Sabatina PontoPoder: 'Segurança pública se resolve primeiro com integração', diz Evandro

Evandro Leitão (PT), candidato à Prefeitura de Fortaleza, afirmou que, se eleito, vai buscar reforçar a segurança de passageiros dentro de transportes coletivos na Capital com integração da Guarda Municipal com as equipes policiais sob o Governo do Estado e a União, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. "Segurança pública não se resolve como um passe de mágica.[...] Segurança pública se resolve primeiro com integração", disse o postulante.

A declaração foi dada nesta segunda-feira (9), em sabatina realizada pelo editor e colunista do PontoPoder, Wagner Mendes, e pela editora do PontoPoder, Jéssica Welma. Para exemplificar, ele citou dados da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

53% das ocorrências registradas no Ciops, de 20h de sexta-feira às 20h do domingo, são brigas de perturbação do sossego alheio. Ou seja, são brigas de vizinhos, por um som alto, de um potencial ofensivo menor. 53% correspondem a 700 policiais militares que são deslocados dos seus comandos, dos seus batalhões, para estar resolvendo esse tipo de situação no final de semana. Se nós tivéssemos uma Guarda Municipal integrada, que estivesse dialogando com os órgãos de segurança, muitos desses problemas poderiam ser resolvidos, inclusive, pela nossa Guarda Municipal Evandro Leitão (PT) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

A medida, segundo o petista, não demandaria a realização de um novo concurso público para reforçar a corporação, tendo em vista que o último certame ocorreu em 2023. Para ele, “basta agir de forma estratégica” e terminar de convocar todos os aprovados na seleção, que abriu mil vagas. “Nós temos que colocar em cada regional de Fortaleza. Nós temos 121 bairros em Fortaleza. Em cada regional, nós temos condições, sim, de colocar guardas municipais fazendo esse patrulhamento”, disse.

Quanto ao armamento da Guarda Municipal, que requer treinamento específico durante o curso de formação, Evandro afirmou que isso vai depender “de onde ele (o profissional) vai trabalhar”.

“Todas e todos esses guardas municipais que estarão armados, obviamente passarão por um devido treinamento, devida capacitação, mas alguns outros guardas municipais não têm necessidade de estar armados. E eu quero deixar muito claro: isso já é lei, não sou eu que estou criando, já é lei, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que (diz que) todo guarda municipal poderá, sim, utilizar um armamento”, completou.

Saúde como prioridade

Na sabatina, Evandro também reforçou a intenção de reduzir desigualdades na cidade, caso eleito. Para isso, de início, pretende implementar novidades nas áreas da saúde, desburocratizando o acesso a serviços públicos.

A criação do cartão “Saúde mais fácil” deve estar entre as políticas prioritárias de uma eventual gestão sua. “É um programa (executado) em parceria com as clínicas populares, que todos os bairros hoje têm, para que possam ser realizados exames e consultas. Você desafoga os postos de saúde e fortalece o Sistema Único de Saúde, onde nós iremos ofertar serviço de uma qualidade bem melhor”, explicou.

Outra novidade seria a criação do aplicativo “Saúde na Palma da Mão”, um serviço de telemedicina que permite a marcação de exames e consultas sem sair de casa.

Meio ambiente

O candidato do PT também comentou sobre políticas públicas no âmbito do meio ambiente, a fim de diminuir o impacto da degradação ambiental na primeira infância, público mais afetado por essas transformações.

Um caminho, segundo o petista, é a implementação do programa Fortaleza Verde, presente em seu plano de governo. “Fortaleza tem 89 áreas de risco, normalmente são áreas litorâneas e/ou áreas próximos aos nossos mananciais, as lagoas que nós temos. Portanto, é importante que nós façamos um acompanhamento, monitoramento dessas famílias (que vivem nessas áreas de risco) por meio da Defesa Civil”, especificou.

Evandro também citou a política já existente de aluguel social, que permite o realocação de famílias que moram em áreas de risco, e de plantação de mudas em toda a cidade como parte do Fortaleza Verde.

Entrevistas PontoPoder

As entrevistas são realizadas entre os dias 9 e 13 de setembro com os cinco candidatos a prefeito melhor posicionados na Pesquisa Eleitoral Quaest mais recente.

São dois formatos de entrevistas com os candidatos. Primeiro, no bloco do PontoPoder no Programa Bom dia, Nordeste, transmitido simultaneamente na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. As entrevistas ocorrem ao vivo, a partir das 8h20, com duração de 20 minutos.

Uma segunda entrevista é gravada com cada candidato para ser transmitida, na íntegra, no portal e nas redes sociais do Diário do Nordeste às 17 horas. A sabatina é exibida às 16h25, desta vez no Programa Hora da Verdinha, como parte da grade da Verdinha FM 92,5 e, simultaneamente, na TV Diário.

Serão gravadas entrevistas com os demais candidatos à Prefeitura. Elas terão duração de três minutos para cada candidatura, com exibição nos dias 16 e 17 de setembro, no bloco PontoPoder do programa Bom Dia, Nordeste.

Confira o cronograma