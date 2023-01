Coletivo As Travestidas realiza última apresentação no Cineteatro São Luiz

Após 15 anos de trajetória e de se tornar um dos grupos mais reconhecidos do teatro cearense, o Coletivo As Travestidas se despede dos palcos com uma última apresentação. O espetáculo acontece no dia 15 de janeiro, às 18h, no Cineteatro São Luiz.

Os ingressos já estão à venda no Sympla Bileto e na bilheteria do Cineteatro pelo valor de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

Intitulado como 'Cabaré das Travestidas - A despedida', o espetáculo une música, festa, dublagens, talk-show, deboche e resistência a partir de uma inspiração no teatro de revista e de variedades.

Silvero Pereira (Gisele Almodóvar) e Denis Lacerda (Deydianne Piaf) comandam a atração apresentando as artistas da noite: Mulher Barbada, Yasmin Shirran, Patrícia Dawson, Verónica Valenttino, Karolaynne e Betha Houston.

É uma forma de enaltecer a arte drag com um recorte de cenas musicadas, criadas com muita ironia, irreverência e sensibilidade, aproveitando as potências individuais de cada artista e as diferentes vertentes da arte drag.

Serviço

"Cabaré das Travestidas - A despedida" com Coletivo Artístico As Travestidas

Dia 15 de janeiro, às 18h

No Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro)

Classificação indicativa: Livre

Entrada: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

Vendas online: Sympla

Funcionamento da bilheteria: terça a sexta no horário de 9h30 às 18h e aos sábados no horário de 9h30 às 17h. Retornará normalmente dia 03 de janeiro de 2023.