'Meu Nome é Gal', filme sobre a cantora, ganha data de estreia; veja

O filme "Meu Nome é Gal", dirigido por Dandara Ferreira e Lô Politi, estreia nos cinemas brasileiros em 21 de setembro, segundo divulgação da Paris Filmes, nesta terça-feira (14). A produção narra a trajetória da artista Gal Costa da infância até o início da carreira, tendo a atriz Sophie Charlotte como protagonista.

A artista completaria 78 anos no dia 26 de setembro. No entanto, Gal faleceu no ano passado, deixando saudade em diversos familiares, fãs e amigos. A causa da morte não foi divulgada.

O longa também conta com nomes como Rodrigo Lelis, interpretando Caetano Veloso; Dan Ferreira, como Gilberto Gil; Camila Márdila como Dedé Gadelha, e Luis Lobianco, que dá vida ao empresário Guilherme Araújo.

A diretora Dandara também atua no filme, como Maria Bethânia, cantora e irmã de Caetano Veloso.

Enredo do filme

O filme conta a trajetória de Maria da Graça Costa Penna Burgos, com nome artístico de Gal Costa. A história mostra a viagem da Bahia ao Rio de Janeiro, assim como os laços de amizade com Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Dedé Gadelha.

No movimento Tropicália, Gal vai se consolidando enquanto artista e música, provocando uma mudança na geração da época.

Morte da Gal Costa

No dia 9 de novembro de 2022, a assessoria oficial da cantora divulgou a morte de Gal Costa, de 77 anos, em São Paulo.

O corpo de Gal Costa foi velado no Hall Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em uma cerimônia aberta ao público. O velório foi marcado por homenagens e pela emoção de fãs, da família e de famosos.

O enterro ocorreu no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, na Consolação, região central de São Paulo e foi exclusivo para amigos próximos e familiares.