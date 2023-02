Com Margareth Menezes, BNB lança projeto de patrocínio à cultura com R$ 10 mi para Nordeste

O Banco do Nordeste (BNB) está com inscrições abertas para edital de patrocínio de projetos culturais até o dia 3 de março. O Programa de Patrocínios Banco do Nordeste - 2023/2024, lançado oficialmente nesta quarta-feira (15) em evento com a presença da ministra Margareth Menezes, acontece em parceria com o Ministério da Cultura (MinC).

Ao todo, o edital prevê o investimento de R$ 10 milhões de patrocínio de projetos culturais em diversas linguagens do Nordeste, sendo R$ 5 milhões executados em 2023 e o restante em 2024. As propostas devem ser enviadas por meio do portal BNB para as categorias artes cênicas, artes visuais, literatura, música e cinema.

Com recursos oriundos da Lei de Incentivo à Cultura, o valor máximo de patrocínio por projeto será de até R$ 200 mil e deverá ser realizado na área de atuação do BNB, que abrange os nove Estados da Região Nordeste, o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo.

Os projetos selecionados, cuja divulgação está prevista para o dia 26 de junho deste ano, devem ser executados entre 1º de agosto de 2023 a 31 de dezembro de 2024.

Descentralização do apoio

Na segunda visita ao Ceará, a ministra da Cultura destacou a importância da descentralização do apoio para a categoria. "É um apelo que vem sendo feito há muito tempo e nós temos que fazer ações desse tipo. É um prazer estar aqui pra anunciar esse novo investimento, ainda o mais por ser um segmento que ficou sem ministério por tantos anos. O setor está muito ávido, todo mundo querendo trabalhar, essa é a meta número 1 do Ministério, reestabelecer esses trabalhos".

A ministra também anunciou, no evento, que o Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual aprovou o montante de mais de R$ 8 milhões para a realização de novos projetos na região Norte do Brasil. Com essa aprovação, também será possível dar início à contratação de mais de 250 projetos cinematográficos de todas as regiões do País com investimento de cerca de R$ 450 milhões.

Margareth Menezes ministra da Cultura "Vamos ativar muitas coisas, porque precisamos, o setor está todo ativo, querendo, necessitando trabalhar, vamos buscar realizar cada vez mais projetos pra novos talentos, a cultura transforma vidas. A meta é deixar o Ministério bem fincado, porque fez muita falta. Esse desmonte enfraquece o setor, então nós precisamos entender que é uma política de transformação muito forte investir em cultura e arte, é uma meta de educação inclusive".

Legenda: Evento contou com a participação da secretária da Cultura Luisa Cela, a ministra da Cultura Margareth Menezes e o presidente do BNB José Gomes da Costa Foto: Kid Junior/SVM

Incentivo à cultura

O presidente do BNB, José Gomes da Costa, ressaltou a importância que a cultura tem para o desenvolvimento da sociedade. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o presidente ainda afirmou que a ideia é amplificar o apoio à cultura, assim como vem acontecendo há 70 anos com o surgimento do Banco.

José Gomes da Costa presidente do BNB "A intenção do banco, além do incentivo dos projetos da Lei de incentivo à cultura, é abrir mais centros culturais. Já temos três, dois deles no Ceará. Estamos planejando realocar o de Fortaleza para o Benfica, um local que efervesce cultura".

O BNB avalia também a instalação de centros em outros estados do Nordeste, como Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia, conforme revelou o presidente.

Para a secretária da Cultura do Ceará (Secult), Luisa Cela, é sempre muito bom celebrar investimentos para o campo da cultura. "A atualização desse edital garantirá um volume significativo de investimento pra cultura do Nordeste, em alinhamento com as novas políticas culturais do País".

Luisa Cela secretária da Cultura do Ceará "É impossível pensar o desenvolvimento regional sem pensar significativa e fortemente na cultura. Quando acontece, isso tende a ser um modelo de desenvolvimento que será levado ao autoritarismo, à repressão. O Nordeste é muito rico, especialmente em cultura e a gente pode tornar isso ainda mais como uma marca nossa, afirmando nossa identidade, nossa expressão cultural".

Também presente no evento, o secretário da Cultura de Fortaleza (Secultfor), Elpídio Nogueira, afirmou que pretende manter uma comunicação bem estabelecida com a Ministra da Cultura para colocar em prática projetos relacionados ao segmento na Capital.

Elpídio Nogueira secretário da Cultura de Fortaleza "A Secultfor está em pleno vapor, como está acontecendo com o Ciclo Carnavalesco, já estamos com um calendário de todos os eventos com orçamento previsto e aprovado. A parceria com o BNB é sempre agradável, porque quem ganha com isso é Fortaleza".

Veja as categorias contempladas pelo edital

Artes Cênicas (espetáculos, mostras e festivais);

Artes visuais (exposições: individuais e coletivas, salões, feiras e festivais);

Literatura (apresentações literárias, publicação de livros de arte, ações de incentivo à leitura, feiras, bienais e festivais);

Música (erudita ou instrumental: gravação, circulação e festivais);

Cinema (mostras e festivais).

