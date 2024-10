George Lima oficializa apoio a Evandro Leitão no 2º turno de Fortaleza

Sétimo colocado no 1º turno na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, com 6.803 votos, George Lima (Solidariedade) declarou apoio à candidatura de Evandro Leitão (PT) na 2ª fase da disputa. A união foi oficializada nesta segunda-feira (14), embora o candidato já tivesse sinalizado a posição ainda no dia da primeira etapa da votação na Capital, em 6 de outubro.

"Chegamos ao segundo turno com dois candidatos bem distintos. De um lado, temos uma pessoa sem experiência, com um passado comprometedor e uma maneira arrogante de tratar as pessoas. Do outro, está Evandro Leitão, um político escolhido pelo ministro Camilo Santana, que representa um grupo que vem fazendo mudanças significativas no estado" George Lima Ex-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo Solidariedade

No anúncio, o ex-deputado estadual fez questão também de reforçar as críticas a André Fernandes (PL) – que disputa o segundo turno contra Leitão –, alegando que o bolsonarista não teria os valores para representar os fortalezenses.

“A cadeira de prefeito é uma responsabilidade enorme, e Evandro vai cumprir esse papel de forma exemplar. Não é hora de arriscarmos com alguém inexperiente, uma verdadeira 'bomba relógio' para a nossa administração", frisou.

George Lima defendeu, ainda, que Evandro é o melhor nome para liderar a Capital e o papel da esposa dele, Cristiane Leitão, em um eventual mandato. "Ela será uma grande parceira na gestão, ajudando a cuidar das áreas sociais da cidade".

"Vou trabalhar muito nos próximos dias, me engajar e pedir a todos que pensem nos que mais precisam do serviço público. No dia 27, votem em Evandro Leitão, votem 13, para acabar com essa falta de paz na nossa política e com o revanchismo que o grupo de André vem promovendo. Fortaleza precisa de um líder comprometido, e esse líder é Evandro”, finaliza o anúncio.

OUTROS APOIOS

Para o segundo turno, Evandro Leitão já havia recebido o apoio de Técio Nunes (Psol), Chico Malta (PCB) e Zé Batista (PSTU) – sexto, oitavo e nono colocados no primeiro turno na corrida pelo Paço Municipal.

Outros nomes vêm do PDT. Embora a legenda do atual prefeito José Sarto – que ficou em terceiro lugar na disputa e fora do segundo turno – tenha declarado neutralidade, o candidato do PT recebeu a declaração de votos de André Figueiredo, presidente nacional do partido, e Dalila Saldanha (PDT), que foi reempossada há dois dias como secretária municipal da Educação de Fortaleza.

Por sua vez, outra ala da sigla resolveu apoiar André Fernandes na corrida eleitoral. São os casos do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e de vereadores eleitos da base de Sarto, como Gardel Rolim (PDT), atual presidente da Câmara Municipal. Capitão Wagner (União) e Eduardo Girão (Novo) são outros nomes que estão ao lado do deputado federal.