Flávio Bolsonaro relata que mãe e avós foram feitos reféns em assalto no Rio de Janeiro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) relatou, nas redes sociais, que a mãe dele e os avós foram feitos reféns em um assalto à casa da família, no Município de Resende, no Sul do Rio de Janeiro. Os criminosos, armados, pediam "o dinheiro que Bolsonaro mandava para meus avós", disse Flávio - em referência ao pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em postagem no Instagram, o senador afirmou que "não foi um simples assalto". "Graças a Deus estão todos bem, mas foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva", informou.

Os marginais chegaram abordando minha mãe, dizendo que sabiam quem ela era e querendo saber onde estava o 'dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós'." Flávio Bolsonaro Senador

Segundo o senador, os criminosos "reviraram a casa inteira". O vídeo publicado por ele mostra malas, documentos e outros pertences da família revirados por toda a casa. Estavam no local a mãe dele, a avó e o avô - estes dois últimos têm mais de 80 anos.

"Como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô. Já tomamos as providências e, se Deus quiser, em breve esses marginais covardes serão encontrados", completou Flávio.

Confira a postagem do senador:

Em nota enviada ao jornal OGlobo, a Polícia Civil disse que a investigação está em andamento na 89ª DP (Resende), sendo realizada uma perícia de local. Policiais buscam por imagens de câmeras de segurança da região, enquanto outras diligências seguem para identificar e responsabilizar os autores do crime.