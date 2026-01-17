Morre jornalista Erlan Bastos, aos 32 anos

O jornalista e apresentador Erlan Bastos morreu, na madrugada deste sábado (17), em Teresina (PI). Ele tinha 32 anos.

Erlan estava internado há alguns dias, em decorrência de um câncer no intestino. A informação foi confirmada por familiares à TV Meio Norte.

Erlan Bastos teve passagens pela TV Record, pela TV Cidade, em Fortaleza, e TV Meio Norte.

A NC TV Amapá, emissora do Grupo Norte de Comunicação, onde o apresentador comandava o 'Bora Amapá', confirmou o falecimento.

"Em um período tão breve, Erlan conseguiu o que muitos levam anos para construir: mudou os rumos do jornalismo investigativo e crítico no Amapá”, diz a nota.

Erlan apresentou diversos noticiários ao longo da carreira, como o Balanço Geral e o Hora do Venenoso.