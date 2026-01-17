Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (17)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 17 de janeiro de 2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (17) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (17)
CAMPEONATO CEARENSE
- 16h30 | Ceará x Iguatu | Instagram e Facebook do @jogadasvm
- 19h | Maranguape x Floresta | FCFTV
CAMPEONATO ESPANHOL FEMININO
- 8h | Levante (F) x Real Madrid (F) | DAZN
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 9h | Nuremberg x Elversberg | OneFootball
- 9h | Preussen Münster x Karlsruher | OneFootball
- 9h | Dynamo Dresden x Greuther Fürth | OneFootball
- 16h30 | Hertha Berlin x Schalke 04 | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO INGLÊS
- 9h30 | Manchester United x Manchester City | Disney+
- 12h | Chelsea x Brentford | ESPN e Disney+
- 12h | Liverpool x Burnley | ESPN 4 e Disney+
- 12h | Leeds x Fulham | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 12h | Tottenham x West Ham | Disney+
- 12h | Sunderland x Crystal Palace | Disney+
- 14h30 | Nottingham Forest x Arsenal | ESPN e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 9h30 | Coventry x Leicester | ESPN 4 e Disney+
- 12h | Oxford United x Bristol City | Disney+
- 14h30 | Swansea x Birmingham | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 10h | Real Madrid x Levante | ESPN e Disney+
- 12h15 | Mallorca x Athletic Bilbao | ESPN 2 e Disney+
- 14h30 | Osasuna x Oviedo | Disney+
- 17h | Betis x Villarreal | Xsports e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
- 10h | Ceuta x Valladolid | Disney+
- 12h15 | Cultural Leonesa x Sporting Gijón | Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 10h | Troyes x Reims | SportyNet (YouTube)
CAMPEONATO HOLANDÊS FEMININO
- 10h | Twente (F) x Ajax (F) | N Sports
COPINHA (OITAVAS)
- 10h | Ituano x Palmeiras | Record e Xsports
- 14h30 | Ibrachina x Internacional | Xsports
- 16h30 | Botafogo x Itaquaquecetuba | Record News e CazéTV
- 18h30 | RB Bragantino x São Paulo | CazéTV
CAMPEONATO SAUDITA
- 10h35 | Al Fayha x Damac | Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
- 12h10 | Al Kholood x Al Ahli | Canal GOAT
- 14h30 | Al Nassr x Al Shabab | Canal GOAT, Sportv 3, Band, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO ITALIANO
- 11h | Udinese x Inter de Milão | CazéTV e Disney+
- 14h | Napoli x Sassuolo | ESPN 4 e Disney+
- 16h45 | Cagliari x Juventus | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
- 11h30 | Hoffenheim x Bayer Leverkusen | Canal GOAT, Sportv e OneFootball
- 11h30 | Borussia Dortmund x St. Pauli | Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
- 11h30 | Hamburgo x Borussia Mönchengladbach | OneFootball
- 11h30 | Colônia x Mainz | OneFootball
- 11h30 | Wolfsburg x Heidenheim | OneFootball
- 14h30 | RB Leipzig x Bayern | Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
CAMPEONATO HOLANDÊS
- 12h30 | Ajax x Go Ahead Eagles | Disney+
- 14h45 | PEC Zwolle x AZ Alkmaar | Disney+
- 16h | Fortuna Sittard x PSV | ESPN 4 e Disney+
COPA AFRICANA DE NAÇÕES (TERCEIRO LUGAR)
- 13h | Egito x Nigéria | BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO FRANCÊS
- 13h | Lens x Auxerre | CazéTV
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Galatasaray x Gaziantep | Disney+
CAMPEONATO PARANAENSE
- 16h | Athletico-PR x Coritiba | Ric Record e Canal GOAT
- 17h | Foz do Iguaçu x Andraus | Canal GOAT
- 17h30 | Londrina x Galo Maringá | Canal GOAT
- 18h30 | Maringá x Azuriz | Canal GOAT
CAMPEONATO BAIANO
- 16h | Bahia x Galícia | TV Brasil, TVE Bahia e TV Green
CAMPEONATO PAULISTA
- 16h | Primavera x Novorizontino | HBO Max
- 17h | Portuguesa x Velo Clube | HBO Max
- 18h30 | Capivariano x Ponte Preta | HBO Max
- 20h30 | Palmeiras x Mirassol | Record, CazéTV e HBO Max
CAMPEONATO GOIANO
- 16h | Anápolis x Vila Nova | Record Goiás, Canal GOAT e TV Brasil Central
CAMPEONATO ALAGOANO
- 16h | ASA x CSA | TV Pajuçara e SportyNet
CAMPEONATO POTIGUAR
- 16h | ABC x Santa Cruz de Natal | TV Tropical e Canal GOAT
CAMPEONATO PERNAMBUCANO
- 16h | Decisão x Jaguar | TV FPF Betnacional
- 17h | Santa Cruz x Vitória-PE | Canal GOAT e TV FPF Betnacional
CAMPEONATO GAÚCHO
- 16h30 | Inter de Santa Maria x Juventude | Sportv e Premiere
- 19h | Grêmio x São Luiz | Sportv e Premiere
CAMPEONATO AMAZONENSE
- 16h30 | Parintins x Princesa do Solimões | N Sports
CAMPEONATO BELGA
- 16h45 | Union Saint-Gilloise x Mechelen | DAZN
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 17h30 | Rio Ave x Benfica | Disney+
SÉRIE RIO DE LA PLATA
- 18h | Unión Santa Fé x Defensor | Disney+
- 20h | San Lorenzo x Cerro Porteño | Disney+
CAMPEONATO MINEIRO
- 18h30 | Cruzeiro x Uberlândia | SportyNet (TV e YouTube) e Premiere
CAMPEONATO CARIOCA
- 18h30 | Boavista x Fluminense | ge tv e Premiere
- 18h30 | Bangu x Madureira | Premiere
- 21h30 | Volta Redonda x Flamengo | Sportv e Premiere
AMISTOSO
- 22h | Peñarol x River Plate | Disney+
CAMPEONATO MEXICANO
- 0h | Cruz Azul x Puebla | SportyNet (TV e YouTube)
