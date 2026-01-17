Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre jornalista Erlan Bastos, aos 32 anos

Apresentador comandou diversos noticiários ao longo da carreira.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:45)
País
Erlan Bastos
Legenda: Jornalista e apresentador Erlan Bastos faleceu aos 32 anos.
Foto: Divulgação/TV Record.

O jornalista e apresentador Erlan Bastos morreu, na madrugada deste sábado (17), em Teresina (PI). Ele tinha 32 anos. 

Erlan estava internado há alguns dias, em decorrência de um câncer no intestino. A informação foi confirmada por familiares à TV Meio Norte.

Erlan Bastos teve passagens pela TV Record, pela TV Cidade, em Fortaleza, e TV Meio Norte. 

A NC TV Amapá, emissora do Grupo Norte de Comunicação, onde o apresentador comandava o 'Bora Amapá', confirmou o falecimento. 

"Em um período tão breve, Erlan conseguiu o que muitos levam anos para construir: mudou os rumos do jornalismo investigativo e crítico no Amapá”, diz a nota.

Erlan apresentou diversos noticiários ao longo da carreira, como o Balanço Geral e o Hora do Venenoso.

 

Erlan Bastos
País

Morre jornalista Erlan Bastos, aos 32 anos

Apresentador comandou diversos noticiários ao longo da carreira.

Redação
Há 55 minutos
Colagem com fotos estilo selfie de Janaína, irmã do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Imagem usada para matéria sobre mulher ter sido presa após ter sido identificada pelo Smart Sampa.
País

Sistema Smart Sampa leva à prisão da irmã de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

Janaina Reis Miron foi identificada dentro de uma unidade de saúde; ela tinha dois mandados de prisão em aberto.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Imagem de câmera de segurança mostrando uma pessoa em um elevador acolchoado, vestindo blusa preta sem mangas e shorts azul‑claro, olhando para um telefone que segura com uma das mãos. A pessoa está encostada na parede lateral do elevador.
País

Corretora desaparece após descer para subsolo de prédio no interior de Goiás

Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi religar a luz do apartamento e desapareceu. Ela está sendo procurada desde dezembro.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Suzane von Richthofen olhando para o lado direito da câmera com uma expressão séria.
País

Suzane von Richthofen disputa herança milionária com prima após morte de tio

Condenada pelo assassinato dos pais, ela alega agir para proteger os bens do filho.

Redação
14 de Janeiro de 2026
PF apreendeu dinheiro e veículo em endereços visitados em operação.
País

PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro em operação contra o Banco Master

Ao todo, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em ação policial.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Três homens em foto de registro policial. À esquerda, homem branco de cabelos castanhos e olhos claros. Ao centro, homem branco com cabelo preto, bigode preto e barba grisalha. À direita, homem pardo com cabelo ralo e castanho.
País

Três membros do PCC são presos suspeitos de mandar matar Ruy Ferraz

Ex-delegado foi assassinado em setembro de 2025 em Praia Grande, no litoral paulista.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Falésia onde José Lúcio morreu após infartar e cair de uma altura de 15 metros.
País

Empresário morre após sofrer infarto e cair de falésia na divisa entre ES e BA

Ele chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Tornado com ventos de até 180 km/h atinge Paraná e é classificado como F2
País

Tornado com ventos de até 180 km/h atinge Paraná e é classificado como F2

O fenômeno percorreu cerca de um quilômetro e causou destruição.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Foto de João Ricardo Rangel Mendes.
País

Ministério Público do Rio pede inclusão de ex-CEO da Hurb na lista de procurados da Interpol

Empresário João Ricardo Rangel Mendes chegou a ser preso em Jericoacoara, mas foi solto após audiência de custódia.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Entrada da casa onde foi encontrado o corpo.
País

Tio de Suzane e Andreas Richthofen é encontrado morto na zona sul de São Paulo

Miguel Abdalla Neto foi localizado em casa, sem sinais aparentes de violência; Polícia Civil apura as circunstâncias da morte.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Imagem de Heloisa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, que morreu aos 56 anos.
País

Heloisa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, morre aos 56 anos

Corpo de escritora foi encontrado na casa dela em Atibaia, no Interior de São Paulo.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Eliza Samudio desapareceu em junho de 2010.
País

Mãe de Eliza Samudio se pronuncia após passaporte da filha ter sido encontrado

Sônia Moura criticou divulgação do caso e relata dor renovada.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Carro invade loja de conveniência e deixa uma pessoa ferida em São Paulo
País

Carro invade loja de conveniência e deixa uma pessoa ferida em São Paulo

O motorista afirma ter perdido o controle da direção após seus pés terem 'enroscado' nos pedais.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Fachada de prédio laranja com parte de cima branca e logo oficial da Anvisa, seguidos dos dizeres
País

Anvisa decreta recolhimento de panetones contaminados com fungos

O órgão também proibiu a fabricação, distribuição, divulgação e consumo de produtos com dois tipos de cogumelos.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Colagem mostrando foto de Eliza Samudio há epoca antes do crime e do passaporte.
País

Passaporte de Eliza Samudio encontrado em Portugal será entregue à família, diz Itamaraty

O documento estava expirado e cancelado.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Colagem mostra a aposta e os papeis da Mega da Virada.
País

Grupo que investiu R$ 13 milhões na Mega da Virada prepara nova aposta na Lotofácil

O bolão com cerca de 2,3 mil participantes deve aplicar quase R$ 600 mil.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Imagem mostra Roberto Farias Tomaz, jovem que foi encontrado vivo após desaparecer no Pico Paraná.
País

'Pensei que era o fim', diz jovem que desapareceu no Pico Paraná

Roberto Farias detalhou como foram os cinco dias perdido na montanha.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Naysa era filha do major Neyfson Borges, do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro.
País

Filha de major da PM é morta no Rio, diz polícia

Caso é investigado pela Polícia Civil.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Passaporte de Eliza Samudio.
País

Família de Eliza Samudio quer passaporte encontrado em Portugal

Documento foi achado na última sexta-feira (2) e levantou mistério nas redes sociais.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Foto mostra um presépio de Natal durante a noite.
País

Dia de Reis: conheça a história e as tradições que envolvem a data

Para os cristãos, a data é uma manifestação de Jesus ao mundo, além de ser um dos momentos finais do período natalino.

Milenna Murta*
06 de Janeiro de 2026