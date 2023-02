Centro Cultural do BNB deve ser realocado para prédio no bairro Benfica

O Centro Cultural do Banco do Nordeste (CCBNB) de Fortaleza deve ser realocado do Centro de Fortaleza para um prédio no bairro Benfica. A informação foi confirmada pelo presidente do BNB, José Gomes da Costa, em entrevista ao Diário do Nordeste nesta quarta-feira (15).

O equipamento pode ser transferido para o prédio onde funcionava a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), na Rua Jorge Dumar. A proposta está sendo estudada pela administração do banco, que realizou uma visita ao local nesta quarta, segundo Gomes da Costa.

A transferência deve ser realizada porque o prédio atual, na R. Conde d'Eu, ganhará outra finalidade pela Prefeitura de Fortaleza. A relação do Benfica com a cultura também fortalece a escolha, justifica o presidente.

"A gente esteve visitando para ver as condições ideais para a implementação do Centro Cultural de Fortaleza ali, que é um bairro onde a cultura efervesce de maneira maior", afirmou o economista.

José Gomes da Costa Diretor presidente (CEO) do Banco do Nordeste Ainda em análise, mas se depender do nosso interesse, a gente pode tentar executar o projeto do Centro Cultural de Fortaleza ali

O prédio tem 2 mil m² e deve contemplar todas as linguagens, como artes cênicas, visuais, espaço de formação, de acordo com o Banco do Nordeste.

Fomento à cultura

No Ceará, além do equipamento em Fortaleza, o banco administra o CCBNB Cariri, em Juazeiro do Norte. O terceiro Centro Cultural em funcionamento está localizado em Sousa, na Paraíba.

O BNB avalia também a instalação de centros em outros estados do Nordeste, como Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia, ponderou o presidente.

Em Recife (PE), o espaço deve ser instalado em uma agência do Centro da cidade. Já no Rio Grande do Norte, a cidade escolhida foi Mossoró. Em estágio mais avançado, uma agência deve ser realocada para a instalação do equipamento.

"Na Bahia tem uma reivindicação histórica em Vitória da Conquista. Terra de Gilberto Gil, nasceu ali pertinho e é uma cidade que tem uma efervescência cultural também. Esse é um dos que tá pouco mais distante, apesar de ser um dos que ha mais tempo nos demandam", explicou Gomes.

O presidente ressalta que a ligação do BNB com a cultura vem desde a sua criação, há 70 anos. Além do estímulo à cultura por meio dos centros, a organização busca apoiae projetos culturais por financiamento e pela Lei de Incentivo à Cultura.