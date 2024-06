Ave Sangria celebra 50 anos de rock psicodélico com show em Fortaleza

Um dos principais nomes do rock psicodélico brasileiro, a banda pernambucana Ave Sangria se apresenta em Fortaleza neste sábado (29), no Jamrock, na Praia de Iracema. O show acontece no Festival Psicodélia, que também terá apresentações dos grupos cearenses Aliens.wav, Desert, Os Rarefeitos, Caixão e Comodoros.

A apresentação faz parte da turnê que celebra os 50 anos do álbum de estreia da banda, Ave Sangria (1974) – que, por mais de quatro décadas, foi o único trabalho do grupo. Censurado pela ditadura militar um mês após o lançamento, o disco se tornou um clássico cult da música brasileira e foi “redescoberto” nos anos 2000, especialmente pela força das comunidades de música do Orkut.

A música "Seu Waldir" foi apontada pela censura como "ofensiva à moral e aos bons costumes" por narrar a história de amor entre dois homens. Com a repressão, a banda acabou encerrando as atividades poucas semanas após o lançamento do álbum de estreia.

“Foi a própria juventude que descobriu nossas músicas, sem que houvesse CD do disco de vinil de 1974”, lembra o guitarrista Almir Oliveira. “Foi isso que fez a gente reiniciar o que foi violentamente interrompido pela censura da ditadura: nossa carreira artística”, completa o músico. Junto ao vocalista Marco Polo, Almir representa a formação original da Ave Sangria.

Oliveira destaca que, apesar de ter passado décadas “fora da paisagem artística”, a banda reconquistou um lugar cativo e, desde o retorno oficial, em 2014, tem visto novos fãs se aproximarem do legado. “Jovens e pessoas de diversas faixas e idades se identificam com a música do Ave Sangria, e até crianças também se encantam com elas”, comenta.

Retorno ao Ceará e o olhar para o futuro

Legenda: O vocalista Marco Polo e o guitarrista Almir de Oliveira, dois dos fundadores da Ave Sangria Foto: Flora Negri/Divulgação

A última vez que a banda se apresentou na Capital foi em janeiro de 2018, no Anfiteatro do Dragão do Mar. Desde então, a banda lançou o aguardado segundo disco, Vendavais (2019) e o single Janeiro (2020), e seguiu se apresentando em diversos palcos pelo Brasil com os músicos Gilu Amaral (percussão), Breno Lira (guitarra), Juliano Holanda (baixo) e Ricardo Fraga (bateria).

“Estamos felizes e ansiosos para reencontrar o maravilhoso povo cearense, que nos recebeu de forma calorosa e afetuosa quando estivemos nessa terra de grandes nomes da literatura e música brasileira para mostrar nossa arte”, celebra Almir.

No show deste sábado, o repertório deve unir canções clássicas, como “O Pirata”, “Seu Waldir” e “Hei! Man”, e mais recentes, como “O Poeta”, “Vendavais” e “Marginal”.

O momento de celebração caminha com um olhar para o futuro. Nos próximos meses, além de seguir na estrada pelo Brasil, Almir de Oliveira destaca uma possível turnê internacional e a possibilidade de novos trabalhos autorais serem lançados – sem adiantar muito sobre o que vem por aí.

“Sempre estamos pensando em trazer novidades para nosso público. Em shows, projetos de disco e outras formas de levar nossa arte a vocês, que são o 7° componente da banda”, afirma Almir.

“Nossos planos são de continuar em atividade nos palcos brasileiros e começar a tocar em palcos de outros países. Fazer novos discos e outros projetos que deverão entrar em pauta” conclui o músico.

Serviço

Festival Psicodélia

Atrações: Aliens.wav, Desert, Os Rarefeitos, Caixão, Ave Sangria e Comodoros

Onde: Jamrock (R. dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema)

Quando: Sábado, 29 de junho

Horário: Abertura da casa às 19h

Ingressos: R$ 120 + taxa (preço único) | Vendas no site Bilheto

Mais informações: (85) 9626-3622 (WhatsApp)

Classificação: 18 anos