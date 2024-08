Pesquisa Quaest Fortaleza: veja como os cearenses avaliam as gestões de Sarto, Elmano e Lula

A primeira pesquisa Quaest para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada nesta quinta-feira (22), mostra a avaliação dos governos do prefeito José Sarto (PDT), do governador Elmano de Freitas (PT) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 900 eleitores de Fortaleza. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 21 de agosto. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

GOVERNO SARTO

Em meio ao último semestre do primeiro mandato como prefeito de Fortaleza, José Sarto disputa a reeleição na Capital. Na pesquisa, os eleitores avaliaram o desempenho do pedetista na gestão. A maior fatia, 37%, diz que o mandatário faz um trabalho regular.

NA SUA OPINIÃO, O PREFEITO JOSÉ SARTO ESTÁ FAZENDO UM TRABALHO:

Positivo: 30%

Regular: 37%

Negativo: 29%

NS/NR: 4%

GOVERNO ELMANO

Os entrevistados também avaliam o desempenho de Elmano de Freitas no comando do Governo do Ceará. O petista exerce seu primeiro mandato no Executivo estadual e acumula 36% de avaliação positiva, o que representa a maior fatia dos eleitores ouvidos na pesquisa.

NA SUA OPINIÃO, O GOVERNADOR ELMANO DE FREITAS ESTÁ FAZENDO UM TRABALHO:

Positivo: 36%

Regular: 30%

Negativo: 27%

NS/NR: 7%

GOVERNO LULA

Os 900 eleitores entrevistados avaliaram o desempenho de Lula, que está em seu terceiro mandato como presidente da República. Entre o eleitorado da Capital, a maior fatia, de 40%, considera que ele está fazendo uma gestão positiva.

NA SUA OPINIÃO, O PRESIDENTE LULA ESTÁ FAZENDO UM TRABALHO:

Positivo: 40%

Regular: 30%

Negativo: 28%

NS/NR: 2%

A pesquisa foi realizada pelo instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-04809/2024. O índice de confiança é de 95%. Os 900 eleitores foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense.