Pesquisa Quaest Fortaleza: O que os eleitores apontam como principal problema na cidade

A primeira pesquisa Quaest para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada na quinta-feira (22), demonstrou a percepção dos eleitores sobre o problema mais grave da cidade atualmente. Para 45% dos entrevistados, a Segurança Pública é o principal gargalo, enquanto 24% acredita ser a Saúde.

No levantamento, encomendado pela TV Verdes Mares, 900 eleitores da Capital, com 16 anos ou mais, foram ouvidos entre os dias 19 e 21 de agosto. Na ocasião, o instituto fez a seguinte pergunta: "Qual é o problema mais grave que a cidade enfrenta hoje?". A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-04809/2024. O nível de confiança estimado é de 95%.

As áreas de Segurança Pública e Saúde foram as únicas citadas por mais de 10% dos entrevistados. Já Educação foi mencionada por apenas 2%. Confira o resultado:

QUAL O PROBLEMA MAIS GRAVE QUE A CIDADE ENFRENTA HOJE?

Segurança: 45%

Saúde: 24%

Ruas mal cuidadas: 9%

Infraestrutura básica: 6%

Problemas econômicos: 3%

Questões sociais: 3%

Transporte público/trânsito: 2%

Educação: 2%

Limpeza urbana: 2%

Corrupção: 1%

Cultura: 0%

Enchentes/alagamentos: 0%

Outros: 1%

Nenhum: 0%

Não sabe/não respondeu: 2%

Em quem votam os que apontaram os problemas

A pesquisa também estratificou as problemáticas pontuadas de acordo com a intenção de voto, para demonstrar a visão do eleitorado dos candidatos. Para isso, apenas Segurança Pública e Saúde foram consideradas, por terem sido as categorias que alcançaram mais de 10% dos eleitores ao serem apontadas como "problema mais grave" da Cidade.

Do total de pessoas que indicaram a Segurança Pública como ponto crítico de Fortaleza, 27% declararam que têm intenção de votar em Capitão Wagner (União), 21% no José Sarto (PDT) e 20% no André Fernandes (PL). Os três estão tecnicamente empatados na preferência desse público, uma vez que a margem de erro, nesse caso, é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Para tal, foram considerados os eleitores que se manifestaram de forma estimulada, ou seja, quando os nomes dos postulantes são apresentados, bem como os partidos.

Já Evandro Leitão (PT) foi mencionado como intenção de voto de 14% das pessoas que apontaram a Segurança como maior gargalo da Capital. Com isso, ele ficou tecnicamente empatado apenas com Sarto e André Fernandes. Os números ainda mostram Eduardo Girão (Novo) com 2% da preferência desse eleitorado, e Chico Malta (PCB) e Técio Nunes (Psol) com 1% cada.

Zé Batista (PSTU) não pontuou e George Lima (SD) não foi citado. Indecisos somam 4%, enquanto as pessoas que declararam voto em branco, nulo ou que não irão votar são 10%.

Já entre os que elencaram a Saúde como a situação mais crítica da cidade, 35% disseram que pretendem votar em Capitão Wagner. Ele, inclusive, detém a preferência isolada desse público. Já José Sarto tem 22% de intenção de voto, seguido por Evandro Leitão (12%) e André Fernandes (10%). Os três estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro na predileção desse eleitorado. Na estratificação desses dados, a margem de erro é de 6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Eduardo Girão e Zé Batista têm 3% de intenção de voto desse eleitorado, enquanto Técio Nunes e George Lima ficaram com 1% cada. Chico Malta não pontuou. Indecisos são 4%. Os que declararam voto em branco, nulo ou que não irão votar somam 9%.