemplados serão comunicados por telefone ou e-mail. A relação de projetos selecionados também será divulgada pela imprensa e nos sites rumositaucultural.org.br e itaucultural.org.br.

No que toca à gestão do Rumos, o desejo é por boas surpresas nessa jornada. “Esperamos ser surpreendidos por projetos que nem imaginávamos”, torce Valéria Toloi.

Já Eduardo Saron enfatiza: “Queremos entender a cena artística pós-pandemia, sobretudo no quesito da criação. Observando outros editais, nosso desejo é perguntar onde podemos dar um tempero a mais na arte brasileira”.



Serviço

Rumos Itaú Cultural 2023-2014

Inscrições a partir desta terça-feira (1º) até 22 de setembro. Mais informações no site do Itaú Cultural

