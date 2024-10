Eleições 2024: cinco pontos para entender a campanha de Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza

Novato em disputas majoritárias, o prefeito eleito Evandro Leitão (PT) chegou ao 2º turno das eleições em Fortaleza com apoio de lideranças fortes do próprio partido — como presidente Lula (PT), ministro Camilo Santana (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT) — e com a coligação mais numerosa da disputa pela Prefeitura — no total, foram oito partidos aliados.

A isso, somaram-se novos apoios na campanha de 2º turno, inclusive do PDT — partido que deixou em agosto do ano passado após ser um dos protagonistas do racha interno do partido iniciado nas eleições de 2022.

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão chegou ao PT com status de pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, ainda que tenha negado isso no ato de filiação, realizado em dezembro de 2023. Após disputa interna, polarizada com a ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins (PT), foi lançado candidato do PT e chegou ao 2º turno na segunda colocação, com 34,5% dos votos.

Na disputa deste domingo (7), rivaliza com André Fernandes (PL), reeditando a nível municipal a polarização nacional entre o partido do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

O Diário do Nordeste elencou cinco pontos para você relembrar como foi a campanha petista à Prefeitura de Fortaleza:

Disputa interna no PT

A filiação de Evandro Leitão ao PT ainda não completou o primeiro ano. Egresso do PDT, ele conseguiu carta de anuência em meio à disputa interna vivida pela sigla brizolista em 2023. O evento de filiação aconteceu no dia 17 de dezembro do ano passado, com a presença não só de lideranças petistas, mas também dirigentes de partidos aliados.

Um mês depois, o deputado estadual lançou pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza. Ele se juntou a outras quatro pré-candidaturas petistas colocadas até ali: a deputada federal Luizianne Lins, os deputados estaduais Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio (em exercício) e o assessor especial do Governo do Ceará Artur Bruno.

O primeiro impasse vivenciado dentro do PT foi sobre o modelo de escolha de quem seria o candidato do partido. A ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins defendeu a realização de prévias — nas quais todos os filiados da sigla em Fortaleza votariam diretamente no pré-candidato que queriam ver representar o PT nas urnas. Contudo, a sigla acabou chegando a consenso para que a escolha fosse feita em Encontro Municipal, no qual delegados escolheriam quem seria o candidato petista. Os 200 delegados foram escolhidos em votação da qual todos os filiados do PT podiam participar.

Veja também Wagner Mendes Com 4 meses de filiação, como Evandro Leitão foi escolhido candidato pelo PT em Fortaleza PontoPoder PT se encaminha para desfecho de disputa interna por candidatura à Prefeitura de Fortaleza

Evandro Leitão saiu à frente na primeira etapa: quase 60% dos delegados eleitos apoiavam o nome dele como candidato. Na segunda colocação, esteve Luizianne Lins, com apoio de 29% dos delegados. Guilherme Sampaio teve apoio de 9,8% delegados e a deputada estadual Larissa Gaspar teve apoio de 1,8%, enquanto Artur Bruno não teve nenhum apoio.

No Encontro Municipal, que ocorreu no dia 21 de abril, Evandro Leitão ampliou a vantagem com a retirada das pré-candidaturas de Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Artur Bruno em apoio ao nome dele como candidato do PT.

Luizianne Lins retirou a pré-candidatura apenas minutos antes da votação que acabou por consagrar Evandro Leitão como candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. Contudo, ao contrário dos demais pré-candidatos, ela não apoiou o deputado estadual e os aliados dela se abstiveram na votação.

Veja também PontoPoder Às vésperas da campanha, apoio de Luizianne a Evandro é incógnita: 'Não consegui falar com ela'

Ela não esteve na convenção que oficializou a candidatura de Evandro Leitão, no começo de agosto, nem participou da campanha petista no 1º turno da disputa eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza.

Padrinhos políticos

A oficialização da candidatura de Evandro Leitão demonstrou uma das principais estratégias da campanha eleitoral petista: o uso das principais lideranças do PT, nacional e do Ceará, para garantir o sucesso nas urnas.

O evento, realizado no dia 3 de agosto, no Centro de Formação Olímpica (CFO), contou com a presença do presidente Lula, do ministro da Educação, Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas.

Ao longo de toda a campanha, Evandro reforçou a parceria com o governo estadual e com o governo federal, ressaltando a colaboração específica com o Ministério da Educação, inclusive. "Eu faço parte de um time – com Lula, Camilo e Elmano – que vai transformar essa cidade na cidade da educação, das oportunidades. Assim como o Lula criou o Prouni e o Fies, assim como o Camilo criou o pé-de-meia e ampliou as escolas de tempo integral, eu também vou fazer aqui em Fortaleza", disse Evandro no primeiro Debate PontoPoder, no dia 28 de agosto.

Veja também PontoPoder Qual o impacto do resultado das urnas para os padrinhos políticos no Ceará em 2024 PontoPoder Evandro propõe duplicar Cucas e defende gestão independente de padrinhos: 'Tenho minha identidade'

Durante a sabatina PontoPoder, em setembro, ele reforçou que seria "o único candidato que poderia efetivamente fazer parcerias com o Governo Federal e Governo do Estado". "Nenhum outro candidato tem essa condição", completou.

Lula, Camilo e Elmano também foram figuras frequentes nas peças publicitárias da campanha de Evandro, tanto no rádio e TV como nas redes sociais. O ex-governador Camilo Santana chegou a tirar férias do Ministério da Educação em setembro para se dedicar a reta final de campanha do 1º turno em Fortaleza.

Desempenho nas pesquisas

A Pesquisa Quaest Fortaleza mediu, desde o início da campanha eleitoral, as intenções de voto dos eleitores da capital para a Prefeitura.

Evandro Leitão teve acentuado crescimento ao longo da campanha de 1º turno. Na primeira rodada, divulgada em 28 de agosto, ele teve 14% de intenção de voto. O percentual passou a 21% na segunda rodada, no dia 11 de setembro.

Na sequência, no dia 25 de setembro, ele pontuou 23%, na 3º rodada da Quaest. Na véspera do 1º turno, no dia 5 de outubro, Evandro chegou a 29%. Além dos números gerais, as três primeiras rodadas de Quaest também trouxeram o desempenho dos candidatos por estratificação do eleitorado da Capital.

Veja também PontoPoder Pesquisa Quaest Fortaleza 2º turno: Evandro Leitão tem 44%; André Fernandes tem 42% na 2ª rodada

Evandro Leitão teve crescimento em diversos segmentos do eleitorado fortalezense.

Destaca-se, por exemplo, a evolução dele entre homens — em que evoluiu de 14% (em 22/08) para 20% (em 11/09) e depois 25% (em 25/09). Também cresceu entre eleitores com idade entre 35 e 59 anos — em que evoluiu de 13% (em 22/08) para 19% (em 11/09) e depois 27% (em 25/09) — e com escolaridade até o Ensino Fundamental — que evoluiu de 15% (em 22/08) para 26% (em 11/09) e depois 29% (em 25/09).

Em outros segmentos, Evandro Leitão teve recuos ainda no 1º turno, entre a 2ª e a 3ª rodada da Quaest.

Um deles foram as mulheres — que saiu de 23% (em 11/09) para 21% (em 25/09) —, com idade entre 35 e 59 anos —, eleitores com idade entre 16 e 34 anos — que saiu de 19% (em 11/09) para 13% (em 25/09) — e com renda domicilar superior a 7 salários mínimos — que saiu de 23% (em 11/09) para 19% (em 25/09).

Veja também PontoPoder Quaest Fortaleza: qual o desempenho de Evandro Leitão na terceira rodada da pesquisa

Nas rodadas da Quaest Fortaleza realizadas no 2º turno, Evandro Leitão iniciou numericamente empatado com o adversário, André Fernandes — os dois com 43%. O dado é da 1º rodada divulgada no dia 18 de outubro.

Na segunda rodada, Evandro ultrapassou o adversário numericamente, mas continuou empatado dentro da margem de erro. Neste levantamento, divulgado no dia 23 de outubro, ele pontuou 44% das intenções de voto dos fortalezenses.

Principais propostas

Evandro Leitão citou como proposta prioritária "reduzir as desigualdades sociais" em Fortaleza. "Política pública da educação, da saúde, acesso à saúde, acesso à educação de qualidade, tudo isso faz com que a gente possa reduzir as desigualdades sociais numa cidade com o maior PIB do Nordeste, mas com a terceira maior desigualdade social do Nordeste", completou.

Na Educação, o petista pretende replicar o programa do governo federal e fazer um Pé-de-Meia municipal. Nele, alunos do 9º ano terão uma bolsa mensal de R$ 200 mensal e uma poupança de R$ 1 mil, caso seja aprovado e conclua o Ensino Fundamental 2. Evandro propõe ainda ampliar o passe livre estudantil para os finais de semana e zerar a fila de creches em Fortaleza.

Para a Saúde, ele pretende implementar o cartão Saúde Mais Fácil "para dar acesso a clínicas populares" e diminuir a espera por consultas e exames, e o Saúde na Palma da Mão, uso da telemedicina para agendamento de consultas e emissão de receitas.

Evandro Leitão propõe ainda a ampliação do horário de atendimento dos postos de saúde, estendendo até as 21 horas. "Nós vamos reabrir todas as emergências que foram fechadas e vamos entregar o Hospital da Mulher para a mulher", disse Evandro no Debate PontoPoder de setembro. Na mesma ocasião, ele reforçou que pretende ampliar os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), além de contratar médicos psiquiatras.

A criação de um espaço de acolhimento de jovens e crianças com transtorno do espectro autista (TEA) e com síndrome de down, chamado "Espaço Girassol", também está entre as promessas do petista.

Para a segurança pública, Evandro Leitão planeja ampliar o número de guardas municipais e criar um pelotão da Guarda Municipal em cada regional de Fortaleza para fazer rondas em paradas de ônibus, Areninhas, praças e outros equipamentos municipais localizados nos bairros.

A integração com as forças de segurança do Estado também é uma bandeira levantada por ele. "Segurança pública não se resolve como um passe de mágica.[...] Segurança pública se resolve primeiro com integração", disse Evandro na sabatina PontoPoder, realizada no início de setembro.

O petista pretende também acabar com a Taxa do Lixo e dar desconto a motociclistas no pagamento do IPVA. A duplicação do número de Cucas e a criação da Casa da Mulher Brasileira também estão entre as propostas mais citadas por Evandro durante a campanha eleitoral.

Estratégia no 2º turno

Evandro Leitão conseguiu agregar, no 2º turno, apoio de dois candidatos derrotados: George Lima (SD) e Técio Nunes (Psol). Além disso, angariou apoio de vereadores e vereadores eleitos de partidos que não estavam com ele no 1º turno, como Psol e parte da bancada do PDT.

Além de atrair novos apoios, o petista investiu em trazer lideranças nacionais para atos de campanha. A primeira delas foi o presidente Lula, que veio a Fortaleza no dia 11 de outubro participar de comício na Praça do Ferreira. O mesmo evento contou com a estreia da ex-prefeita Luizianne Lins na campanha de Evandro Leitão. Ausente durante todo o 1º turno da disputa de Fortaleza, ela chegou ao evento ovacionada pelos militantes que participavam do ato.

Além de Lula, também vieram ao Ceará o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o prefeito de Recife João Campos (PSB), reeleito no 1º turno com mais de 80% dos votos. Candidatos à presidência da Câmara dos Deputados, os deputados federais Elmar Nascimento (União-BA) e Antônio Brito (PSD-BA) também estiveram em Fortaleza para participar de ato de Evandro Leitão.

Veja também PontoPoder Qual o peso político de Luizianne Lins na disputa de 2º turno pela Prefeitura de Fortaleza em 2024 PontoPoder Cid diz que Lula e Bolsonaro já 'deram o que tinham de dar' na disputa entre André e Evandro

Outra estratégia usada por Evandro Leitão durante a campanha de 2º turno foi agregar prefeitos eleitos em cidades da Região Metropolitana de Fortaleza e do interior do Ceará. Figuras como Roberto Pessoa (União), reeleito em Maracanaú, Acilon Gonçalves, que fez o sucessor em Eusébio, e Bruno Gonçalves, reeleito em Aquiraz, anunciaram apoio à candidatura petista em Fortaleza.

O petista também se reuniu com prefeitos eleitos pelo PSB e com o senador Cid Gomes (PSB) e falou sobre ter "um simbolismo muito forte" o apoio dos gestores municipais de outras cidades à campanha. Durante o evento, realizado no dia 21 de outubro, Cid Gomes falou sobre a importância da participação dos prefeitos e vereadores, inclusive como cabos eleitorais para influenciar aqueles eleitores que votam em Fortaleza, mas são oriundos de outros municípios cearenses.

Quando ao adversário, Evandro Leitão intensificou as críticas a André Fernandes em relação a falas anteriores do candidato do PL sobre mulheres. O petista citou ainda, mais de uma vez, o processo em que Fernandes foi condenado por ataques à jornalista Patrícia Campos Mello e ao fato do deputado federal ter votado contra projeto de igualdade salarial para homens e mulheres.

Na véspera, Evandro promoveu carreatas nos três turnos pela cidade, além de contar com o apoio de aliados mobilizando eventos em diferentes pontos, como foi o caso de Camilo e Elmano, que comandaram carreata partindo do bairro Conjunto Ceará, enquanto Evandro partia do bairro Jangurussu.