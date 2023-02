Doar livros em Fortaleza: projetos e lugares para você dar novo destino a obras

Se sua estante está abarrotada de livros e alguns poderiam ser melhor aproveitados por outra pessoa, essa lista é para você. A celebração do Dia Internacional da Doação de Livros, nesta terça-feira (14), nos convoca a ter olhar mais carinhoso sobre a função coletiva da leitura, colaborando com espaços e projetos que precisam de nosso apoio para funcionar.

Em Fortaleza eles são vários, funcionando até mesmo em contextos de exceção. Seja com foco específico em literatura, seja abarcando outros tipos de publicações – a exemplo de apostilas e livros técnicos – o foco é promover a circulação de histórias e saberes, abraçando diferentes públicos, faixas de idade e localidades. Todo mundo lendo!

Lembrando que doar livros não significa se livrar deles. No processo de doação, é importante considerar que outra pessoa lerá a obra, logo é essencial que os exemplares estejam em bom estado de conservação. Assim, todos saem felizes e ainda mais imersos no universo literário. Vamos à lista?

Bibliotecas comunitárias

Legenda: Espaços de leitura mantidos pela população estão espalhados pelos quatro cantos da cidade e podem ter recortes específicos de doação Foto: JL Rosa

Iniciativas de caráter popular voltadas para a promoção e fruição da leitura, as bibliotecas comunitárias são um manancial de ideias, projetos e atividades culturais. Por lá, é possível fazer de tudo, sendo o contato com livros, claro, a ação principal. Os espaços estão espalhados pelos quatro cantos da cidade e podem ter recortes específicos de doação.

A Livro Livre Curió, por exemplo, recebe livros didáticos, apostilas, xerox e livros de Literatura – contanto que estejam em bom estado. A casa – localizada na Rua George Sosa, 109, Lagoa Redonda – é apenas uma das várias presentes em Fortaleza de forma comunitária, sempre abertas para receber doações e visitas. Programe-se!

Serviço

Mais informações por meio do coletivo Jangada Literária (@jangadaliteraria) ou diretamente com as bibliotecas comunitárias (Livro Livre Curió - @livrolivrecurio)

Projeto Livro Aberto

Legenda: Prioridade do projeto Livro Aberto são livros de ficção, uma vez que o custodiado precisa elaborar uma resenha ou relatório sobre o livro que escolheu ler Foto: Fabiane de Paula

Programa de empréstimo de obras literárias, científicas e filosóficas a internos do sistema prisional do Ceará, o projeto Livro Aberto é outro que recebe doações de livros. Até o momento, o acervo é composto por cerca de 23 mil exemplares, distribuídos em 14 presídios.

A prioridade são livros de ficção, uma vez que o custodiado precisa elaborar uma resenha ou relatório sobre o livro que escolheu ler, no prazo de 21 a 30 dias. O texto será corrigido por um professor da rede pública de ensino, que analisará aspectos como fidelidade ao tema, originalidade e estética. Ao término, o aluno pode ter até quatro dias de remição da pena.

A entrega dos livros acontece na sede da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso (Cispe), na Avenida Heráclito Graça, ou por meio de ligação telefônica.

Serviço

Doações para o projeto Livro Aberto

Na sede da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso (Cispe) (Avenida Heráclito Graça, 600, Centro) ou por meio dos telefones (85) 3101-7714 e (85) 3101-7719

Bibliotecas públicas

Legenda: Na Biblioteca Pública Estadual do Ceará, os livros advindos de doações passam ainda por avaliação para adequação ao acervo Foto: Fabiane de Paula

Equipamentos como a Biblioteca Municipal Dolor Barreira e a Biblioteca Pública Estadual do Ceará igualmente estão de braços abertos para receber não apenas visitantes, mas também livros, revistas, catálogos e tantas outras publicações.

As condições são as mesmas das outras casas: serão recebidos exemplares bem conservados e alinhados com a proposta de cada espaço. Entre em contato e se informe. Sua colaboração pode otimizar a leitura de milhares de pessoas que passam pelos equipamentos mensalmente.

Serviço

Doações para bibliotecas públicas

Biblioteca Municipal Dolor Barreira (Avenida da Universidade, 2572 - Benfica) e Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Presidente Castelo Branco, Av. Leste Oeste, 255 - Centro). Contatos: (85) 3105-1299 e (85) 3101-2546, respectivamente

Biblioteca Evenice Neta

Legenda: Espaço foi aberto em homenagem à atriz, historiadora, poeta e multiartista Evenice Neta, falecida em 2022 Foto: Divulgação

Um dos mais novos espaços de Fortaleza dedicados à leitura, a Biblioteca Evenice Neta – em homenagem à atriz, historiadora, poeta e multiartista Evenice Neta, falecida no ano passado – fica localizada no Centro Magis Inaciano da Juventude, vinculado à Companhia de Jesus. O acervo contempla literatura, sociologia, teologia, filosofia, poesia, entre outros gêneros.

Mesinhas, computador e porta aberta constroem um recanto de aconchego e paz em meio ao centro da cidade, facilitando experiência imersiva e afetuosa de contato com as letras.

Serviço

Biblioteca Evenice Neta

Rua Nogueira Acioli, 863 - Centro

Terminal Literário

Legenda: Estantes são abertas ao público e todos ficam livres para escolher, levando para casa e devolvendo após o término da leitura Foto: Divulgação

Quem passa pelos terminais da Capital pode pausar a correria a fim de dedicar tempo para a leitura. O projeto Terminal Literário oportuniza essa prática por meio do compartilhamento coletivo de obras. Terminais do Papicu, Conjunto Ceará, Siqueira, Lagoa, Parangaba, Antônio Bezerra e Messejana sediam a ação.

As estantes são abertas ao público e o público fica livre para escolher exemplares do próprio interesse, levando para casa e devolvendo após o término da leitura. Interessados em contribuir podem fazer a doação de livros nos terminais, nas prateleiras do projeto, e nos Mercadinhos São Luiz (Dunas, Oliveira Paiva, Pontes Vieira, Cocó, Virgílio Távora, Cambeba, Santos Dumont, Benfica, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy). A doação também pode ser feita na Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza

Serviço

Projeto Terminal Literário

Doações diretamente nas prateleiras do projeto; nos Mercadinhos São Luiz (Dunas, Oliveira Paiva, Pontes Vieira, Cocó, Virgílio Távora, Cambeba, Santos Dumont, Benfica, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy); e na sede da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Rua Pereira Filgueiras, 4, Centro)

Doe Livros Fortaleza

Legenda: O projeto Doe Livros Fortaleza recebe obras didáticas, paradidáticas e apostilas Foto: Camila Lima

Criado e realizado pelo universitário Guilherme dos Reis, o projeto Doe Livros Fortaleza recebe obras didáticas, paradidáticas e apostilas. De forma a auxiliar na logística do projeto, a ação conta com vários voluntários e mantém um perfil no instagram, por onde é possível os interessados se conectarem a fim de realizar as doações.

A equipe à frente da iniciativa também está tentando desenvolver uma plataforma na web e um aplicativo para otimizar o acesso aos livros, bem como para proporcionar bem-estar ao público leitor. Auxiliar no controle de armazenagem das obras também emerge como necessidade.

Serviço

Projeto Doe Livros Fortaleza

É possível doar ou solicitar a doação de obras por meio do perfil @doelivros_fortaleza, no instagram

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil