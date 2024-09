Sabatina PontoPoder: 'Não tenho problema em dialogar', diz Evandro sobre conciliação com PDT

Ex-integrante do PDT, o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), planeja agregar o apoio da antiga sigla em um eventual segundo turno na Capital. Em um cenário no qual o atual prefeito, José Sarto (PDT), não passe para a segunda etapa da disputa, o petista não descarta “sentar e dialogar” com os ex-correligionários. A declaração foi dada pelo político, nesta segunda-feira (9), durante a primeira de uma série de entrevistas realizada pelo Sistema Verdes Mares com candidatos à Prefeitura de Fortaleza, na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário.

“Não tenho nenhum problema em dialogar e construir para o bem de Fortaleza, seja com quem for, não tenho dificuldade, nenhum problema, em um possível segundo turno, sentar e dialogar. Tudo que eu quero é o bem da minha cidade, é o bem da população onde eu nasci, cresci e moro até hoje. Não tenho nenhuma dificuldade em fazer essa construção, até porque já tive essa experiência como líder do Governo, foi o que mais fiz durante quatro anos, dialogar, moderar, ponderar, então, não vou ter nenhuma dificuldade”, disse o candidato, atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Veja também PontoPoder Evandro Leitão: conheça o candidato a prefeito de Fortaleza em 2024 PontoPoder Pesquisa Quaest Fortaleza: Capitão Wagner tem 31%; Sarto, 22%; Evandro, 14%; André,14%

Na costura política, Evandro teria que se reaproximar da legenda que ele deixou em 2023, em uma saída turbulenta com troca de acusações, processos judiciais e ameaças de perda de mandato.

Saída conturbada

O anúncio de que deixaria o PDT foi feito pelo parlamentar em agosto do ano passado. Contudo, os desgastes internos começaram ainda em 2022, quando a sigla decidiu lançar Roberto Cláudio (PDT) como candidato ao Governo do Ceará.

À época, Evandro chegou a concorrer internamente como pré-candidato, mas recuou para apoiar o nome da então pedetista e governadora Izolda Cela (PSB). O impasse nos quadros do PDT rachou a sigla, e Evandro foi um dos principais personagens dessa disputa. O presidente da Alece conseguiu ser reeleito deputado estadual mesmo sem recursos do partido para financiar a campanha. Por outro lado, lideranças pedetistas acusavam o parlamentar de boicotar a candidatura de Roberto Cláudio.

Legenda: Evandro foi o primeiro entrevistado na sabatida Foto: Thiago Gadelha

Já em 2023, o político recebeu uma carta de anuência para deixar o PDT. O documento foi concedido com apoio do senador Cid Gomes — que atualmente já deixou o PDT — e de deputados — que também tentam sair da sigla. Evandro anunciou a saída do partido se dizendo perseguido e desrespeitado.

O impasse foi parar na Justiça, já que a cúpula nacional do PDT tentou revogar a anuência e defendeu que o mandato ocupado por Evandro pertencia ao partido, não ao parlamentar. Nos tribunais, o político acumulou decisões favoráveis e acabou efetivando a saída — anunciada em agosto — no fim de 2023.

Em dezembro daquele ano, o parlamentar se filiou oficialmente ao PT com a benção de lideranças estaduais do partido, como o ministro Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas e o líder do Governo Lula, José Guimarães.

Entrevistas PontoPoder

As entrevistas são realizadas entre os dias 9 e 13 de setembro com os cinco candidatos a prefeito melhor posicionados na Pesquisa Eleitoral Quaest mais recente.

São dois formatos de entrevistas com os candidatos. Primeiro, no bloco do PontoPoder no Programa Bom dia, Nordeste, transmitido simultaneamente na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. As entrevistas ocorrem ao vivo, a partir das 8h20, com duração de 20 minutos.

Uma segunda entrevista é gravada com cada candidato para ser transmitida, na íntegra, no portal e nas redes sociais do Diário do Nordeste às 17 horas. A sabatina é exibida às 16h25, desta vez no Programa Hora da Verdinha, como parte da grade da Verdinha FM 92,5 e, simultaneamente, na TV Diário.

Serão gravadas entrevistas com os demais candidatos à Prefeitura. Elas terão duração de três minutos para cada candidatura, com exibição nos dias 16 e 17 de setembro, no bloco PontoPoder do programa Bom Dia, Nordeste.

Confira o cronograma