Evandro cita Luizianne e relação na Câmara: 'Quando a eleição passar, temos que superar diferenças'

Candidato do PT na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão ressaltou a importância da entrada da ex-prefeita Luizianne Lins (PT) na sua campanha durante segundo turno e minimizou a adesão de pedetistas à candidatura do seu adversário no pleito, André Fernandes (PL). Para ele, "quando a eleição passar, temos que superar as diferenças e abrir diálogo" com todos que irão compor a Câmara Municipal. A declaração foi feita nesta terça-feira (15), durante sabatina no telejornal CETV 1ª edição, da TV Verdes Mares.

"Eu tenho 10 anos como deputado estadual, fui líder do governo Camilo, estou agora como presidente da Assembleia, do Poder Legislativo Estadual, onde estou com quase quatro anos. Então, eu tenho experiência, nós temos que ter diálogo. Quando a eleição passar, nós temos que superar as diferenças e abrir um amplo diálogo com o Poder Legislativo, respeitoso, para que a gente possa fazer uma construção", afirmou.

Com a derrota dos outros sete candidatos que concorriam ao Paço Municipal no primeiro turno, vereadores eleitos, não-reeleitos e lideranças políticas têm manifestado apoio para um dos postulantes que continua na disputa. Parte da bancada do PDT, por exemplo, anunciou que está com André Fernandes, enquanto alguns nomes estão apoiando Leitão.

Durante a sabatina, o petista foi questionado sobre a demora para a entrada de Luizianne na sua campanha e se o processo interno do PT teria relação. Na ocasião, ele ressaltou que a disputa interna ocorreu de forma "respeitosa e democrática" e comemorou a adesão da deputada federal ao seu nome.

"Primeiro, eu acredito que houve uma disputa interna respeitosa, democrática, onde foi escutado a nossa base, nossa militância, nossos filiados. E nessa disputa, nós ganhamos de forma muito transparente, muito respeitosa. A Luizianne está apoiando a candidatura do nosso amigo e companheiro Catanho em Caucaia, que foi para o segundo turno. E ela está engajada na campanha do Catanho. Agora, ela se juntou a nós, inclusive participando de um evento com o presidente Lula na última sexta-feira, se engajando na nossa campanha. Sem sombra de dúvidas, ela é uma liderança importante nessa campanha" Evandro Leitão (PT) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

Durante a sabatina, Leitão também falou sobre o processo de escolha do seu nome no PT e reconheceu que o a mudança na "conjuntura" internado do partido pode ter contribuído para o lançamento de seu nome.

Renovação de liderança

Para o postulante petista, a renovação de lideranças dentro do PT contribuiu para que o processo de escolha interna fosse diferente nesta eleição, viabilizando seu nome, mesmo com a recente filiação, e quebrando o lançamento de nomes tradicionais da legenda.

"No passado, as escolhas que aconteceram tinham uma circunstância, uma conjuntura. Nesse momento, a gente vive uma conjuntura completamente diferente. As próprias lideranças mudaram, algumas delas. Hoje, um dos grandes líderes de Fortaleza, do Ceará e até do Brasil, é o ministro Camilo Santana, ex-governador. Então, é natural, é normal que as mudanças ocorram", explicou.

"Ninguém se eterniza em posto nenhum, em colocação nenhuma", acrescentou.

Paridade de gênero no governo

O candidato do PT também falou que pretende implementar paridade de gênero na sua gestão, se eleito. Questionado sobre a participação da mulher em cargos de liderança dentro da administração municipal, ele frisou que sua vice, Gabriella Aguiar, será uma das "protagonistas".

"Nós vamos buscar a igualdade de gênero. A minha vice é médica, geriatra, que tem experiência e vai me ajudar muito. E ela não será uma mera figurante, não, ela terá protagonismo na minha gestão. E eu irei buscar a igualdade de gênero na minha gestão", afirmou.

Evandro Leitão foi entrevistado pelos jornalistas Marcela de Lima, Leal Mota Filho, William Santos e Inácio Aguiar

Propostas

Durante a sabatina, Evandro Leitão destacou propostas para a educação, transporte público e para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Na educação, ele disse que vai dobrar o número de escolas de tempo integral, que, atualmente, representam "pouco mais de 10%" das unidades da rede de ensino de Fortaleza. Além disso, o postulante do PT também afirmou que vai "zerar a fila de espera" e ampliar, em parceria com o Governo Federal e Estadual, o número de Centros de Educação Infantil (CEIs).

Para melhorar o transporte público, Leitão disse que vai integrar diferentes modais que são utilizados na Capital — inclusive os que são geridos pelo Governo do Estado, como o metrô de Fortaleza e o VLT — e universalizar os ares-condicionados nos ônibus coletivos. Ele se comprometeu, ainda, a criar uma faixa exclusiva para motociclistas.

"A modal da Capital tem mudado. Há 20 anos, não tinha VLT, metrô, transporte complementar, as vans. Hoje, nós temos todos esses modais. A primeira coisa (que nós vamos fazer) é abrir diálogo com o Sindiônibus, para que a gente possa aumentar essa frota, ofertar mais ônibus para a população e evitar que as pessoas sofram", acrescentou.

Para a população que vive em situação de vulnerabilidade social e em áreas de risco, o petista reafirmou que vai fazer parceria com o Governo Federal para entregar unidades habitacionais pelo programa "Minha Casa, Minha Vida" e conceder o Aluguel Social para casos mais urgentes. Segundo ele, há cerca de 10 mil pessoas vivendo nas ruas ou em moradias precárias na Capital.

"Nós temos um programa chamado Aluguel Social, ou o programa de moradia de interesse social, e nós iremos fazer um estudo para, até se dar a moradia para essas pessoas, elas recebam o aluguel social para não estarem em áreas de risco nesse período invernoso", complementou.