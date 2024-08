Camilo Santana diz que vai tirar férias do MEC para ajudar na campanha eleitoral em Fortaleza

O ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), afirmou que vai tirar férias do ministério (MEC) para entrar na campanha de Evandro Leitão (PT) para prefeito de Fortaleza.

Vou entrar fortemente na campanha aqui em Fortaleza. Aliás, vou até tirar férias para entrar na campanha aqui em Fortaleza, porque eu quero o bem à Fortaleza e Fortaleza precisa mudar os seus rumos. Camilo Santana Ministro da Educação

A afirmação foi feita na noite do último sábado (24) durante o lançamento do comitê oficial de campanha de Evandro Leitão a prefeito de Fortaleza, localizado no bairro Luciano Cavalcante.

Camilo afirmou posteriormente que ainda não tirou férias do MEC, e deve aproveitar o período em setembro para auxiliar a candidatura de Evandro à Prefeitura de Fortaleza.

Além de Camilo e Evandro, estiveram no lançamento do comitê, dentre outras autoridades a candidata a vice-prefeita e deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD); o governador Elmano de Freitas (PT); a vice-governadora e secretária das Mulheres no Ceará, Jade Romero (MDB) e o deputado federal Eunício Oliveira (MDB).

Existe a expectativa da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha ainda no primeiro turno, a exemplo do que aconteceu no lançamento oficial da candidatura. A vinda do chefe do Executivo nacional, no entanto, ainda não está confirmada.

Comitê marca campanha petista

O comitê utilizado por Evandro Leitão é o mesmo de Elmano de Freitas e Camilo Santana na campanha para o Governo do Estado e para o Senado Federal, em 2022. Ambos foram eleitos para os cargos.

Disputando pela primeira vez a Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão está no terceiro mandato como deputado estadual, e desde 2021 é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), sucedendo o atual prefeito da capital, José Sarto (PDT), no cargo.

O lançamento oficial da candidatura de Evandro ocorreu no início deste mês, em evento que contou inclusive com a presença do presidente Lula.

Na primeira pesquisa Quaest para a Prefeitura de Fortaleza, divulgada na última quinta-feira (22), Evandro Leitão aparece na terceira posição, com 14% das intenções de voto, empatado com o deputado federal André Fernandes (PL).

À frente de ambos, estão o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), com 31%, e o atual prefeito da capital, José Sarto, com 23%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. No levantamento, encomendado pela TV Verdes Mares, 900 eleitores da Capital, com 16 anos ou mais, foram ouvidos entre os dias 19 e 21 de agosto.