Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Municípios do Ceará terão impacto financeiro de R$ 356,9 milhões após reajuste do salário mínimo

Novo piso salarial é de R$ 1.621 e exige atenção ao planejamento fiscal e na gestão de despesas de pessoal das prefeituras.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Foto de notas de R$ 50 nas mãos de um cidadão.
Legenda: Implementação do reajuste de 6,79% no piso salarial deve ser sentido em fevereiro, na primeira folha de pagamento do ano.
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil.

O reajuste do salário mínimo, que passou do patamar de R$ 1.518, praticado no ano passado, para R$ 1.621 em 2026, custará cerca de R$ 356,9 milhões aos cofres dos municípios cearenses. O alerta é da Confederação Nacional de Municípios (CNM), instituição que representa os entes, e o impacto financeiro direto já deve ser sentido em fevereiro — na primeira folha de pagamento do ano.

A majoração foi realizada pelo Governo Federal considerando a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 12 meses até novembro, somado ao aumento real, derivado do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores. Contudo, a legislação vigente estabelece a aplicação de um limitador de 2,5% sobre esse crescimento do PIB, servindo como teto para o ganho real a ser adicionado. 

O padrão remuneratório estabelecido incide diretamente sobre os vencimentos de servidores, aposentados e pensionistas do setor público municipal. Em todo o Brasil, calculou a CNM em um estudo divulgado na última sexta-feira (9), haverá um crescimento agregado de R$ 4,28 bilhões nas despesas de pessoal ativo das prefeituras até o final deste ano com a aplicação do reajuste.

“Essa estimativa bilionária sublinha a necessidade imperativa de o gestor público municipal não apenas revisar suas dotações orçamentárias de pessoal (e seus limites de gastos), mas também considerar estratégias de eficiência na gestão fiscal para absorver o aumento de custo, minimizando o risco de comprometimento da capacidade de investimento ou de descumprimento dos limites impostos pela LRF”, frisou a representação municipalista.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Lula sanciona última lei de regulamentação da reforma tributária

teaser image
PontoPoder

Choró, Senador Sá e Potiretama, no Ceará, terão novas eleições em 1º de março

Pelo que descreveu o documento, ao qual o Diário do Nordeste teve acesso, a mensuração do impacto realizada pela Confederação Nacional de Municípios considerou o pagamento do 13º salário, férias e os encargos patronais incidentes no salário-base para cada vínculo trabalhista.

Segundo a entidade, é crucial a incorporação do novo salário mínimo nos cálculos de todas as despesas vinculadas e que seja promovida a “devida revisão e eventual adequação das projeções orçamentárias estabelecidas na LDO [Lei de Diretrizes Orçamentárias] e na LOA [Lei Orçamentária Anual] para 2026”, seguindo o que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e, assim, seja garantida a conformidade e a sustentabilidade das contas.

De acordo com João Mário de França, professor do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará (UFC) e pesquisador do FGV IBRE, “essa é uma preocupação que aumentou nos últimos anos com a mudança da regra de reajuste do salário mínimo”. 

“Como a economia brasileira tem crescido seu Produto Interno Bruto bem nesses últimos 2 anos — 3,2% em 2023 e 3,4% em 2024 —, isso implicou em um ganho real para o salário mínimo agora, no início de 2026, e isso tem impacto importante em prefeituras com muitos servidores vinculados ao salário mínimo”, complementou.

Ceará entre os três estados mais impactados

O Ceará figura como um dos estados com a maior concentração de servidores municipais que recebem até 1,5 salário — recorte que contempla a base de empregados no serviço público com remuneração próxima ao piso e que deve ser contemplada com o reajuste. No Estado, são 189,2 milhões de profissionais nessa condição, equivalendo a aproximadamente 9% de todo o universo calculado pelo levantamento.

No ranking, o somatório de servidores municipais cearenses nesse contexto salarial é o terceiro, sendo superado apenas por Minas Gerais (com 537,9 milhões — representando 12,1%) e a Bahia (452,6 milhões — equivalente a 10,5%). As informações consideram a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2023.

Os três entes somam 32% do total nacional de servidores nessa faixa. “Para os gestores desses estados, o planejamento de tesouraria deve ser particularmente robusto, dada a magnitude do impacto no agregado regional”, ressaltou um trecho do estudo.

João Mário de França, da UFC, afirma que, “provavelmente, os municípios mais afetados terão de adiar qualquer possibilidade de reajuste da folha salarial [de trabalhadores que não estão vinculados ao salário mínimo] e contratação de novos funcionários”. 

“Em casos mais extremos, até para evitar a interrupção de transferências voluntárias, se os percentuais dos gastos com a folha de pagamentos não estiverem nos limites estabelecidos em lei, demitir funcionários sem estabilidade”, salientou o docente.

Para o especialista, é possível que o impacto seja ainda maior que o calculado, especialmente nos casos em que prefeituras aumentaram suas folhas de pagamento, seja por aumentos salariais indexados pelo salário mínimo ou por novas contratações depois do período utilizado como base.

Situações em que o cenário pode se agravar

No entanto, os cofres municipais não serão afetados de forma homogênea pelo impacto do salário mínimo. De acordo com o que foi apontado na pesquisa, os municípios de pequeno porte são os mais vulneráveis e os que suportam o ônus proporcionalmente maior do aumento.

Isso ocorre porque as administrações com menos habitantes tendem a ter uma proporção significativamente maior de servidores com remunerações baseadas no piso nacional ou muito próximas dele, de forma que há um crescimento mais acentuado do gasto com pessoal a cada reajuste.

Conforme explicou a Confederação, o impacto financeiro do novo salário mínimo é mensurado pela contínua expansão do quadro de pessoal pelas prefeituras. Municípios com regime próprio de previdência poderão ter ainda impactos relevantes, em razão do rol de aposentados e pensionistas. 

“A Confederação sempre alerta os gestores públicos para adotar um planejamento orçamentário rigoroso, priorizando a eficiência do gasto, a transparência fiscal e a implementação de medidas de controle para assegurar o cumprimento integral dos limites da LRF”, destacou a entidade.

João Mário assente que administrações com previdência própria terão que tomar ainda mais cuidado para que a LRF seja respeitada. Ao que disse, “esse reajuste com ganho real tem algumas implicações”.

“A principal delas é a elevação dos gastos com os benefícios de aposentadorias e pensões, mas também afeta o cálculo atuarial do fundo, podendo agravar déficits previdenciários e com isso prejudicar o seu equilíbrio financeiro e atuarial”, pontua.

Municípios do Ceará querem aumento de repasses do FPM

Consultado, o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), Joacy Júnior, evidencia a dependência das receitas dos municípios quanto aos recursos constitucionais, repassados pela União.

“Por isso a CNM vem alertando, e a Aprece está bem alerta, para que se busque um equilíbrio financeiro nas gestões municipais, para não passar sufoco ao longo desse ano”, destaca o dirigente.

Somado ao reajuste salarial, outra novidade instituída em 2026 pode agravar a situação, a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, que agora contempla trabalhadores que recebem até R$ 5 mil. O tributo é um dos que alimentam o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Foto da sede da Aprece, em Fortaleza.
Legenda: Prefeitos do Ceará devem participar de mobilização por mais recursos em Brasília, no mês de fevereiro.
Foto: Bruno Leite.

No Ceará, segundo estimativa descrita pelo presidente da Aprece, a redução na arrecadação do fundo, produzida pelo aumento do número de isentos, deve provocar um impacto de aproximadamente R$ 200 milhões aos cofres municipais.

“A gente está organizando uma mobilização para o dia 24 de fevereiro, juntamente com a CNM, para tentar, lá em Brasília, alguma medida que possa minimizar esses impactos”, revelou Joacy Júnior. 

Uma das vias mencionadas pelo dirigente da instituição como reivindicação da mobilização é a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 25/2022, para ampliação de 1,5% no repasse do FPM realizado anualmente em março.

A Aprece ainda não tem o detalhamento dos municípios que poderão ser mais ou menos impactados. À reportagem, o dirigente da associação afirmou que os dados disponíveis são os que mostram o cenário ampliado.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto de notas de R$ 50 nas mãos de um cidadão.
PontoPoder

Municípios do Ceará terão impacto financeiro de R$ 356,9 milhões após reajuste do salário mínimo

Novo piso salarial é de R$ 1.621 e exige atenção ao planejamento fiscal e na gestão de despesas de pessoal das prefeituras.

Bruno Leite
Há 2 horas
Imagem Lula, um homem idoso, assinando um documento oficial, com várias pessoas ao redor registrando o momento. Ele usa um terno azul marinho com roupa branca e gravata vermelha.
PontoPoder

Lula sanciona Orçamento para o ano de 2026

O chefe de Estado, na mesma sanção, vetou cerca de R$ 400 milhões em emendas.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Imagem de Lula e Putin para uma matéria sobre Venezuela e invasão dos Estados Unidos.
PontoPoder

Lula e Putin conversam sobre Venezuela após invasão dos Estados Unidos

Os líderes debateram o cenário político, assim como a prisão do presidente Nicolás Maduro.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Ivo e Elmano, no gabinete do Governador. Ivo veste camisa xadrez azul e jeans; Elmano usa terno azul-claro com camisa branca. Ao fundo, sofás claros, mesas laterais com abajures e quadros na parede.
PontoPoder

Elmano prega diálogo contra críticas de Ivo Gomes e afirma que Cid sabia sobre conversas com Moses

Governador diz que chateação é compreensível e relembra quando apoiou Camilo Santana apesar do apoio a Roberto Cláudio

Igor Cavalcante
14 de Janeiro de 2026
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o novo ministro da Justiça Wellington César Lima e Silva apertam as mãos e sorriem em um escritório, com a bandeira do Brasil e um mapa-múndi ao fundo.
PontoPoder

Wellington César Lima e Silva é o novo ministro da Justiça

O advogado foi convidado pelo presidente Lula nesta terça-feira (13).

Redação
13 de Janeiro de 2026
foto do presidente Lula. Imagem usada em matéria sobre presidente sancionar a última lei da reforma tributária.
PontoPoder

Lula sanciona última lei de regulamentação da reforma tributária

Governo também lançou a plataforma digital que irá consolidar arrecadação.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Foto de Liliane Araújo, presidente do O Democrata no Ceará.
PontoPoder

Partido da Mulher Brasileira passa a se chamar O Democrata e tem nova direção no Ceará

Ex-petista e secretária-executiva do Governo Elmano assume a presidência do partido

Bruno Leite
13 de Janeiro de 2026
foto do ministro Alexandre de Moraes, sentado em bancada durante uma sessão formal, vestindo toga sobre terno e gravata, falando ao microfone em um ambiente institucional com mesa de madeira e cadeira estofada ao fundo, em contexto de julgamento ou audiência.
PontoPoder

Moraes nega novo recurso da defesa de Bolsonaro sobre trama golpista

Para ministro, o pedido é "absolutamente incabível juridicamente".

Redação
13 de Janeiro de 2026
Deputados durante a confirmação da ida de Roberto Cláudio para o União Brasil.
PontoPoder

Após desajustes, oposição na Alece quer volta de 'cafés', reforça apoio a Ciro e aguarda PL e União

Grupo tentar emplacar palanque único para 2026, mas crises e indefinições nacionais freiam articulações.

Marcos Moreira
13 de Janeiro de 2026
Deputado Félix Mendonça Jr. (PDT-BA)
PontoPoder

Deputado Félix Mendonça é alvo de operação que investiga desvio de emendas

Esta é a segunda vez que o parlamentar é alvo da mesma operação.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Filmagem do interior de um veículo onde o casal praticava sexo.
PontoPoder

Prefeitura no Ceará exonera servidor flagrado em ato sexual dentro de carro oficial

O flagrante ocorreu no último domingo (11), em Sobral, onde o veículo estava estacionado.

Igor Cavalcante
12 de Janeiro de 2026
Alexandre de Moraes sorrindo no plenário no STF. Ele é um homem de meia-idade, branco e careca. Imagem usada em matéria sobre ministro assumir lugar de Fachin durante férias.
PontoPoder

Moraes assume presidência do STF nas férias de Fachin

A substituição será até 31 de janeiro. Nesse período, a Corte analisará apenas casos urgentes.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Foto geral mostra Plenário 13 de Maio da Alece durante votação de deputados estaduais.
PontoPoder

Eleições 2026: configuração da Alece no ano eleitoral tem volta de secretários e trocas partidárias

Assembleia Legislativa do Ceará entra no segundo ano sob a presidência de Romeu Aldigueri.

Marcos Moreira
12 de Janeiro de 2026
Foto da Enfermeira Ana Paula discursando.
PontoPoder

Justiça Eleitoral extingue ação do PDT que pedia perda do mandato de Enfermeira Ana Paula

Política está na cadeira de deputada federal desde janeiro de 2025.

Bruno Leite
12 de Janeiro de 2026
Foto da fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).
PontoPoder

Choró, Senador Sá e Potiretama, no Ceará, terão novas eleições em 1º de março

Tribunal Regional Eleitoral julgou, nesta segunda-feira (12), três processos de instrução.

Bruno Leite
12 de Janeiro de 2026
Foto de pessoas trafegando pela Beira Mar de Fortaleza.
PontoPoder

De isenção de IPVA de motos por app a reajuste do IPTU: saiba quais leis passam a valer em Fortaleza

O PontoPoder fez um levantamento de legislações que começam a vigorar em 2026 e menciona os efeitos práticos delas na vida dos fortalezenses.

Bruno Leite
11 de Janeiro de 2026
Fotos mostram babá cearense Lucinete Freitas em Portugal.
PontoPoder

Governo do Ceará vai custear traslado do corpo de babá morta por patroa em Portugal

Ação foi anunciada pelo chefe da Casa Civil nas redes sociais, após risco da cearense ser enterrada como indigente.

Marcos Moreira
10 de Janeiro de 2026
Foto mostra visão pela janela da embaixada da Argentina na Venezuela.
PontoPoder

Brasil decide deixar representação da embaixada da Argentina na Venezuela

Mudança teria relação com o apoio de Javier Milei à operação militar dos Estados Unidos no território venezuelano.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Foto mostra ministro Ricardo Lewandowski durante cerimônia de entrega de título de cidadão cearense na Assembleia Legislativa do Ceará. Imagem usada em matéria sobre sua exoneração e nomeação de ministro interino
PontoPoder

Lula exonera Ricardo Lewandowski e nomeia ministro interino da Justiça

Ex-titular do Ministério alegou questões pessoais e familiares ao pedir demissão.

Redação e Agência Brasil
10 de Janeiro de 2026
Bolsonaro de perfil, sério. É um homem idoso de cabelo grisalho penteado para o lado.
PontoPoder

Bolsonaro está com 'perda de equilíbrio' ao levantar, diz Michelle

Ex-presidente estaria apresentando quadros de tontura em virtude de medicação.

Redação
10 de Janeiro de 2026