Cineteatro São Luiz exibe pré-estreia de longa sobre Zé Celso e Teatro Oficina

O Cineteatro São Luiz exibe nesta sexta-feira (21) o longa ”Máquina do Desejo” que conta a trajetória de José Celso Martinez Corrêa, falecido no último dia 6, e do Teatro Oficina Uzyna Uzona. Sob a direção de Joaquim Castro e Lucas Weglinski, o filme é construído a partir do acervo da Associação do Teatro Oficina.

"Máquina do Desejo" é o resultado de um trabalho de sete anos de resgate de mais de seis décadas de registros entre filmagens de cineastas e videomakers, arquivos de cinematecas, TV's nacionais e internacionais, além de muitas gravações feitas pelo próprio Teatro Oficina.

A partir do dia 27 de julho, o documentário entra em cartaz no Cinema do Dragão. Detalhes de horários e sessões disponíveis serão divulgados nos próximos dias.

O lançamento do filme estava previsto para outubro, mas foi antecipado pela distribuidora Descoloniza Filmes por conta do falecimento do ator, mesmo sem patrocínio ou edital.

Serviço

Pré-estreia do longa ”Máquina do Desejo”

Sexta-feira (21), às 19h

No Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro)

Entrada gratuita

Classificação indicativa: 16 anos



Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil