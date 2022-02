Batman de Robert Pattinson aprende que a sede por vingança tem um preço

Desde 1989, Hollywood já entregou seis versões de Batman. Sucessos e tropeços nas telonas marcaram o caminho do personagem criado por Bob Kane e Bill Finger. Agora, com Robert Pattinson assumindo o manto do vigilante, a missão (ou "batata quente") de recontar essa história ficou nas mãos do diretor Matt Reeves.

O cenário parecia pouco favorável à dupla. Elogiado pela trilogia "Planeta dos Macacos", Reeves encara o desgaste do último morcegão vivido por Ben Affleck. Já Pattinson, mesmo com atuações elogiadas em diferentes filmes, ainda lida com certa desconfiança devido ao passado na Saga Crepúsculo (2008-2012).

Após adiamentos por conta da pandemia da Covid-19, "The Batman" finalmente chega aos cinemas. Mesmo com o excesso de duração (2h45 de filme!), o saldo da nova produção da Warner é positivo e promete dar um novo fôlego ao anti-herói da DC no cinema.

Recomeço

Reeves também assina o roteiro com Peter Craig ("Jogos Vorazes"). Na trama, Bruce Wayne está apenas há dois anos em sua cruzada pessoal contra o crime. Imerso em uma Gotham cada vez mais decadente e sem esperança, Batman conta com poucos aliados de confiança.

Neste início de trajetória, ao lado de Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e do Tenente James Gordon (Jeffrey Wright) o solitário vigilante se estabeleceu como a personificação da "vingança". Além da corrupção que assola diferentes instituições daquela cidade, ele encara a chegada de um misterioso assassino em série.

Legenda: Diante da decadência das instituições, Bruce Wayne passa a repensar o projeto pessoal de vingança

E o mérito do diretor reside em fugir da obrigação de contar (outra vez) a origem do Morcego. Ou seja, nada da repetida cena de assassinato dos Wayne em beco escuro. Aqui, Reeves coloca as engrenagens para rodar e encontramos Batman já no meio do fogo cruzado.

O detetive

Nesta nova aventura, Gotham continua o celeiro sujo e repleto de mentes criminosas. Um "barril de pólvora", como prefere afirmar o tenente Gordon. E a seleta lista de vilões de Batman marca presença. Temos a Mulher-Gato (Zoë Kravitz), Charada (Paul Dano), Pinguim (Colin Farrell) e Carmine Falcone (John Turturro).

A harmonia do elenco é um acerto. Independente do grau de perigo que possam oferecer, estas personagens ganham interpretações corretas. Deste núcleo, emerge um Batman ainda inexperiente e que precisa colocar em prática a fama de "maior detetive do mundo".

Legenda: Comissário Gordon (Jeffrey Wright ) é uma das forças que sustentam o caminho do homem-morcego

Resolver o longo quebra-cabeça do Charada é uma tarefa árdua. Entre erros e acertos, a personalidade e astúcia de Batman ainda estão em formação. Até mesmo quando é exigido da força física, o Morcego toma algumas decisões equivocadas. Falta estratégia. Em determinado momento, ele entra pela porta da frente de um clube distribuindo a mão na cara de quem vê pela frente.

Vingança

Nesse processo de redescoberta e enfrentamento do perigo, Batman/Bruce Wayne se deparam com uma dura constatação. Ao se auto intitular como a "vingança", o anti-herói passou a perceber que essa vida dupla de vigilante pode custar um preço bastante caro.

Tendo a internet como espaço estratégico, o Charada também quer "corrigir o sistema" a todo custo. Ele anseia por eliminar a corrupção e se apresenta como juiz e executor. E a mensagem de ódio desta figura acaba por atrair cada vez mais atenção e arregimentando seguidores à causa.

Longe de inspirar o altruísmo, essa justiça pelas próprias mãos de Batman acaba por atrair reações ainda mais extremadas e violentas. Nem mesmo o encapuzado consegue lidar com pessoas desesperadas e dispostas a esconder as dores e frustrações por meio de atos hediondos.

