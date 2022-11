Gal Costa ganhará estátua na orla da Praia de Ipanema, promete prefeito Eduardo Paes

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), em responta a um tuíte em que fãs de Gal Costa pediam uma estátua da cantora na orla da Praia de Ipanema firmou o compromisso dizendo: "Assim será!". A interação ocorreu no Twitter, na segunda-feira (14). Gal Costa, uma das maiores vozes da música brasileira, morreu na quarta-feira (9), aos 77 anos.

Na rede social, uma conta de um fã de Gal Costa mobilizou usuários a marcarem a conta do prefeito para “erguer uma justa homenagem à maior cantora do mundo”. O tuíte diz ainda que “o povo carioca clama por uma estátua de Gal no calçadão em Ipanema".

Horas depois, Eduardo Paes respondeu ao tuíte. Gal Costa era baiana mas tinha uma relação forte com o Rio de Janeiro. Por mais de 20 anos, a cantora viveu mais na cidade, antes de mudar-se para São Paulo, em 2014.

Legenda: Tuíte Eduardo Paes

No Rio de Janeiro, a cantora chegou a batizar informalmente também dunas formadas em 1972, em um trecho da praia, com a instalação de um emissário submarino.

O local considerado ponto de encontro de artistas, intelectuais e surfistas é chamado de “Dunas da Gal” devido à presença frequente da cantora. Outra denominação dada ao lugar é “Dunas do Barato”.

No Rio de Janeiro também há homenagem a outras personalidades da cultura brasileira com estátuas na orla e em outros lugares da cidade. Dentre elas: Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Tom Jobim, Pixinguinha, Tim Maia e de Cazuza.

Morte da Gal Costa

No início da tarde da última quarta-feira (9), a assessoria oficial da cantora divulgou a morte de Gal Costa, de 77 anos, em São Paulo. A causa da morte não foi revelada.

A cantora, uma das vozes mais importantes da música brasileira, havia dado uma pausa em shows, nos últimos períodos, após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita.

O corpo de Gal Costa foi velado no Hall Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e uma cerimônia foi aberta ao público. O velório foi marcado por homenagens e pela emoção de fãs, da família e de famosos.

O enterro ocorreu no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, na Consolação, região central de São Paulo e foi exclusivo para amigos próximos e familiares.