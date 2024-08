Evandro acena a padrinhos políticos e apresenta propostas para saúde no Debate PontoPoder

O deputado estadual Evandro Leitão (PT), candidato à Prefeitura de Fortaleza, participou do debate PontoPoder nesta quarta-feira (28), ocasião em que citou propostas de governo e acenou a padrinhos políticos. Nos discursos de apresentação, nas rodadas de temas livres e nas considerações finais, um dos temas mais citados pelo postulante foi a saúde pública.

De início, ele resgatou sua bagagem política e vinculou-se a lideranças petistas. “Tenho experiência, na minha trajetória faço parte de um projeto que luta contra as desigualdades sociais para garantir oportunidades. Estou do lado de Lula, Camilo e Elmano”, afirmou.

Nessa toada, Evandro ainda lembrou políticas emplacadas pelos seus padrinhos políticos e prometeu replicar projetos em nível municipal, caso seja eleito neste ano.

Nós temos candidaturas que representam o abandono da cidade nos momentos que a gente mais precisou. [...] Eu faço parte de um time – com Lula, Camilo e Elmano – que vai transformar essa cidade na cidade da educação, nas oportunidades. Assim como o Lula criou o Prouni e o Fies, assim como o Camilo criou o pé-de-meia e ampliou as escolas de tempo integral, eu também vou fazer aqui em Fortaleza. Eu vou ampliar as escolas de tempo integral em Fortaleza Evandro Leitão (PT) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

“Vamos implementar o cartão Saúde Mais Fácil para dar acesso a clínicas populares, também fortalecendo o SUS. Eu estou muito conectado, estou acreditando muito, porque a população está”, declarou também.

Já no terceiro bloco, em que os candidatos tinham a chance de fazer perguntas de temas livres a um dos oponentes, Evandro questionou André Fernandes (PL) se ele manteria o discurso antivacina que apresentou durante a pandemia, em consonância às ideias do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após a resposta do adversário, o petista emendou uma fala sobre a importância das vacinas e sobre a prioridade que a saúde teria em uma eventual gestão sua. “Eu vou abrir uma unidade chamada Espaço Girassol que trata crianças e jovens com autismo, com equipe multidisciplinar, assim como, também, as mãezinhas atípicas”, disse.

“Vou reabrir as unidades que, infelizmente, o atual prefeito fechou, as quatro unidades, eu vou reabrir e entregar para a população fortalezense, assim como vou retomar o Hospital da Mulher para a mulher”, completou.

Sorteio de temas

Houve, ainda, o sorteio de temas entre os candidatos, em que assuntos eram escolhidos aleatoriamente para que os concorrentes fizessem perguntas, réplicas e tréplicas. Neste bloco, Evandro foi questionado por André Fernandes (PL) sobre imóveis abandonados na Capital e pôde direcionar perguntas a Capitão Wagner (União) sobre limpeza pública.

No primeiro caso, o oponente indagou o petista a respeito do que ele pensava sobre imóveis ociosos na cidade. Evandro respondeu que é preciso incentivar as Habitações de Interesse Social (HIS) nas áreas centrais de Fortaleza.

“Fortaleza tem um déficit habitacional de mais de 140 mil moradias, são mais de 140 mil famílias que precisam de moradias, temos um número expressivo de pessoas que não têm moradia ou têm moradia precária. Temos cerca de 10 mil pessoas em situação de rua. É importante que possamos incentivar uma política habitacional incentivando essa habitação de interesse social”, disse o deputado estadual.

Ele também comentou o interesse em ampliar o já existente programa de Aluguel Social e revitalizar o Centro da cidade. “Vários daqueles imóveis no Centro que estão fechados são públicos, e nós vamos, através de diálogo com o governo federal e estadual, fazer desses imóveis moradias para aqueles que mais precisam”, acrescentou.

Em sua tréplica, novamente Evandro referenciou políticas do Governo Lula, como o programa Minha Casa, Minha Vida. “A Prefeitura de Fortaleza não utilizou nem 1/3 do seu orçamento para habitações populares. Eu vou fazer uma grande parceria com o presidente Lula para que a gente possa fazer muitas moradias para aqueles mais carentes”, disse, ainda.

O tema limpeza pública também foi sorteado como pergunta de Evandro Leitão a Capitão Wagner. Neste bloco, na primeira pergunta, contudo, o petista apresentou dados da educação e perguntou sobre a temática. Wagner o rebateu, corrigindo o assunto.

Já na réplica, Evandro reiterou que pretende acabar com a Taxa do Lixo, se eleito prefeito, e promover um mutirão para zerar com os pontos de lixo espalhados pela Capital. “Vamos fazer a melhoria do serviço de coleta do lixo e sua destinação do lixo reciclável em parceria com os catadores de Fortaleza. Valorizar o meio ambiente, uma cidade limpa para atrair mais turistas e as pessoas daqui possam ter uma vida digna é prioridade”, concluiu.

Regras do debate

O Debate PontoPoder teve quatro blocos. No primeiro, os candidatos fizeram uma apresentação pessoal e, depois, participaram da primeira rodada de perguntas com tema livre. Nesse momento, cada candidato fez uma pergunta e respondeu, também, a uma pergunta.

Já no segundo bloco, as perguntas entre os candidatos tiveram um tema definido, sorteado na hora pelo mediador do debate. Depois, no terceiro bloco, a rodada de perguntas teve, novamente, tema livre. Importante lembrar que, nesses dois blocos, cada candidato também fez uma pergunta e respondeu a uma pergunta.

Por último, no bloco final, os candidatos fizeram suas considerações finais.

Resumo dos blocos