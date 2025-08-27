Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Moraes amplia para cinco dias prazo para manifestação da PGR sobre prisão domiciliar de Bolsonaro

Defesa de ex-presidente tinha até esta quarta-feira (27) para apresentar parecer ao STF

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Alexandre de Moraes em cadeira no STF
Legenda: Na segunda-feira, Alexandre de Moraes havia aberto prazo de 48 horas para que a PGR se manifestasse sobre esclarecimentos enviados pela defesa do ex-presidente.
Foto: Fellipe Sampaio/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ampliou de dois para cinco dias o prazo para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre suposto descumprimento de medidas cautelares pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão também envolve eventual oferecimento de denúncia contra Bolsonaro e o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por tentativa de pressionar o STF.

Inicialmente, a PGR teria até esta quarta-feira (27) para se pronunciar. O prazo, no entanto, foi estendido após despacho em que Moraes determinou que a Polícia Penal do Distrito Federal realize monitoramento presencial do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Governo Lula prevê orçamento de R$ 30 bi até 2026 para programa de reforma de casas populares

teaser image
PontoPoder

Flávio Bolsonaro relata que mãe e avós foram feitos reféns em assalto no Rio de Janeiro

No despacho, Moraes ordenou que o órgão ministerial se manifeste, em cinco dias, "quanto às questões pendentes", que incluem o descumprimento das cautelares, o recurso da defesa contra a prisão domiciliar e o relatório final da Polícia Federal (PF) sobre tentativa de obstrução das investigações.

A medida foi adotada em meio a preocupações com um possível plano de fuga do ex-presidente. Em ofício encaminhado à PF, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) alertou para risco de evasão de Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos, situada a poucos minutos da casa dele, em Brasília. “Chegaram ao conhecimento público e institucional informações sobre risco concreto de fuga do acusado, notadamente a possibilidade de tentativa de evasão para o interior da Embaixada dos Estados Unidos da América — e posteriormente solicitar asilo político”, afirmou.

xDocumento encontrado com o pedido de asilo político
Legenda: Documento encontrado com o pedido de asilo político
Foto: Divulgação/STF

A PGR, por sua vez, considerou prudente reforçar a fiscalização. “Parece ao Ministério Público Federal de bom alvitre que se recomende formalmente à Polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas, adotando-se o cuidado de que não sejam intrusivas da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança”, registrou o órgão.

O relatório final da PF apontou que Jair e Eduardo Bolsonaro teriam atuado de forma coordenada, ao lado de outros aliados, para interferir no curso de ação penal em andamento no STF. “Encontram-se associados ao mesmo contexto, praticando condutas com o objetivo de interferir no curso da Ação Penal n. 2668 - STF, processo no qual o segundo nominado consta formalmente como réu”, destacou o documento.

A defesa de Bolsonaro, no entanto, nega qualquer tentativa de descumprir medidas impostas e sustenta que as acusações configuram “lawfare” — termo que diz respeito ao uso ou manipulação das leis e procedimentos legais como instrumento de combate e intimidação a um oponente.

Assuntos Relacionados
Zambelli em coletiva na Câmara dos deputados
PontoPoder

Carla Zambelli seguirá presa aguardando decisão da Justiça italiana

Ela é alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes

Redação
Há 20 minutos
Alexandre de Moraes em cadeira no STF
PontoPoder

Moraes amplia para cinco dias prazo para manifestação da PGR sobre prisão domiciliar de Bolsonaro

Defesa de ex-presidente tinha até esta quarta-feira (27) para apresentar parecer ao STF

Redação
Há 1 hora
Imagem de Jair Bolsonaro para matéria sobre Alexandre de Moraes determina monitoramento em tempo integral de Bolsonaro em prisão domiciliar
PontoPoder

Bolsonaro será monitorado em tempo integral pela Polícia Penal do DF, determina Moraes

Ministro do STF afirmou que a vigilância deverá evitar "exposição indevida" do ex-presidente

Redação
26 de Agosto de 2025
Foto de Michel Lins, vereador de Fortaleza que se licenciou do mandato nesta terça-feira (26)
PontoPoder

Michel Lins se licencia do mandato na Câmara Municipal de Fortaleza

Vereador afirmou que sua substituição no Legislativo municipal ocorre "por uma questão estratégica"

Bruno Leite
26 de Agosto de 2025
Grupo de parlamentares cearenses reunidos em torno de uma mesa de madeira em sala de reunião da liderança do partido no Congresso Nacional, com painel azul ao fundo escrito 'Liderança PSD – Partido Social Democrático
PontoPoder

Domingos Neto faz primeira reunião com bancada federal do Ceará para definir temas prioritários

Parlamentares devem tentar audiência com representante do STF para pressionar por medidas mais duras contra o crime organizado

Igor Cavalcante e Flávia Rabelo
26 de Agosto de 2025
Homem de óculos e camisa branca apresenta dados em uma tela, apontando para gráficos com indicadores de qualidade e pagamento de obras públicas da Prefeitura de Fortaleza.
PontoPoder

Fortaleza tem obras paradas, como o Cuca do Vicente Pinzón, por falta de verba, diz secretário

Secretário de Infraestrutura, André Daher pontuou que a Prefeitura aguarda a liberação de empréstimos para avançar iniciativas

Luana Barros e Bruno Leite
26 de Agosto de 2025
Lula conversa ao pé do ouvido com o ministro da Casa Civil, Rui Costa
PontoPoder

Governo Lula prevê orçamento de R$ 30 bi até 2026 para programa de reforma de casas populares

As reformas serão feitas dentro do programa "Minha Casa, Minha Vida"

Redação
26 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

TRE-CE confirma cassação do prefeito de Barroquinha; veja municípios que aguardam nova eleição

Em três cidades, falta apenas a Justiça Eleitoral marcar o pleito suplementar

Redação
26 de Agosto de 2025
Senado Federal com a presença de senadores
PontoPoder

Senado deve votar projeto que reduz prazo de inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa nesta terça (26)

A proposta recebeu relatório favorável do senador Weverton (PDT-MA) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)

Redação
26 de Agosto de 2025
mão de médico segurando estetoscópio, com jaleco
PontoPoder

De médicos a assistentes sociais, categorias lutam no Congresso Nacional para aprovar piso salarial

Os salários almejados por assistentes sociais, médicos, cirurgiões dentistas, profissionais de Educação Física e técnicos em educação variam entre R$ 3,6 mil e R$ 10,9 mil

Ingrid Campos
26 de Agosto de 2025
Jair Bolsonaro
PontoPoder

PGR defende que PF monitore Bolsonaro 'em tempo real' para cumprimento de medidas cautelares

Parecer foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes nessa segunda-feira (25)

Redação e Agência Brasil
26 de Agosto de 2025
Foto da fachada da prefeitura de Mauriti, no Ceará, onde uma mulher foi encontrada trabalhando no lugar do marido
PontoPoder

MPCE recomenda que Prefeitura de Mauriti demita servidor que tinha funções exercidas pela esposa

Irregularidade foi constatada durante inspeção na Secretaria Municipal de Agricultura

Bruno Leite
25 de Agosto de 2025
Imagem mostra ex-presidente Jair Bolsonaro ilustrando prazo para a PGR se manifestar após defesa de Bolsonaro negar tentativa de fuga
PontoPoder

PGR tem até quarta (27) para se manifestar após defesa de Bolsonaro negar tentativa de fuga

Órgão deve apresentar reposta sobre o suposto descumprimento de medidas cautelares por parte do ex-presidente

Redação
25 de Agosto de 2025
Imagem mostra presidente do senador federal, Davi Alcolumbre, ilustrando previsão da votação do projeto de lei contra adultização de crianças e de adolescente nas redes sociais
PontoPoder

Projeto de lei contra a ‘adultização’ deve ser votado pelo Senado nesta semana

Proposta estabelece regras para a proteção e a prevenção de crimes contra menores na internet e já fora apreciada pela Câmara dos Deputados

Redação
25 de Agosto de 2025
Foto de urna eletrônica do TSE
PontoPoder

Quais as chances de o voto impresso voltar nas eleições de 2026

Diário do Nordeste conversou com especialistas e indicou qual a viabilidade da medida, aprovada na CCJ do Senado na última semana

Bruno Leite
25 de Agosto de 2025
Flávio Dino, ministro do STF, que acionou PF para investigar repasse milionários de emendas Pix
PontoPoder

Dino aciona PF para investigar uso de R$ 694 milhões repassados por emendas Pix; entenda

Emendas parlamentares individuais de transferência especial estão sob investigação

Redação
24 de Agosto de 2025
Foto do senador pelo Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro. Ele veste terno escuro e está com um dedo na boca
PontoPoder

Flávio Bolsonaro relata que mãe e avós foram feitos reféns em assalto no Rio de Janeiro

Os criminosos, armados, pediam 'o dinheiro que (Jair) Bolsonaro mandava para meus avós', disse Flávio

Redação
24 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Bastidores: novos nomes cotados para vaga na Assembleia Legislativa na eleição 2026

Famílias tradicionais seguem favoritas para ocuparem a maioria das cadeiras na Casa

Redação
24 de Agosto de 2025
Foto da reunião de instalação da CPMI do INSS
PontoPoder

O que você precisa saber sobre a CPMI do INSS e o papel dos parlamentares cearenses

Instalada após reviravolta política, comissão terá cearenses entre titulares e suplentes, com falas divergentes sobre os rumos da investigação

Beatriz Matos, de Brasília
24 de Agosto de 2025
Tagliaferro e Moraes lado a lado. O assessor estava de camiseta preta e o Moraes de paletó
PontoPoder

Moraes pede extradição do seu ex-assessor, denunciado pela PGR

Tagliaferro atuou como assessor do magistrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Redação
23 de Agosto de 2025