Impasse sobre apoio a André Fernandes ou Evandro Leitão divide lideranças do Podemos no Ceará

O impasse sobre o apoio do Podemos no segundo turno da disputa pela Prefeitura de Fortaleza tem colocado lideranças do partido em lados opostos na Capital. De um lado, o ex-presidente municipal e vereador Wellington Sabóia declara adesão à candidatura de André Fernandes (PL); do outro, a Executiva estadual emite nota em prol de Evandro Leitão (PT).

O imbróglio sobre o posicionamento do partido ganhou força neste fim de semana, após Wellington Sabóia publicar uma foto com o candidato André Fernandes, com declaração de apoio à postulação do PL, na última sexta-feira (11). Sabóia é o único representante do partido na Câmara Municipal atualmente, tendo sido reeleito para a próxima legislatura na Casa. Ele foi presidente da Comissão Provisória do Podemos na Capital até o início de agosto — quando foi destituído por anunciar apoio à reeleição de José Sarto (PDT), derrotado na disputa, mesmo diante da determinação de "neutralidade".

No domingo (13), a Executiva estadual do partido emitiu nota, confirmando apoio ao candidato do PT, Evandro Leitão, e "desautorizando qualquer outro diferente posicionamento nesse sentindo de membros do nosso partido, com ou sem mandato legislativo, em nome do mesmo". O documento foi assinado pelo presidente da sigla no Ceará, Bismarck Maia, prefeito de Aracati. Ele assumiu a Executiva estadual do partido em maio de 2023, após articulação nacional e local já de olho nas eleições.

Diante da divergência da postura adotada pela estadual, o vereador voltou a se posicionar nas redes sociais no domingo (13). Por meio de nota de esclarecimento, ele afirma que sua "recondução à presidência do Podemos Fortaleza já foi discutida com a presidente nacional, deputada federal Renata Abreu, e será concretizada nos próximos dias".

"Eu liderei o processo eleitoral do Podemos em Fortaleza, e somos nós, os candidatos do partido na capital do Estado, que conquistamos 55.661 votos. A grande maioria desse eleitorado já está alinhada com André Fernandes para o segundo turno, por entendermos que ele representa o melhor projeto para a cidade", alegou.

Procurado, Bismarck Maia disse que Sabóia "não pode falar pelo partido" e que ele "não poderia, nem deveria, emitir essa nota deixando a entender ser em nome do partido".

"Vale o que está na nossa nota: apoio formal ao Evandro. Nenhum membro, com ou sem mandato, está autorizado a falar pelo partido de forma contrária. O vereador, até este momento, não é Presidente da Comissão em Fortaleza, não podendo então falar pelo partido", reforçou.

O vereador e ex-presidente Municipal do Podemos rebateu, alegando que só a Executiva Nacional poderia definir o "apoio nas capitais".

"A resolução de definição partidária tem que ser expedida pela nacional, existe uma resolução que determina que só a nacional pode definir os apoios nas capitais. E nós que temos votos em Fortaleza decidimos votar no André agora no segundo turno", complementou.

Ele acrescentou que a neutralidade adotada pelo partido no primeiro turno já os deixava livres para apoiar qualquer um dos candidatos. Além disso, informou que deve ir a Brasília na próxima semana tratar sobre sua restituição na presidência da comissão provisória Municipal da legenda.

A reportagem procurou a presidente nacional da legenda, Renata Abreu, e aguarda retorno.