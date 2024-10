Em ato de Evandro, João Campos alfineta André: 'cuidar de uma cidade não é tarefa para aventureiro'

Reeleito prefeito de Recife (PE) no 1º turno com 78,11% dos votos, João Campos (PSB) desembarcou no Ceará para reforçar a campanha do candidato Evandro Leitão (PT), que concorre à Prefeitura de Fortaleza. Em ato na Praça da Gentilândia, o pernambucano alfinetou o adversário do petista, André Fernandes (PL).

O recifense ressaltou que, aos 27 anos, disputou pela primeira vez o comando da prefeitura da capital pernambucana em 2020. "Nunca usei da minha juventude para querer desmerecer ninguém ou para fazer um debate etarista", disse.

"Cuidar de uma cidade não é uma tarefa para um aventureiro. Cuidar de uma cidade significa cuidar de vidas, significa cuidar de infraestrutura, de educação, de creche, de alfabetização, de ensino integral, de atenção básica de saúde, de hospital de média e alta complexidade, da assistência social, significa respeitar a classe trabalhadora, estar presente na periferia. Não dá para ir para uma eleição achando que é o tudo ou nada, que pode entrar em uma aventura. Eleição é no dia, mas o mandato dura quatro anos”, completou.

Campos disse que viu, durante o primeiro turno, uma semelhança entre a campanha dele e a de Evandro. "Primeiro, o seu crescimento na eleição. E, num segundo momento, a agressão dos adversários a sua campanha. Em Pernambuco, a gente diz que 'pode bater que é feito massa de bolo, quanto mais bater, mais vamos crescer'. Foi assim em Recife, vai ser assim em Fortaleza", ressaltou.

O político disse que ainda comemora sua vitória em Recife, quando foi reeleito com quase 80% dos votos.