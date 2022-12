Grupo Ninho de Teatro faz campanha de arrecadação após ter sede assaltada; saiba como ajudar

O Grupo Ninho de Teatro, do Crato, realiza campanha de arrecadação de dinheiro após ter a sede assaltada no último domingo (25). Foram levados equipamentos como projetor de imagens, caixa de som e ventiladores da casa localizada no Cariri. A artista e gestora cultural Monique Cardoso conta que o prejuízo ficou em cerca de R$ 10 mil a 13 mil.

Ainda de acordo com Monique, a programação cultural de janeiro pode ser comprometida caso não consigam reaver os equipamentos. Para além de ser espaço de encontro e ensaio do grupo, a Casa Ninho, em funcionamento há quase 12 anos, se tornou um equipamento cultural da região com ações formativas e apresentações de outros coletivos teatrais.

Dessa forma, o grupo se mobilizou para fazer uma campanha de arrecadação de dinheiro e pretende angariar R$ 30 mil para investir em novos equipamentos, uma vez que são necessários para o funcionamento do espaço, além do investimento na segurança do prédio: contratação de seguro, alarme e compra de câmeras de segurança.

Monique Cardoso artista e gestora “A Casa é praticamente o único espaço cênico do Crato, esse furto interfere na programação que é contínua, sempre gratuita ou a preços populares. Realizamos trabalhos nas comunidades, escolas da rede pública, ONGs e temos ainda ações formativas como a Escola Carpintaria da Cena - Formação Livre em Teatro e Tradição”.

Legenda: Prédio foi invadido e foram levados equipamentos importantes para o funcionamento do espaço Foto: Reprodução

Papel social

Monique conta que a Casa nasceu cerca de dois anos depois da formação do grupo, pois houve uma necessidade de se ter um espaço para encontros e ensaios. Porém, com o passar dos anos e a ampliação das atividades o local “deixou de ser só uma sede de grupo e passou a ter um papel social e cultural na região”.

“A gente até pensa em desistir desse projeto, porque é uma demanda de trabalho contínuo, mas a gente entende que é um equipamento cultural que traz benefícios pra sociedade em geral e temos essa responsabilidade”, afirma. Estima-se que 200 pessoas, em média, são beneficiadas mensalmente com as ações da Casa.

Atualmente, o coletivo é formado por sete artistas que, além de desempenhar as atividades artísticas, realizam a gestão do espaço e questões burocráticas. Entre os espetáculos apresentados estão: “Bárbaro”; “A Lição Maluquinha”; “Jogos na hora da sesta”; e “Fractais”.

Como ajudar?

Para ajudar o grupo, é possível fazer doações por meio do Pix ou transferência bancária. O dinheiro será revertido na compra dos equipamentos roubados e ainda em investimento na segurança do espaço. Mais informações podem ser conferidas no perfil do Instagram do coletivo (@gruponinho).

Chave-pix:

10.956.041/0001-00

Associação G N T P Artísticas

Dados Bancários:

ASSOCIACAO G N T P ARTISTICAS

CNPJ: 10.956.041/0001-00

BANCO ITAÚ

Agência: 7943

Conta Corrente: 31862-1

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil